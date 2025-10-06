Torwart auf Abwegen, 700 Kreisliga-Fans & eine oscarreife Aufholjagd

Burglengenfelds Keeper Marco Epifani (linkes Bild) war für die ASV-Reserve als Torjäger unterwegs. In Haselbach (rechtes Bild) sahen 700 Leute das Gipfeltreffen in der Kreisliga West. – Fotos: Dominik Adlhoch, Redaktion Schwandorf

Windböen und nasskaltes Schmuddelwetter: Die Fußballer in der Oberpfalz waren am Wochenende nicht zu beneiden. Dafür kamen bei vielen Partien die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Womöglich lag es eben an jenen äußeren Bedingungen, dass einige Spiele in einem wahren Torspektakel ausarteten. Überdies gab es eine Mega-Kulisse und ein famoses Comeback in der Kreisliga sowie einen bekannten Torwart, der sich als Torjäger versuchte...

Kreis Regensburg



Kreisliga 2







53 Tore in 13 Spielen: Der TSV Dietfurt hat bis dato im Schnitt gut vier Mal pro Spiel genetzt. Was für eine traumhafte Quote. Zum Hinrunden-Abschluss schoss die Truppe von Trainer Matthias Pfeifer den Vogel ab. Gegen bemitleidenswerte Hemauer machte man es beinahe zweistellig. Sieben Treffer gelangen der Heimelf allein in der zweiten Halbzeit. Überragender Akteur war



A-Klasse 1



Vier gelbrote Karten und zwei ganz späte Tore. Die Schlussphase in Köfering hatte es in sich. Sanding erzielte in der 88. Minute den vermeintlichen Siegtreffer, doch musste in der 94.' noch den Ausgleich hinnehmen. Zum Schluss der ellenlangen, zwölfminütigen Nachspielzeit flogen noch zwei SSV-Akteure wegen Meckerns vom Platz.



A-Klasse 3







Rund 400 Zuschauer in der A-Klasse: Der Gemeindederby in Pettenreuth zog die Massen an. Das Duell brachte Historisches mit sich. Zum ersten Mal seit 19 Jahren standen sich die Teams gegenüber. Auf dem Feld ging es ordentlich zur Sache, inklusive zwei Zeitstrafen und einer Roten Karte. Jubeln durfte am Ende der TSV Bernhardswald über einen verdienten 4:2-Derbysieg.







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord







Seit fast 29 Monaten hatte die SpVgg Trabitz auf eigenem Terrain kein Spiel mehr verloren. Jetzt ist die „Festung“ Trabitz mal wieder eingenommen worden. In einem wahnwitzigen Spiel behaupteten sich die Gäste aus Eslarn am Freitag mit 5:4.



Kreisklasse Ost



93. Minute, Tatort Neustadt an der Waldnaab: Leon Scheirer vom SV Etzenricht II fasste sich ein Herz und versenkte den Ball aus 30 Metern im Torknick. Was folgte war Ekstase bei den Etzenrichtern über diesen famosen Last-Minute-Siegtreffer!







Famos war auch das Comeback der SpVgg Moosbach. Die Pecher-Elf lag im Heimspiel gegen Windischeschenbach lange mit 0:2 in Rückstand. Wenig deutete noch auf einen Punktgewinn hin. Doch die Gastgeber bewiesen Moral, glichen zunächst per Doppelschlag aus und erzielten in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer. Wobei sich der Gast bereits in der Anfangsminute durch eine Rote Karte dezimiert hatte.



Kreisklasse Süd







Jetzt hat es auch die DJK Ensdorf erwischt. Die makellose Bilanz ist dahin. Nach zehn Siegen aus den ersten zehn Spielen verlor man das Heimspiel gegen den SV Kauerhof doch überraschend mit 1:3. Kleiner Trost: Die DJK bleibt nach wie vor Tabellenführer.



A-Klasse Nord







Drama Bayba, Drama! Nichts für schwache Nerven und Leute mit Herzschrittmacher war die A-Klassen-Partie des FC Freihung gegen Concordia Hütten. Ganze zehn Tore fielen bei regnerischen Verhältnissen, die Zuschauer bekamen wahrlich etwas für ihren Eintritt geboten. Die Gastgeber machten aus einem 2:4 ein 5:4, kassierten in derselben Minute des vermeintlichen Siegtores das 5:5. Einen Sieger hätte dieses Schützenfest aber wohl auch nicht verdient gehabt.



A-Klasse Ost







Elf Tore und ein Viererpacker: Auch die Zuschauer in Pfrensch brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Das Duell Erster gegen Letzter nahm den erwarteten Verlauf. Eine Sahnetag erwischte







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga West



Über dieses Match muss natürlich gesprochen werden. Die beiden bisherigen Dominatoren der Kreisliga West kreuzten am Freitag die Klingen. Nebenbei war's auch noch ein Lokalderby. Rund 700 Zuschauer bildeten eine Mega-Kulisse auf dem Haselbacher Sportgelände. Das hatte fast etwas von Relegation. Diejenigen, die es mit der Heimmannschaft hielten, konnten sich mit dem Schlusspfiff in den Armen liegen. Der SVH erobert nach einem Spieltag die Tabellenführung zurück!







Eine oscarreife Aufholjagd lieferte der SC Katzdorf ab. Bis zur 89. Minute führte Gastgeber Kemnath a.B. souverän mit 3:0. Was dann folgte, hätte sich wohl keiner der Anwesenden zu träumen gewagt. Durch die Treffer von Alexander Schmidts (89.), Thomas Fyrguth (90.+3) und Florian Ziegler (90.+4) glichen die Mannen von Andi Miksch tatsächlich noch zum 3:3 aus. Am Buchberg dürfte Redebedarf herrschen...



Kreisklasse Nord







Erster gegen Zweiter lautete das Duell in Wernberg. Die Gäste mussten wegen eines roten Karton früh die Abwehr umbauen. Chapeau: Die zahlenmäßige Unterzahl ließ sich der Tabellenführer nicht anmerken, ging sogar in Führung. Nach einem zweiten Platzverweis, diesmal an einen SG-Verteidiger, traf Trisching doppelt zum Auswärtssieg – und distanzierte damit den Gegner auf vier Punkte.







Acht Tore und mehrere zehnminütigen Hinausstellungen. Das turbulente Kreisklassen-Match in Altfalter bot Dramatik pur. Einen Schlusspunkt fand das Spektakel in der Nachspielzeit, als die Gäste aus Altendorf durch einen Foulelfmeter auf 4:4 stellten.



A-Klasse Süd







Ein Torhüter auf Abwegen: Der langjährige Landesliga-Keeper



B-Klasse KL Ost



Arnschwangs Bezirksliga-Reserve zeichnete für den einzigen zweistelligen Sieg des Wochenendes im Erwachsenenbereich verantwortlich. Martin Freimuth, Etrit Bislimi und Christoph Breu netzten jeweils dreimal. Die Bezirksligaspieler der DJK hatten sich davon offenbar etwas abgeschaut, gewannen sie doch im Anschluss ihr Heimspiel mit 5:0.



B-Klasse KK Nord







Auch im Spielkreis 3 gab es ein 5:5 zu bestaunen. Und zwar zwischen den Zweitvertretungen von Winklarn und Schönseer Land. Hervorzuheben ist die Moral die Hausherren. Auch in dreiviertelstündiger Unterzahl bot man dem Gegner Paroli.