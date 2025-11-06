Torspektakel von BV Weckhoven

Der BVW schickt den SV Rosellen II mit einer 13:2 Niederlage nach Hause.



Die ersten 15. Minuten sah das Spiel recht ausgeglichen aus, wobei der SV etwas mehr vom Spiel hatte und immer wieder Druck aufbaute.



In Spielminute 30. fällt das 1:0 für die Gastgeber durch Tim Augscheller, nach einer Vorlage von Danny Förster.



Die Freude der Führung dauert genau drei Minuten. Nach einem Fehlpass der Weckhovener kommt der Ball zu einem Spieler des SV, der eine per Flanke über die linke Seite in den 16. Meter-Raum schlägt, wo der Torschütze nur den Fuß zum 1:1 hinhalten muss.



Aber auch der SV Rosellen hat genau drei Minuten zur Freude, denn der BVW erhöht auf 2:1 durch Leon Marseille nach einer Vorlage durch Tobias Wollesen.



Weckhoven erhöht den Druck und spielt sich immer mehr Großchancen heraus.



In der 43. Minute bekommt ein alter Weckhovener Spieler “Marvin Geißler 🙂” die gelbe Karte...weiterlesen



