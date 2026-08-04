Torwart-Alarm beim Fußball-Kreisoberligisten SSV Sechshelden

Die Verletzung von Viktor Melcher (l.) sorgt beim SSV Sechshelden für einen Torwart-Engpass. (Archivbild) © Henrik Schneider

Haiger-Sechshelden. Sportlich befindet sich der SSV Sechshelden nach dem 1:1 zum Saisonauftakt gegen den SSV Frohnhausen in der Fußball-Kreisoberliga West im Soll. Doch der Alemannia droht ein akutes Personalproblem auf einer der wichtigsten Positionen: Im Tor steht aktuell nur ein gelernter Torwart zur Verfügung. Und der befindet sich derzeit im Urlaub.