 2026-08-03T09:43:42.777Z

Ligabericht

Torwart-Alarm beim Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden

Teaser KOL WEST: +++ Nach einer Verletzung und einem kurzfristigen Abgang steht dem Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden nur ein gelernter Torwart zur Verfügung. Wird der jetzt in „Watte gepackt“? +++

von Redaktion · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser
Die Verletzung von Viktor Melcher (l.) sorgt beim SSV Sechshelden für einen Torwart-Engpass. (Archivbild) © Henrik Schneider
Die Verletzung von Viktor Melcher (l.) sorgt beim SSV Sechshelden für einen Torwart-Engpass. (Archivbild) © Henrik Schneider

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KOL West
Sechshelden

Haiger-Sechshelden. Sportlich befindet sich der SSV Sechshelden nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen den SSV Frohnhausen in der Fußball-Kreisoberliga West im Soll. Doch der Alemannia droht ein akutes Personalproblem auf einer der wichtigsten Positionen: Im Tor steht aktuell nur ein gelernter Torwart zur Verfügung. Und der befindet sich derzeit im Urlaub.

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