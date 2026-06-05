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Torwart für die 2. Herren gesucht!
von Tilmann Häußler · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser
Torwart für die 2. Herren gesucht!
Wir suchen für die kommende Saison in der Kreisliga A eine Nummer 1 im Tor.
Wir trainieren zweimal pro Woche und haben das klare Ziel, in der nächsten Saison ganz oben mitzuspielen. Dafür brauchen wir Dich!
Interesse geweckt? Melde dich bei Michael unter info@berolinamitte.de