Aufreger der Woche
Burglengenfelds Keeper Marco Epifani (linkes Bild) war für die ASV-Reserve als Torjäger unterwegs. In Haselbach (rechtes Bild) sahen 700 Leute das Gipfeltreffen in der Kreisliga West. – Fotos: Dominik Adlhoch, Redaktion Schwandorf
Torwart auf Abwegen, 700 Kreisliga-Fans & eine oscarreife Aufholjagd

Kreis-Highlights: Katzdorf trifft in den Schlussminuten drei Mal +++ Tag der offenen Tür in Trabitz, Freihung, Altfalter und Winklarn

Windböen und nasskaltes Schmuddelwetter: Die Fußballer in der Oberpfalz waren am Wochenende nicht zu beneiden. Dafür kamen bei vielen Partien die Zuschauer voll auf ihre Kosten. Womöglich lag es eben an jenen äußeren Bedingungen, dass einige Spiele in einem wahren Torspektakel ausarteten. Überdies gab es eine Mega-Kulisse und ein famoses Comeback in der Kreisliga sowie einen bekannten Torwart, der sich als Torjäger versuchte...

Kreisliga 2

Gestern, 15:15 Uhr
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
9
1
Abpfiff

53 Tore in 13 Spielen: Der TSV Dietfurt hat bis dato im Schnitt gut vier Mal pro Spiel genetzt. Was für eine traumhafte Quote. Zum Hinrunden-Abschluss schoss die Truppe von Trainer Matthias Pfeifer den Vogel ab. Gegen bemitleidenswerte Hemauer machte man es beinahe zweistellig. Sieben Treffer gelangen der Heimelf allein in der zweiten Halbzeit. Überragender Akteur war Felix Stark, der bei diesem Schützenfest vier Tore und ein Assist beisteuerte.

A-Klasse 1

Gestern, 17:00 Uhr
SSV Köfering
SSV KöferingSSV Köfering
SV Sanding
SV SandingSV Sanding
2
2
Abpfiff

Vier gelbrote Karten und zwei ganz späte Tore. Die Schlussphase in Köfering hatte es in sich. Sanding erzielte in der 88. Minute den vermeintlichen Siegtreffer, doch musste in der 94.' noch den Ausgleich hinnehmen. Zum Schluss der ellenlangen, zwölfminütigen Nachspielzeit flogen noch zwei SSV-Akteure wegen Meckerns vom Platz.

A-Klasse 3

Sa., 04.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Pettenreuth-Hauzendorf
TSV Pettenreuth-HauzendorfPettenreuth
TSV Bernhardswald
TSV BernhardswaldBernhardsw.
2
4
Abpfiff

Rund 400 Zuschauer in der A-Klasse: Der Gemeindederby in Pettenreuth zog die Massen an. Das Duell brachte Historisches mit sich. Zum ersten Mal seit 19 Jahren standen sich die Teams gegenüber. Auf dem Feld ging es ordentlich zur Sache, inklusive zwei Zeitstrafen und einer Roten Karte. Jubeln durfte am Ende der TSV Bernhardswald über einen verdienten 4:2-Derbysieg.



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord

Fr., 03.10.2025, 17:30 Uhr
SpVgg Trabitz
SpVgg TrabitzSpVggTrabitz
TSV Eslarn
TSV EslarnTSV Eslarn
4
5
Abpfiff

Seit fast 29 Monaten hatte die SpVgg Trabitz auf eigenem Terrain kein Spiel mehr verloren. Jetzt ist die „Festung“ Trabitz mal wieder eingenommen worden. In einem wahnwitzigen Spiel behaupteten sich die Gäste aus Eslarn am Freitag mit 5:4. Wir hatten ausführlich berichtet...

Kreisklasse Ost

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
2
3
Abpfiff

93. Minute, Tatort Neustadt an der Waldnaab: Leon Scheirer vom SV Etzenricht II fasste sich ein Herz und versenkte den Ball aus 30 Metern im Torknick. Was folgte war Ekstase bei den Etzenrichtern über diesen famosen Last-Minute-Siegtreffer!

Gestern, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
3
2
Abpfiff

Famos war auch das Comeback der SpVgg Moosbach. Die Pecher-Elf lag im Heimspiel gegen Windischeschenbach lange mit 0:2 in Rückstand. Wenig deutete noch auf einen Punktgewinn hin. Doch die Gastgeber bewiesen Moral, glichen zunächst per Doppelschlag aus und erzielten in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer. Wobei sich der Gast bereits in der Anfangsminute durch eine Rote Karte dezimiert hatte.

Kreisklasse Süd

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
1
3
Abpfiff

Jetzt hat es auch die DJK Ensdorf erwischt. Die makellose Bilanz ist dahin. Nach zehn Siegen aus den ersten zehn Spielen verlor man das Heimspiel gegen den SV Kauerhof doch überraschend mit 1:3. Kleiner Trost: Die DJK bleibt nach wie vor Tabellenführer.

A-Klasse Nord

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Freihung
FC FreihungFC Freihung
SV Concordia Hütten
SV Concordia HüttenCon. Hütten
5
5

Drama Bayba, Drama! Nichts für schwache Nerven und Leute mit Herzschrittmacher war die A-Klassen-Partie des FC Freihung gegen Concordia Hütten. Ganze zehn Tore fielen bei regnerischen Verhältnissen, die Zuschauer bekamen wahrlich etwas für ihren Eintritt geboten. Die Gastgeber machten aus einem 2:4 ein 5:4, kassierten in derselben Minute des vermeintlichen Siegtores das 5:5. Einen Sieger hätte dieses Schützenfest aber wohl auch nicht verdient gehabt.

A-Klasse Ost

Gestern, 15:00 Uhr
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
TSV Eslarn
TSV EslarnTSV Eslarn II
8
3
Abpfiff

Elf Tore und ein Viererpacker: Auch die Zuschauer in Pfrensch brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Das Duell Erster gegen Letzter nahm den erwarteten Verlauf. Eine Sahnetag erwischte Yannik Friedl. Der junge Angreifer war an sechs SG-Toren direkt beteiligt (vier Tore, zwei Vorlagen) und erhöhte sein Saison-Torekonto auf 18.



Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga West

Fr., 03.10.2025, 16:30 Uhr
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
2
1

Über dieses Match muss natürlich gesprochen werden. Die beiden bisherigen Dominatoren der Kreisliga West kreuzten am Freitag die Klingen. Nebenbei war's auch noch ein Lokalderby. Rund 700 Zuschauer bildeten eine Mega-Kulisse auf dem Haselbacher Sportgelände. Das hatte fast etwas von Relegation. Diejenigen, die es mit der Heimmannschaft hielten, konnten sich mit dem Schlusspfiff in den Armen liegen. Der SVH erobert nach einem Spieltag die Tabellenführung zurück!

Gestern, 15:15 Uhr
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
3
3
Abpfiff

Eine oscarreife Aufholjagd lieferte der SC Katzdorf ab. Bis zur 89. Minute führte Gastgeber Kemnath a.B. souverän mit 3:0. Was dann folgte, hätte sich wohl keiner der Anwesenden zu träumen gewagt. Durch die Treffer von Alexander Schmidts (89.), Thomas Fyrguth (90.+3) und Florian Ziegler (90.+4) glichen die Mannen von Andi Miksch tatsächlich noch zum 3:3 aus. Am Buchberg dürfte Redebedarf herrschen...

Kreisklasse Nord

Gestern, 13:30 Uhr
SG DJK Weihern / FC Wernberg
SG DJK Weihern / FC WernbergSG DJK Weihern
SV Trisching
SV TrischingSV Trisching
1
3

Erster gegen Zweiter lautete das Duell in Wernberg. Die Gäste mussten wegen eines roten Karton früh die Abwehr umbauen. Chapeau: Die zahlenmäßige Unterzahl ließ sich der Tabellenführer nicht anmerken, ging sogar in Führung. Nach einem zweiten Platzverweis, diesmal an einen SG-Verteidiger, traf Trisching doppelt zum Auswärtssieg – und distanzierte damit den Gegner auf vier Punkte.

Gestern, 16:00 Uhr
SC Altfalter
SC AltfalterSC Altfalter
SV Altendorf
SV AltendorfSV Altendorf
4
4
Abpfiff

Acht Tore und mehrere zehnminütigen Hinausstellungen. Das turbulente Kreisklassen-Match in Altfalter bot Dramatik pur. Einen Schlusspunkt fand das Spektakel in der Nachspielzeit, als die Gäste aus Altendorf durch einen Foulelfmeter auf 4:4 stellten.

A-Klasse Süd

Gestern, 12:45 Uhr
ASV Burglengenfeld
ASV BurglengenfeldB'lengenfeld II
SG Fischbach / Steinberg
SG Fischbach / SteinbergSG Fischbach II
5
0
Abpfiff

Ein Torhüter auf Abwegen: Der langjährige Landesliga-Keeper Marco Epifani half am Wochenende zum zweiten Mal im A-Klassen-Team des ASV Burglengenfeld aus – jedoch als Feldspieler und nicht zwischen den Pfosten. Und der 32-Jährige scheint auch in puncto Abschluss seine Qualitäten zu haben. So steuerte er zwei Tore zum 5:0-Heimsieg seines Teams bei.

B-Klasse KL Ost

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Arnschwang
DJK ArnschwangArnschwang II
SpVgg Mitterdorf
SpVgg MitterdorfMitterdorf II
10
1
Abpfiff

Arnschwangs Bezirksliga-Reserve zeichnete für den einzigen zweistelligen Sieg des Wochenendes im Erwachsenenbereich verantwortlich. Martin Freimuth, Etrit Bislimi und Christoph Breu netzten jeweils dreimal. Die Bezirksligaspieler der DJK hatten sich davon offenbar etwas abgeschaut, gewannen sie doch im Anschluss ihr Heimspiel mit 5:0.

B-Klasse KK Nord

Gestern, 13:15 Uhr
TSV Winklarn
TSV WinklarnTSV Winklarn II
SpVgg Schönseer Land 2012
SpVgg Schönseer Land 2012Schönseer L II
5
5
Abpfiff

Auch im Spielkreis 3 gab es ein 5:5 zu bestaunen. Und zwar zwischen den Zweitvertretungen von Winklarn und Schönseer Land. Hervorzuheben ist die Moral die Hausherren. Auch in dreiviertelstündiger Unterzahl bot man dem Gegner Paroli.

