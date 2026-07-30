Torverhältnis entscheidet über Halbfinal-Einzug beim Burgpokal

Bereits vor dem letzten Vorrundenspieltag hatte sich St. Tönis als Gruppensieger für das Halbfinale qualifiziert. Am Samstag stehen nun die Halbfinalpartien auf dem Programm. Um 16 Uhr trifft der OSV Meerbusch auf den SC St. Tönis, ehe ab 18 Uhr der VSF Amern und die DJK Fortuna Dilkrath den zweiten Finalisten ermitteln.

Zuvor wird bereits die Trostrunde ausgetragen. Um 15 Uhr stehen sich der SC Union Nettetal und der 1. FC Viersen gegenüber, ehe um 17 Uhr Gastgeber TuRa Brüggen auf den ASV Süchteln trifft. Am Sonntag folgen die Platzierungsspiele sowie das Finale des traditionsreichen Vorbereitungsturniers.