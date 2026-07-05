Torwart für die Kreisliga A gesucht

Wir sind eine ambitionierte Mannschaft aus der Kreisliga A im Kreis Euskirchen und suchen zur neuen Saison einen zuverlässigen Torwart, der unser Team verstärkt. Was dich erwartet: * ⚽ Eine motivierte, kameradschaftliche Mannschaft * 💪 Ehrgeiz auf dem Platz und ein starker Zusammenhalt daneben * 🏟️ Regelmäßiges Training und ein engagiertes Trainerteam * 🍻 Eine lockere, familiäre Atmosphäre Egal, ob du bereits Erfahrung in der Kreisliga hast oder den nächsten Schritt machen möchtest – wenn du motiviert bist und Spaß am Fußball hast, freuen wir uns auf deine Nachricht.