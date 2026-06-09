Torwart-Held De-Vries schießt Heimelf zum Pokalsieg

Volle Tribüne und schwarz-gelbe Fan-Power
Die Zuschauer peitschten ihre Mannschaft von der ersten Minute an nach vorne. Die Tribüne am Sportplatz Dalum war für einen Montagabend richtig gut gefüllt. Auf den Rängen wurde es stimmungsvoll: Eine Gruppe begeisterter Fans zog mit einer großen schwarz-gelben SV Dalum-Fahne die Blicke auf sich und lief singend direkt an den mitgereisten Gästen aus Spelle-Venhaus vorbei. Das setzte sofort das Zeichen für ein tolles Pokalfinale.
Früher Blitzstart und Speller Antwort nach der Pause
Dalum erwischte auch den besseren Start. Bereits in der 13. Minute explodierte der Sportplatz, als Henning Lammers die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte. Der SC Spelle-Venhaus steckte jedoch nicht auf. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste bärenstark aus der Kabine, übernahmen die Initiative und belohnten sich in der 49. Minute mit dem nach dem Seitenwechsel verdienten 1:1-Ausgleich durch den eingewechselten Thomas Sommer.
Nervenkrieg gegen geballte Bezirksliga-Power
Nach dem Ausgleich entwickelte sich die Partie bei einer Spielzeit von zweimal 30 Minuten zu einem zermürbenden Krimi. Die Anspannung war auf und neben dem Platz förmlich greifbar. Jeder Zweikampf wurde verbissen geführt, doch weitere Tore fielen nicht mehr. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen.
Hier sah es für die Hausherren zunächst düster aus. Spelle-Venhaus trat extrem sicher auf. Mit der Rückennummer 9 stand bei den Gästen nämlich ein echter Hochkaräter auf dem Platz: Nico Buss. Der absolute Top-Torjäger, der in dieser Saison sagenhafte 24 Tore in der Bezirksliga für die 1. Mannschaft ballerte und zur kommenden Saison als namhafter Neuzugang zum Landesligisten SV Union Lohne wechselt.
Der große Auftritt des eiskalten Matchwinners
Buss bewies auch im Elfmeterschießen seine Klasse und verwandelte ebenso wie Lukas Hapke, Timo Stapper und Karsten Schneke anfangs eiskalt. Dalum musste ständig einem Rückstand hinterherlaufen. Spelle hatte den Pokal praktisch schon in den Händen, vergab jedoch in der absoluten Schlussphase den Matchball.
Nach dem Fehlschuss der Gäste schlug die Stunde des ultimativen Dalumer Matchwinners. Wie ein absoluter Eiskalter Hund übernahm Torwart Patrick De-Vries die Verantwortung. Während der Druck den Siedepunkt erreichte, blieb er völlig ruhig, trat selbst zum entscheidenden Elfmeter an und jagte den Ball unhaltbar zum 6:5-Sieg in die Maschen. Auf dem Feld und den Rängen brachen alle Dämme.
Großartige Kulisse und Feierstimmung am Grillstand
Dass dieses Finale an einem Montagabend stattfand, war für die Kulisse außergewöhnlich, tat der großartigen Fußballstimmung jedoch keinen Abbruch.
Da Spelle-Venhaus und Dalum nah beieinander liegen, blieben die Fans nach dem Abpfiff treu auf der Anlage. Der Grillstand wurde sofort geöffnet, die Bratwürste gingen weg wie warme Semmeln und das Bier floss in Strömen. Bis in die späten Nachtstunden feierten beide Fanlager gemeinsam ein echtes Fußballfest mit Patrick De-Vries als dem gefeierten Helden. Der Pokal bleibt in Dalum.