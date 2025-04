Torwart bleibt und zwei Trainer verlängern

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unsere Nummer 1, Domenik Rabenhorst, hat uns seine Zusage für die kommende Saison gegeben und bleibt eine wichtige und konstante Säule in unserem Team – und das als ein weiteres Eigengewächs! Er hat maßgeblich zur starken laufenden Saison beigetragen.

„Die neue Saison kann kommen! Ich bin hochmotiviert, mit diesem Team sowohl auf als auch neben dem Platz unvergessliche Erlebnisse zu sammeln. Das Vertrauen, das mir die Mannschaft und das Trainerteam schenken, ist unglaublich wertvoll und bestärkt mich darin, alles für ein erfolgreiches Saisonende zu geben. Für mich stand fest: Dieser Weg geht weiter!“, sagte Dome.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

VfL Nauen (Landesklasse West)

Zusage für eine weitere Saison. Wir möchten mit Stolz verkünden, dass Dirk Altkrüger um ein weiteres Jahr beim VfL verlängert hat, er wird also auch kommende Saison unsere 1. Mannschaft betreuen.

SG Rauen (Kreisliga Nord Ostbrandenburg)

Unser Trainer Marcel Niespodziany verlängert für die Saison 2025/26 bei der SG Rauen 1951 e.V.!



„Marcel steht für Kontinuität, Leidenschaft und sportliche Weiterentwicklung – genau das, was wir als Verein brauchen,“ so Steffen Fischer, 1. Vorsitzender.



Mit Marcel an der Seitenlinie setzen wir auf Stabilität und eine klare sportliche Linie. Wir freuen uns, dass er weiterhin Teil der SG-Familie bleibt und mit uns den Weg in die Zukunft geht!

