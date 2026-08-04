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Ligabericht
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Torwart-Alarm beim Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden
Teaser KOL WEST: +++ Nach einer Verletzung und einem kurzfristigen Abgang steht dem Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden nur ein gelernter Torwart zur Verfügung. Wird der jetzt in „Watte gepackt“? +++
Haiger-Sechshelden. Sportlich befindet sich der SSV Sechshelden nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen den SSV Frohnhausen in der Fußball-Kreisoberliga West im Soll. Doch der Alemannia droht ein akutes Personalproblem auf einer der wichtigsten Positionen: Im Tor steht aktuell nur ein gelernter Torwart zur Verfügung. Und der befindet sich derzeit im Urlaub.