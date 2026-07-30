Torverhältnis entscheidet über Halbfinal-Einzug beim Burgpokal

Die Vorrunde des 37. Brüggener Burgpokals ist abgeschlossen – und bis zum letzten Spiel blieb die Spannung erhalten. Während der SC St. Tönis sein Halbfinalticket bereits vor dem abschließenden Spieltag sicher hatte, fielen die übrigen Entscheidungen erst am Dienstagabend. In einer Gruppe musste am Ende sogar die Zahl der erzielten Tore über das Weiterkommen entscheiden.
In Gruppe 1 sicherte sich der Bezirksligist OSV Meerbusch mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen den SSV Grefrath den Gruppensieg. Bereits am Sonntag hatte sich Meerbusch vom SC Union Nettetal mit 1:1 getrennt. Beide Mannschaften beendeten die Vorrunde mit vier Punkten, doch das bessere Torverhältnis sprach für Meerbusch. Nettetal, das Grefrath zuvor mit 4:1 bezwungen hatte, setzt das Turnier nun in der Trostrunde fort. Dort trifft der Landesligist auf den 1. FC Viersen, der sich mit einem 5:3-Erfolg gegen den klassenhöheren VfR Fischeln Selbstvertrauen holte.
Den höchsten Sieg des bisherigen Turniers feierte der ASV Süchteln. Der Landesligist ließ dem SC Waldniel beim 10:0 keine Chance. Trotz des zweistelligen Erfolgs reichte es nicht mehr für den Sprung auf den ersten Platz der Gruppe. Diesen verteidigte der VSF Amern und qualifizierte sich damit für das Halbfinale.
Besonders eng ging es in Gruppe 4 zu. Gastgeber TuRa Brüggen setzte sich in einer unterhaltsamen Partie mit 4:3 gegen den SC Victoria Mennrath durch und zog mit der DJK Fortuna Dilkrath nach Punkten gleich. Da auch der direkte Vergleich keine Entscheidung brachte, musste das Turnierreglement herangezogen werden. Die höhere Zahl der erzielten Tore sprach letztlich knapp für Dilkrath, das sich damit den letzten Halbfinalplatz sicherte. Für TuRa blieb trotz eines starken Auftritts lediglich die Trostrunde.
Bereits vor dem letzten Vorrundenspieltag hatte sich St. Tönis als Gruppensieger für das Halbfinale qualifiziert. Am Samstag stehen nun die Halbfinalpartien auf dem Programm. Um 16 Uhr trifft der OSV Meerbusch auf den SC St. Tönis, ehe ab 18 Uhr der VSF Amern und die DJK Fortuna Dilkrath den zweiten Finalisten ermitteln.
Zuvor wird bereits die Trostrunde ausgetragen. Um 15 Uhr stehen sich der SC Union Nettetal und der 1. FC Viersen gegenüber, ehe um 17 Uhr Gastgeber TuRa Brüggen auf den ASV Süchteln trifft. Am Sonntag folgen die Platzierungsspiele sowie das Finale des traditionsreichen Vorbereitungsturniers.