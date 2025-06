Torsten Hansen tritt in Bergrath zurück

Mit 14 Punkten Vorsprung wurde Falke Bergrath Meister der Kreisliga A Aachen. Der Verein aus Eschweiler spielt bald erstmals in der Vereinsgeschichte in der Bezirksliga.

Doch für die höhere Liga muss Bergrath wohl ein neues Trainerteam finden. Wie die "Eschweiler Filmpost" in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, ist Trainer Torsten Hansen zurückgetreten. Er soll seinen Rücktritt intern bereits länger angedeutet und nun den Entschluss gefasst haben. Dazu lässt sich Hansen in der Filmpost zitieren: "Ich muss mich verstärkter um meine landwirtschaftlichen Betriebe kümmern und kann die zeitintensive Trainertätigkeit nicht mehr so ausführen, wie es dieser tolle Verein verdient."



Auch Co-Trainer Hasan Iyigüven, der eng mit Hansen zusammenarbeitete, soll in der kommenden Bezirksliga-Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.