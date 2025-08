Torspektaktel beim TSV Gilching ‒ Oberalting schlägt TuS II ‒ Pentenried gewinnt

Bereits in der zweiten Minute schoss Fabian Boitin die Hausherren auf dem heimischen Kunstrasen nach erfolgreicher Balleroberung und schnellem Umschaltspiel in Führung, nach weniger als zehn Minuten glich MTV-Torjäger Marcel Höhne per direkt verwandeltem Freistoß aus. Das Unentschieden hielt aber nicht lange, Patrick Zellermann erkämpfte sich den Ball und schloss selbst zum 2:1 für Gilchings Zweite ab. „Ich war trotzdem nicht unzufrieden mit der ersten Halbzeit, wir waren sehr dominant“, befand Wagner. Kurz nach Wiederbeginn traf Höhne nach einem zu kurzen Rückpass von Hänschke zum 2:2-Ausgleich. Anschließend ging es etwas ruhiger zu, in der Schlussphase wurde es aber noch einmal turbulent. Yannick Blum traf gegen kurzzeitig unsortierte Gastgeber zum 3:2 für Berg (84.), die TSV-Reserve antwortete mit dem 3:3 durch Elias Ritter und dem 4:3 durch Boitin. „Das 4:3 war der schönste Spielzug des Tages. Wir haben uns über links bis zur Grundlinie kombiniert, dann den Ball zurückgelegt und per Direktabnahme gegen die Laufrichtung des Torhüters abgeschlossen“, lobte Hänschke. Danach war aber immer noch nicht Schluss: Höhne gelang in der 92. Minute nach einem Eckball per Kopf sein dritter Treffer zum 4:4-Endstand.

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass nach einem Spiel beide Trainer zufrieden sind. Beim Unentschieden im freundschaftlichen Aufeinandertreffen zwischen den beiden Kreisligisten aus Gilching und Berg war dies jedoch der Fall. „Körpersprache, Aggressivität und Präsenz haben gestimmt. Wir sind für den Start gerüstet“, sagte TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke eine Woche vor dem Punktspielauftakt. Sein Gegenüber, Maximilian Wagner, war ebenfalls recht positiv gestimmt. „Wie wir Fußball gespielt haben, war in Ordnung. Wenn wir jetzt noch unsere Fehler in der Defensive abstellen, habe ich ein ganz gutes Gefühl“, so der Gäste-Coach.

„Es wäre echt schade gewesen zu verlieren, denn wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht“, betonte Wagner. Für den MTV Berg wird es schon am Freitag in der Kreisliga 1 ernst mit einem Heimspiel gegen die DJK Waldram (18.30 Uhr). Der TSV Gilching-Argelsried II empfängt in der Kreisliga 2 am Sonntag den SC Oberweikertshofen II (17 Uhr).

TSV Oberalting-S. – TuS Geretsried II⇥3:2 (2:0)

Fußball-Kreisligist Oberalting ist bereit für den Saisonstart. Die Generalprobe eine Woche vor dem Auftakt gegen den FC Eichenau bewältigte das Team von Trainer Manuel Feicht am Samstag mit einem Erfolg gegen Geretsrieds Zweite aus der Kreisliga 1 erfolgreich. „Es war ein super Test für uns. Das Spiel war intensiv, körperbetont und gegen einen guten Gegner“, sagte Feicht. Besonders in der ersten Halbzeit war er mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden. „Wir haben es richtig gut gemacht, waren aggressiv, haben viele Kommandos gegeben. Das war eine der besten Leistungen unter unserer Leitung“, lobte der TSV-Trainer, der in den ersten 45 Minuten selbst auf dem Platz stand.

Mann des Spiels war sein Bruder Patrick Feicht. Der Angreifer erzielte alle drei Oberaltinger Tore. Nach 22 Minuten verwertete er, möglicherweise im Abseits stehend, einen langen Ball von Marco Gosemann. Nach gut einer halben Stunde setzte sich Tim Prammer gut durch und Luca Mittmann in Szene. Der scheiterte noch am Keeper, bediente dann aber Feicht – 2:0. In der 65. Minute war der Angreifer ein drittes Mal erfolgreich, diesmal nach Zuspiel von Ben Dotterweich. In der Schlussphase ließen die Gastgeber, die insgesamt sechsmal durchwechselten, etwas die nötige Konsequenz in der Defensive vermissen und fingen sich noch zwei recht einfache Gegentore, eines davon aus abseitsverdächtiger Position.

Die Gegentreffer schmälerten für Trainer Manuel Feicht nicht den Gesamteindruck. „Vieles hat gut geklappt“, betonte er. Diese Leistung muss seine Mannschaft nun aber auch im Punktspiel bestätigen. „Wir wissen, dass wir uns davon nichts kaufen können“, stellte der TSV-Coach klar.

Kreisklasse

TSV Pentenried – FC Eintracht München⇥2:1 (0:1)

Die Pentenrieder Fußballer scheinen bereit für den Start in die Kreisklasse-Saison 2025/26. „Die Mannschaft hat die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt“, lobte der neue Coach der Römerfelder, Stefan Suchanke, nach der Generalprobe am Samstag. Die Hausherren spielten laut ihrem Trainer mit viel Ruhe am Ball und erarbeiteten sich geduldig ihre Torchancen. „Leider haben wir viel zu wenige davon genutzt“, bedauerte Suchanke. Zu allem Überfluss gingen die ebenfalls in der Kreisklasse auflaufenden Gäste durch einen Abstimmungsfehler in der TSV-Defensive sogar in Führung (20.). Doch die Würmtaler ließen sich zu Hause nicht schocken. In der zweiten Halbzeit drehte Constantin Irzinger mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten die Partie (50., 60.). Beim 1:1 profitierte er von der starken Vorarbeit von Maximilian Schneider. Da der TSV seine Chancen jedoch weiter nicht ausreichend verwertete, blieb es bis zum Schluss spannend. Auf der Gegenseite war aber auf den zweimal stark reagierenden Pentenrieder Torwart Robin Dellmann Verlass.

SG Lengenfeld/Stoffen – SF Breitbrunn⇥3:3 (1:1)

Dreimal gegen einen A-Klassisten geführt, dreimal noch den Ausgleich kassiert: Für die Sportfreunde Breitbrunn endete der letzte geplante Test vor ihrem ersten Kreisklasse-Punktspiel am 13. August in Egenburg unerfreulich – der ursprüngliche Saisonauftakt eine Woche zuvor gegen Schöngeising war aufgrund des Urlaubs einiger Breitbrunner Spieler verlegt worden.

„Eigentlich hatten wir das Spiel im Griff, haben aber alle drei Gegentore hergeschenkt“, resümierte SF-Trainer Markus Kreitner nach der Liga-Generalprobe in Stoffen. Die Gäste gingen im Vorbereitungsspiel früh durch Neuzugang Martin Erras in Führung. Er war nach einer Eckenvariante aus der Distanz erfolgreich. Doch nur eine Minute später führte ein missglückter Einwurf in der eigenen Hälfte zum schnellen Ausgleich. „Leider ist das Spiel danach ein bisschen eingeschla㈠fen“, bedauerte Kreitner. Nach der Pause wurden die Breitbrunner Fußballer wieder aktiver und gingen prompt nach einem guten Spielzug durch Benjamin Kugler in Front (50.). Fünf Minuten später unterlief Erras jedoch nach einer Freistoßflanke ein Eigentor. Als Samuel Eisele die Sportfreunde eine Viertelstunde vor dem Ende mit 3:2 in Führung schoss, schien ein Happy End doch noch nahe. Ein Abspielfehler von Torwart Maximilian Lang ermöglichte der Spielgemeinschaft jedoch den dritten Ausgleich der Begegnung am Samstag.

FSV Höhenrain – SG Aying/Helfendorf⇥2:3 (1:1)

Höhenrains Kreisklasse-Auftakt beim ESV Penzberg ist auf Anfang September verlegt, daher bestritten die Fußballer vom Bussardweg statt eines Pflichtspiels am Freitagabend noch einen letzten Test. Zur Generalprobe empfing der FSV Kreisligist Aying/Helfendorf und unterlag knapp. Mit der gezeigten Leistung war Cheftrainer Christian Sedlmeier durchaus zufrieden. „Mit dem Ergebnis nicht“, führte der Coach weiter aus. „Wir hätten das Spiel gewinnen können. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so diszipliniert.“ Simon Oberrieder hatte in der 27. Minute Höhenrains erste Führung besorgt, ehe die Gäste unmittelbar vor dem Pausenpfiff ausglichen. In der zweiten Halbzeit ging der FSV durch Kilian Mühr erneut in Front (71.), brachte das 2:1 aber nicht über die Zeit. Die Gäste drehten das Resultat in der Schlussviertelstunde. „Aying war sehr abgezockt. Sie spielen nicht umsonst eine Liga höher“, konstatierte Sedlmeier.

A-Klasse

TSV Herrsching – Schäftlarn/Baierbr.⇥1:3 (0:0)

Das Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Klub hatten sich Herrschings Trainer Florian Schober und Daniel Fischer anders vorgestellt. Nach einer torlosen ersten Hälfte verteilten die Ammerseer im zweiten Durchgang „drei Geschenke“ (Schober) an die defensiv ausgerichteten Gäste. Spielertrainer Fischer verkürzte in der Schlussphase noch auf 1:3 (89.). Inhaltlich war Chefcoach Schober dennoch zufrieden mit der Darbietung seiner Elf im Test zweier ambitionierter A-Klassisten am Samstag: „Wir hatten nur sechs Spieler aus der Ersten im Kader, dafür haben wir es spielerisch sehr gut gemacht. Einige Perspektivspieler konnten sich aufdrängen.“