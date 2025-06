Torsten Knippertz am 3. Juli zu Gast bei "Mickys Talk"

Schon seit Jahren hat Michael Palumbo immer wieder in verschiedenen Talkformaten interessante Gäste bei sich, die nicht selten auch Anekdoten zum Besten geben, die man trotz ihrer Prominenz noch nicht kannte. In seiner Reihe "Mickys Talk" begrüßt er nun am 3. Juli Torsten Knippertz, den langjährigen Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, der aber auch als Schauspieler und Moderator schon von sich reden gemacht hat.