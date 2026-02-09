Torwart fällt lange aus

Regionalligist FC Homburg muss lange auf Torwart Lukas Hoffmann verzichten. Der 22-jährige zog sich einen Sehnwnabrisss und einen Faserbündelriss zu.

In der ersten Einheit im Trainingslager in der Türkei hat sich Torhüter Lukas Hoffmann vor einer Woche am Oberschenkel verletzt. Der 22-Jährige musste daraufhin das Trainingslager vorzeitig abbrechen und die Heimreise antreten, um bestmöglich medizinisch versorgt zu werden und sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

Diese Untersuchungen haben leider keine guten Nachrichten ergeben: Lukas hat einen Sehnenabriss im rechten Sitzbein (Bizepsmuskel/Hüftstreckmuskel) erlitten, zusätzlich wurde ein Faserbündelriss festgestellt. In den kommenden Tagen wird sich Lukas bei einem Spezialisten vorstellen, um die notwendige OP durchführen zu lassen.