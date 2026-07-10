Torwart gesucht für AH Kreisoberliga

Du hast auch mit ein paar Jahren mehr noch richtig Bock auf Fußball? Dann bist du bei uns genau richtig!
Für unsere Alte Herren in der Kreisoberliga Kassel suchen wir einen zuverlässigen Torwart, der Teil einer ambitionierten und starken Mannschaft werden möchte.
Was dich erwartet:
⚽ Ambitionierter Fußball auf hohem AH-Niveau
🤝 Ein Team mit echtem Zusammenhalt
😂 Jede Menge Spaß
🍻 Eine starke Gemeinschaft
📅 Trainiert wird jeden Mittwoch um 18:30 Uhr. Komm gerne ganz unverbindlich vorbei und lerne uns kennen!
Egal, ob du bereits AH spielst oder nach einer Pause wieder zwischen die Pfosten möchtest – wenn du motiviert bist, freuen wir uns auf dich.
📩 Interesse? Schreib uns einfach eine Nachricht!
TSV Ihringshausen Alte Herren