Torwart Joey Bolm trifft – und ganz Evesen jubelt

Es war kein Sieg zum Saisonabschluss, aber ein Ende, das kaum besser zur Spielzeit des neuen Landesligisten gepasst hätte. Meister VfR Evesen rettete beim RSV Rehburg nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 und verabschiedete sich mit einer besonderen Geschichte in die Sommerpause: Torwart Joey Bolm erzielte in der 90. Minute den Ausgleich.

„Das war jetzt sein erstes Spiel für uns“, erklärte Buruk. Entsprechend habe man gemerkt, dass diese Formation so noch nie zusammengespielt habe. Dennoch kontrollierten die Gäste zunächst die Begegnung. Nach 15 bis 20 Minuten fand Rehburg jedoch besser ins Spiel und nutzte kurz vor der Pause einen Ballverlust im Mittelfeld zur Führung. Usman Obisesan traf zum 1:0 (45.).

Trainer Burak Buruk hatte bereits vor der Partie eine große Rotation angekündigt – und setzte sie konsequent um. „Es haben alle gespielt, die wir verabschieden, die aufhören, die wechseln oder bislang sehr wenig Einsatzzeit hatten“, sagte Buruk. Dazu gehörte auch Torhüter Lucas-Johannes Ollek, der nach langer Verletzungspause zu seinem ersten Einsatz für den VfR kam.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rehburg gefährlich. In der 69. Minute erhöhte Thore Busse nach einer starken Einzelaktion auf 2:0. „Der Kapitän von Rehburg hat das wirklich sehr gut gemacht, gefühlt drei oder vier Spieler ausgespielt und sich dann mit seinem Tor belohnt“, lobte Buruk.

Zu diesem Zeitpunkt reagierte der Meister bereits personell. Mit Luca Sanapo, Emilio Enzi und Shaalan Khairi (Django) kamen drei Stammkräfte ins Spiel – und die Partie kippte. „Das Spiel hat sich dadurch komplett gedreht“, sagte Buruk.

Nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor verkürzte der eingewechselte Luca Sanapo mit einem Distanzschuss in den Winkel auf 1:2 (71.). „Ein Traumtor“, fand Buruk. Anschließend spielte fast nur noch Evesen.

Für die wohl kurioseste Szene des Nachmittags sorgte schließlich ein weiterer Wechsel. Rund 20 Minuten vor dem Ende brachte Buruk seinen Torwart Joey Bolm als Feldspieler. „Das hatte ich ihm versprochen“, erklärte der Trainer. Wenn drei Torhüter im Training dabei gewesen seien, habe Bolm in den Abschlussspielen regelmäßig als Feldspieler ausgeholfen. Dafür habe er sich diesen Einsatz verdient.

Die Geschichte schrieb sich wie von selbst weiter. In der Schlussminute traf ausgerechnet Bolm zum 2:2-Ausgleich. „Irgendwie passt das perfekt zu unserer Saison“, sagte Buruk. Nach dem Treffer stürmten Mitspieler, Ersatzspieler und Zuschauer auf den Platz. „Die Jungs haben sich unglaublich für ihn gefreut.“

Auch auf Rehburger Seite überwog trotz des späten Ausgleichs die Zufriedenheit. Mike Friedrich sah eine engagierte Leistung seiner Mannschaft, die den Meister lange vor große Probleme stellte. „Wir sind 2:0 in Führung gegangen. Am Ende bekommen wir unglücklich noch das 2:2 in der 90. Minute“, sagte Friedrich. Ein Sieg hätte Rehburg noch einen einstelligen Tabellenplatz beschert.

Für den Trainer war die Partie zugleich der Abschied von der Seitenlinie des RSV. Entsprechend fiel sein Fazit trotz des späten Ausgleichs positiv aus. „Ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, sagte Friedrich. „Ich habe eine gute Mannschaft hinterlassen und bin sehr stolz auf die Jungs. Nur der RSV.“

Während Rehburg die Saison als Tabellenzehnter mit 40 Punkten beendet, schließt Meister Evesen die Spielzeit mit 78 Zählern, 107 Toren und nur zwei Niederlagen ab. „Wir haben unsere Ziele erreicht“, sagte Buruk. „Ich bin total froh und stolz darauf.“

RSV Rehburg – VfR Evesen 2:2

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Joschka Braedikow, Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Thore Busse, Finn Isocki, Usman Obisesan, Ivan Hasso (91. Lars Brunschön), Faruk Barbaros, Noah Ernst (46. Muhammed-Talha Baykus), Leon Brinkmann - Trainer: Mike Friedrich

VfR Evesen: Lucas-Johannes Ollek, Samuel Pentke (46. Fin Alack), Philipp Spannuth, Abdülkadir Özden, Hassan Ghonaim (58. Emilio Enzi), Ali Hussain Haji, Jiyan-Devtan Cetin, Sherzard Girgo (58. Luca Sanapo), Ismail Kasso, Saif Hussain (58. Shaalan Khairi), Serhat Merdoglou (72. Joey Bolm) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

Schiedsrichter: Niklas Schumann

Tore: 1:0 Usman Obisesan (45.), 2:0 Thore Busse (69.), 2:1 Luca Sanapo (71.), 2:2 Joey Bolm (90.)