 2026-07-17T11:53:53.177Z

Vereinsnachrichten

Torwart gesucht für die U19-Verbandsliga!

von Tilmann Häußler · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Unsere U19 sucht DICH für ihre erste Verbandsliga-Saison der Vereinsgeschichte!

Das bieten wir:
- Wettbewerb in Berlins höchster Spielklasse
- 3 x pro Woche Training inkl. Torwarttraining
- neuer Kunstrasen in zentraler Lage
- familiärer Verein
- Ruhm & Ehre für die Ewigkeit

Das bringst du mit:
- Zuverlässigkeit
- Teamfähigkeit
- langjährige Erfahrung als Torwart

Interesse? Dann melde dich bei uns zum Sichtungstraining unter info@berolinamitte.de an und werde Teil des Erfolgs.

#einmalberoimmerbero 💙🤍