Torwart-Duo verlängert beim SC Melle

Der SCM kann auch in der kommenden Saison auf sein Torhüter-Duo bauen: Nils Radke und Fabrice Esders haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Radke geht damit in seine zehnte Spielzeit im Grönegau. Der langjährige Keeper befindet sich aktuell noch in der Reha nach einem Bandscheibenvorfall, will aber gestärkt zurückkehren und wieder angreifen. Der 30-Jährige kam 2017 vom SV Rödinghausen aus der Westfalenliga und stand seitdem in 64 Landesliga-Partien zwischen den Pfosten. In der laufenden Saison kam Radke auf vier Liga-Einsätze zum Beginn der Saison.

Auch Fabrice Esders bleibt an Bord. Der junge Torhüter sammelte bereits in der Vorsaison als A-Jugendlicher erste Einsätze in der Landesliga und stand in seiner ersten Herren-Saison neunmal zwischen den Pfosten. Im Pokalspiel in Hagen überzeugte Esders im Elfmeterschießen und hatte zudem Anteil am Hallen-Triple in dieser Saison. In 13 Pflichtspieleinsätzen in der laufenden Saison blieb Esders fünf Mal ohne Gegentreffer.