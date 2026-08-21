Torwart Christoph Nowok wird neuer Trainer des TSV Poing III

Christoph Nowok trainiert nun den TSV Poing III. – Foto: TSV Poing/FuPa Oberbayern

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison möchte der TSV Poing III nun mit einem neuen Trainergespann die B-Klasse anvisieren. „Leider ist uns hinten raus die Luft ausgegangen“, bedauert Christoph Nowok als neuer Trainer den verpassten Aufstieg. Nowok spielte in den letzten Jahren aktiv als Torhüter in der Dritten und wechselt nun an die Außenlinie als Nachfolger von Patrick Bannweg.

Als Co-Trainer steht ihm dabei Marc Holzhey zur Seite. „In diesem Spieljahr sehen wir uns unter den Top Drei“, prophezeit Nowok. Und damit wäre der Aufstieg geschafft: Die ersten drei Mannschaften in der C-Klasse, Gruppe 6, steigen direkt auf. Die Vorbereitung verlief nicht ganz nach Plan, doch konnte jedes angesetzte Training stattfinden. In den drei Testspielen sprangen zwei Siege und eine Niederlage heraus. Ohne jedes Vorbereitungsspiel gehen dagegen heute (20 Uhr) die Poinger Gäste, die SG Moosach/Bruck II, in den Punktspielstart. In der vergangenen Saison belegte die SG-Reserve den elften Rang.