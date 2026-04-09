Torwart Dresen hält Deisenhofen das Remis gegen Heimstetten fest

Konstantin Dreesen überzeugte gegen den SV Heimstetten. – Foto: Sven Leifer

Das 0:0 beim SV Heimstetten darf der FC Deisenhofen getrost auf der Habenseite verbuchen. Zum einen, weil der SVH mit der beeindruckenden jahresübergreifenden Bilanz von fünf Siegen und zwei Remis in dieses Derby ging, zum anderen weil FCD-Coach Andreas Pummer noch stärker als zuletzt auf nachdrängende Youngster setzte: Andreas Perneker (22) und Luke Gandl (19) feierten ihre Startelf-Premiere in der Bayernliga, dazu spielte Georg Jungkunz (22) nach langer Verletzungspause erstmals wieder von Beginn an. Außerdem erhielt Jonas Herrmann (22) seinen zweiten Einsatz hintereinander vom Anpfiff weg.

„Die Ausbildung der Jungen steht bei uns im Vordergrund und wir haben ihnen die Chance gegeben, sich zu zeigen, sich auch an das höhere Tempo im Vergleich zu den Bezirksliga-Spielen der U23 zu gewöhnen“, begründete Pummer die Aufstellungsrochaden keineswegs mit der Englischen Woche. Und er lobte seine jungen Feldspieler: „Sie waren sehr diszipliniert und haben es absolut ordentlich gemacht.“ Besonders stach aber sein Torwart heraus. Der 21-jährige Konstantin Dresen ersetzte, wie schon zuvor beim 1:1 gegen Geretsried, Stammkeeper Maximilian Obermeier. „Obermeier war gegen Geretsried angeschlagen, hätte aber in Heimstetten wieder halten können. Konsti hat aber dieses Spiel noch bekommen, denn er macht seine Sache sehr gut. Er ist ein junger, qualitativ sehr guter Torwart“, begründete Pummer diese Personalie. „Wir haben da ein absolutes Luxusproblem, was die Nummer zwei im Tor betrifft.“