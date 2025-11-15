Torsten Müller: „Wenn ihr genug von mir habt, dann sagt es einfach“

Müller: "Viele wissen, wie ich ticke und gestrickt bin. Das hilft. Ich arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen und versuche, sie auf dem Platz und auch ein bisschen im Privaten zu leiten und zu lenken – ohne dabei eine Vaterfigur sein zu wollen. Und wenn es jemandem gerade mal schlecht geht, opfere ich auch gerne Zeit – sei es, um irgendwohin zu fahren oder etwas zu unternehmen, damit er auf andere Gedanken kommt. Als Trainer ärgere ich mich natürlich auch. Aber eigentlich bin ich ein ruhiger Typ, der nicht mit Sprüchen um sich wirft. Ich behandle jeden mit Respekt. Darauf lege ich Wert und gebe das auch an meine Spieler weiter. Wir haben in der aktuellen Spielzeit und in der Vorsaison keinen Platzverweis kassiert. Beleidigungen oder dumme Sprüche wird man bei uns nicht hören."