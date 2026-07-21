Torwart gesucht für die U19-Verbandsliga!

Unsere U19 sucht DICH für ihre erste Verbandsliga-Saison der Vereinsgeschichte!

Das bieten wir:

- Wettbewerb in Berlins höchster Spielklasse

- 3 x pro Woche Training inkl. Torwarttraining

- neuer Kunstrasen in zentraler Lage

- familiärer Verein

- Ruhm & Ehre für die Ewigkeit