 2026-06-03T09:07:03.210Z

Vereinsnachrichten

Torwart für die 2. Herren gesucht!

von Tilmann Häußler · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser

Torwart für die 2. Herren gesucht!

Wir suchen für die kommende Saison in der Kreisliga A eine Nummer 1 im Tor.

Wir trainieren zweimal pro Woche und haben das klare Ziel, in der nächsten Saison ganz oben mitzuspielen. Dafür brauchen wir Dich!

Interesse geweckt? Melde dich bei Michael unter info@berolinamitte.de

#einmalberoimmerbero 💙⚪