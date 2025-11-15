Torsten Müller: „Wenn ihr genug von mir habt, dann sagt es einfach“

Herr Müller, können Sie sich noch an Ihr erstes Ligaspiel als Cheftrainer in Hehn erinnern. Kleine Hilfe: ein 1:1 am 26. August 2012 gegen Holt II.
Seit 2012 trainiert Torsten Müller die DJK Hehn. Kein Trainer im Fußballkreis hat eine vergleichbar lange Amtszeit. Was ist das Geheimnis dieser langen Zusammenarbeit? Müller spricht über schwierige Momente, warum er sich als Trainer bislang nicht abnutzt und die Angst, dass irgendwann alles vorbei ist.
Herr Müller, können Sie sich noch an Ihr erstes Ligaspiel als Cheftrainer in Hehn erinnern. Kleine Hilfe: ein 1:1 am 26. August 2012 gegen Holt II.