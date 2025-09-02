Torverhältnis von 16:11 - Mülheimer SV sorgt für Torflut

Ein Torverhältnis von 16:11 und das nach gerade einmal drei Partien. Der Mülheimer SV brachte gleich viel Dramatik in die ersten Wochen der neuen Saison. Aus den ersten drei Spielen holte der SV sechs Zähler und das obwohl die Mülheimer ganze elf Gegentore kassierten.

Schon gleich in der ersten Begegnung gegen den 1. FC Mülheim-Styrum wurde es turbulent. Der SV glich nach zweifachem Rückstand aus und erzielte in Person von Bela Pankel den 4:3-Siegtreffer (78.). Im darauffolgenden Duell kassierte Mülheim eine herbe 1:6-Klatsche gegen den SC Oberhausen. "Letzte Woche haben wir das ganze Spiel verschlafen und den Gegner nicht ernst genommen“, erklärte Trainer Damir Salkovic der WAZ.

Seine Mannschaft zeigte allerdings eine Reaktion im darauffolgenden Spiel gegen GSG Duisburg. Mit 11:2 schickten Mülheim die Duisburger nach Hause. Schon nach der ersten Hälfte war die Partie sicher entschieden, denn der SV führte mit 7:1, bevor es in die Pause ging. Michel Roth und Kevin-Dean Krystofiak trafen doppelt, während Pascal Roenz und Luca Felix Rausch dreifach einnetzten. "Vielleicht war das Ergebnis von letzter Woche auch ganz gut, dass es so gekommen ist. Man muss in der Liga eben nicht nur Fußball spielen, sondern auch Fußball arbeiten“, meinte Salkovic.

Trotz eines starken dritten Platzes und ganzen 16 erzielten Toren gibt es einen Punkt, der den Übungsleiter Mülheims stört. "Die Gegentore sind schon viel, das habe ich der Mannschaft schon in der Vorbereitung gesagt“, erklärte der 43-Jährige. Mit elf kassierten Treffern hat der SV die viertmeisten Gegentreffer in der bisherigen Saison vorzuweisen. Schon in den Vorbereitungsspielen musste der Bezirksligist das ein oder andere Gegentor zur Kenntnis nehmen, so beispielsweise bei der 5:6-Pleite gegen CSV Marathon Krefeld.

Das soll sich nun in der kommenden Zeit ändern. Für Mülheim geht es am kommenden Spieltag gegen den SV Rhenania Hamborn. Der Aufsteiger steht mit null Zählern auf dem letzten Platz und stellt zudem mit nur drei geschossenen Toren die bisher schlechteste Offensive der Liga. Ob das Team von Salkovic diesmal die eigene Defensive verstärken kann und ob es wieder so ein Spektakel wird, bleibt abzuwarten.