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Vereinsnachrichten
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Torwart gesucht für die U19-Verbandsliga!
von Tilmann Häußler · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser
Unsere U19 sucht DICH für ihre erste Verbandsliga-Saison der Vereinsgeschichte!
Das bieten wir: - Wettbewerb in Berlins höchster Spielklasse - 3 x pro Woche Training inkl. Torwarttraining - neuer Kunstrasen in zentraler Lage - familiärer Verein - Ruhm & Ehre für die Ewigkeit
Das bringst du mit: - Zuverlässigkeit - Teamfähigkeit - langjährige Erfahrung als Torwart
Interesse? Dann melde dich bei uns zum Sichtungstraining unter info@berolinamitte.de an und werde Teil des Erfolgs.