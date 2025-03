Torspektakel zum Rückrundenauftakt

Rot: 75. H.Ritter (grobes Foulspiel/SG Wyhl/Endingen II)

Nach einer langen Winterpause und und einer mehrwöchigen Vorbereitung, stand am gestrigen Sonntag der Rückrundenauftakt auf dem Programm. Die SG Wyhl/Endingen II musste beim Tabellenzweiten dem SC March II antreten. Trotz des guten Gegner`s, aber mit starkem Kader , rechneten sich die Gäste dennoch was Zählbares aus – leider sollte es bei der Hoffnung bleiben.

Direkt der erste Angriff des SC March war ein Volltreffer (1.). Die Gasse war auf, welche bespielt wurde. Der Stürmer hatte keine Mühen das frühe 1:0 zu erzielen. Kurz darauf hätte der Gastgeber erhöhen können, was er glücklicherweise nicht tat. Danach fand die SG besser ins Spiel und wurde mit dem Ausgleich belohnt. Stürmer Lars Woziwodzki fädelte geschickt ein und holte einen Elfmeter raus. Diesen verwandelte er selbst und sicher (20.). Danach drückten die Hausherren und gingen wieder, verdientermaßen, in Front (33.). Kurz vor der Pause konnten diese auf 3:1 erhöhen (42.). Diesmal fädelte der Marcher beim SG-Keeper Peter Klär ein. Beringer konnte ebenfalls verwandeln, wenn auch Peter mit den Fingerspitzen dran war. Unterm Strich muss man sagen, das beide Elfmeter keine waren.

Alles was zur Pause besprochen wurde, war nach 7 Minuten wieder Makulatur. Denn ein Marcher nutzten den Freiraum am 16er und schlenzte den Ball in den Giebel – 4:1 (52.). Dennoch gaben die Männer vom Trainergespann Klär/Dogani nicht auf und spielten weiter munter nach vorne. Ricco Gojny gelang ein Weitschusstor ins untere rechte Toreck noch in der selben Spielminute. Es ging nun hin und her. Kurz darauf erhöhte der Gastgeber, nach schöner Kombination, auf 5:2 (58.). Doch ein weiterer SG-Treffer sollte nicht lange auf sich warten lassen (60.). Nach langem Pass von Avnor Jakupaj, war Flügelflitzer Fabian Schillinger auf und davon. Sein Schuss aus spitzem Winkel war so hart, dass der SC-Torwart keine Chance hatte – 5:3 (60.). Doch fünf Minuten später fiel das nächste Gegentor. Immer wenn man dachte, das man wieder zurück im Spiel sei, kassierte man hinten wieder ein Gegentreffer. Nach einem Eckball, wurde Kampe sträflich freigelassen, welcher seinen zweites Tor markieren konnte. Doch die Gäste ließen sich nicht komplett abschütteln und erzielten ihrerseits das 4:6 (74.). Till Kaufmann drang zur Grundlinie durch und passte scharf nach Innen. Der Keeper ließ den Ball klatschen und Enis Azemi konnte abstauben (74.). Dafür wurde gebracht, denn den Torjägerriecher hatte er schon immer. Nun wollte man „All-in“ gehen und nochmals alles daran setzen den Anschlusstreffer zu erzielen. Doch direkt danach flog der gerade eingewechselte Henric Ritter mit Rot vom Platz – hartes einsteigen, absolut gerechtfertigt. Nun war es fast unmöglich. Dennoch wurde alles versucht, aber es sollte nicht mehr gelingen.

Fazit

Offensiv war man durchaus präsent und torgefährlich, doch defensiv agierte man nicht eingespielt und verteidigte zu luftig. Die Gäste hatte eine gute Qualität und waren deutlich eingespielter. Die Abläufe funktionierten besser, was bei der SG so nicht, verständlicherweise, sein konnte. Dennoch hatte man eine individuelle Qualität, welche zu vier Toren beim Tabellenzweiten führte. Das Spiel wogte hin und her. Dennoch konnte der SC March den alten Torabstand immer wieder herstellen. Unterm Strich gehen diese als verdienter Sieger vom Feld. Zudem trafen sie mehrfach den Querbalken. Dennoch gab es bei der SG auch gute Phasen, auf den man aufbauen kann. Drei Punkte im nächsten Heimspiel gegen den Tabellenletzten muss das anvisierte Ziel sein !

Am Samstag, 22.03. empfängt die SG Wyhl/Endingen II den Polizei-SV Freiburg II. Anstoß ist um 18 Uhr. Die Rückrundenspiele werden in Wyhl bestritten.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)