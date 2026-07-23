Torspielerin Kiara Beck verlängert beim VfB Stuttgart Der Bundesligist kann weiterhin auf die 22-Jährige setzen. von vfb · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kevin Kieweg

Der VfB hat den Vertrag mit Torspielerin Kiara Beck vorzeitig verlängert. Der Vertrag der 22-Jährigen hat einen Gültigkeit bis zum 30. Juni 2029.

Als sich Kiara Beck im April 2024 für den Wechsel vom VfL Wolfsburg zum VfB entschieden hatte, festigte sich früh der Wunsch, mit dem Club aus Cannstatt den Weg bis in die Bundesliga zu gehen. Nach zwei Aufstiegen mit Keeperin Beck in Folge ist das Vorhaben nun zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelungen. In der anstehenden Bundesliga-Saison bildet sie nun das Torspielerinnen-Trio zusammen mit Neuzugang Laura Giuliani und Eve Boettcher. Kiara Beck ist eine der talentiertesten Nachwuchstorhüterinnen in Deutschland. Im Juniorinnenbereich spielte die gebürtige Dürbheimerin zwei Jahre lang für SC Freiburgs U17 in der Bundesliga Süd (2019 bis 2021) und durchlief parallel die deutschen U-Nationalteams. Beim SC Freiburg II sammelte Kiara Beck erste Erfahrungen in der Regionalliga Süd, bevor sie sich im Sommer 2022 dem VfL Wolfsburg anschloss. Bei den Wölfinnen schaffte sie den Durchbruch im aktiven Frauenfußball und war im Sommer 2024 Teil des deutschen U20-Kaders, der bei der FIFA U20-Frauen-Weltmeisterschaft in Kolumbien das Viertelfinale erreichte.