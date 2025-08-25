Torwart hält Heimsieg fest – Lechsee besiegt Hohenpeißenberg

Fangsicher: Lechsee-Torwart Kevin Dochnahl (links) war in der Phase, als es darauf ankam Turm in der Schlacht. In dieser Szene fängt er den Ball vor Hohenpeißenbergs Fabian Schwarz, dem zwei Treffer gelangen. – Foto: Roland Halmel

Lechsee besiegt Hohenpeißenberg in einem torreichem Spiel in der Kreisklasse. Lechsee-Torwart Kevin Dochnahl sicherte seiner Mannschaft die Punkte.

An Toren mangelt es wahrlich nicht, wenn der TSV Hohenpeißenberg auf dem Platz steht. Nach dem 5:0-Auftaktsieg des Aufsteigers gegen Geltendorf bekamen die Zuschauer nun beim Gastspiel der Mannschaft an der Lechaue in Prem gleich sieben Treffer zu sehen. Jubeln durfte diesmal aber nicht der TSV, sondern die gastgebende SG, die mit einem 4:3-Erfolg vom Platz ging. „Wir hatten Probleme mit den gegnerischen Standards und der Chancenverwertung“, ärgerte sich TSV-Coach Alex Sanktjohanser nach der aus seiner Sicht vermeidbaren Niederlage. Mit dem Ergebnis zufrieden war derweil SG-Trainer Florian Harsch: „Unsere erste Hälfte war überragend, die zweite wild. Nach der 4:1-Führung dürfen wir es nicht mehr so spannend machen.“ Die drei Punkte „haben wir auch unserem Torhüter Kevin Dochnahl zu verdanken, der unfassbare Dinger rausgeholt hat“, lobte Harsch seinen Keeper.

Sa., 23.08.2025, 13:00 Uhr SG Lechsee SG Lechsee TSV Hohenpeißenberg Hohenpeißenb 4 3 Abpfiff Nichts auszusetzen hatte Harsch auch an den Standards vor der Pause. Zwei Ecken münzte seine Truppe zu Toren um, darüber hinaus verwertete die SG einen Elfmeter. Andreas Osterried (21.) köpfte die Hausherren nach einer Ecke in Front. Den Strafstoß nach einem Foul von Kechele an Lukas Fischer nutzte Josef Bayrhof (31.) zum 2:0. Erst danach trat der TSV offensiv mehr in Erscheinung. Fabian Schwarz (38.) bescherte den Gästen auch umgehend den Anschlusstreffer. Die Freude darüber währte aber nur kurz, da Osterried (44.) bei einer weiteren Ecke, diesmal per Fuß, das 3:1 markierte. „Da gehen wir wieder nicht zum Ball“, ärgerte sich Sanktjohanser, dessen Team noch vor der Pause Pech hatte, als Schwarz bei einem Pfostentreffer (45+2.) sein zweites Tor nur knapp verpasste.