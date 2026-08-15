Torspektakel und Platzverweis in Empfingen, Dettinger Aufholjagd

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In einer von hoher taktischer Disziplin geprägten Begegnung trennten sich der VfL Pfullingen und der VfB Bösingen vor 222 Zuschauern mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Defensivreihen agierten über die gesamte Spieldauer hinweg äußerst aufmerksam, sodass im gesamten Spielverlauf keine Tore fielen und sich beide Klubs zum Saisonstart mit jeweils einem Zähler zufriedengeben mussten. ---

Einen Schlagabtausch sahen die 300 Zuschauer bei der Partie zwischen dem SV Zimmern und dem BSV 07 Schwenningen, die mit einem 0:2-Auswärtssieg der Gäste endete. Die Torfolge eröffnete Mauro Chiurazzi in der 16. Minute mit dem Treffer zum 0:1 für die Schwenninger. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff baute David Seiferling in der 45. Minute die Führung auf 0:2 aus. Der zweite Spielabschnitt war von großer Intensität geprägt: Aufseiten der Gäste sah Franck Valery Bonny Elat in der 54. Minute die Rote Karte, ehe auch Zimmerns Karim Ka in der 84. Minute mit Rot des Feldes verwiesen wurde. ---

Ein packendes Remis erlebten die 100 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des VfR Sulz und der SGM Dettingen/Glems, das am Ende 2:2 ausging. Die Hausherren erwischten einen Traumstart in die Begegnung: Maurice Fadda verwandelte in der 6. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung, ehe Moritz Haible in der 21. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kämpften sich nach dem Seitenwechsel zurück. Patrick Krause markierte in der 48. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, bevor Fabian Schuster in der 75. Minute mit dem Tor zum 2:2 den Ausgleich besorgte. ---

Ein wahres Torfestival bot sich den 200 Zuschauern bei der Partie der SG Empfingen gegen den SV Nehren, welche die Heimmannschaft mit 4:2 für sich entschied. Dennis Rebmann brachte Empfingen in der 40. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang erhöhte Pascal Schoch in der 52. Minute auf 2:0. Nehren antwortete postwendend: Silas Rempfer verkürzte in der 54. Minute auf 2:1, ehe Marco Binder in der 66. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. Die Gastgeber schlugen jedoch zurück, als Noah Scheurenbrand in der 71. Minute das 3:2 markierte – allerdings sah dieser in derselben Minute wegen zu starken Torjubels die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl machte Stefan Mutapcic in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand den Heimsieg perfekt. ---

Der SC 04 Tuttlingen trifft zum Auftakt auf den Aufsteiger SGM Deißlingen/Lauffen. Tuttlingen beendete die vergangene Saison mit 43 Punkten auf Rang neun. 13 Siege, vier Unentschieden und 15 Niederlagen sowie 58:70 Tore bedeuteten eine Platzierung im Tabellenmittelfeld bei negativer Tordifferenz. Für die SGM Deißlingen/Lauffen beginnt dagegen die erste Saison in dieser Landesliga. Vergleichswerte aus der vergangenen Spielzeit liegen nicht vor. Tuttlingen kann sich auf die Erfahrung eines kompletten Jahres in der Staffel stützen, während der Neuling die Dynamik des Aufstiegs mitbringt. Gerade gegen einen etablierten Gegner aus dem Mittelfeld erhält Deißlingen/Lauffen früh einen aussagekräftigen Test für das neue Niveau.

Morgen, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf TSG Tübingen TSG Tübingen 15:00 PUSH

Der SV Seedorf eröffnet die Saison gegen den Absteiger TSG Tübingen. Seedorf kam in der vergangenen Spielzeit auf 37 Punkte und Rang zwölf. Zehn Siege, sieben Unentschieden und 15 Niederlagen bei 48:59 Toren hielten die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte. Für die TSG Tübingen liegen keine Vergleichswerte aus der vergangenen Landesliga-Saison vor, da die Mannschaft als Absteiger neu in die Staffel kommt. Damit treffen unterschiedliche Ausgangslagen aufeinander: Seedorf kennt den Wettbewerb und will sich von der unteren Tabellenregion entfernen, Tübingen muss sich nach dem Abstieg neu orientieren. Für beide ist der Auftakt deshalb mehr als nur ein erster Test.

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Gechingen SF Gechingen VfL Mühlheim VfL Mühlheim 15:00 live PUSH

Die Sportfreunde Gechingen beginnen als Aufsteiger gegen den VfL Mühlheim. Für Gechingen gibt es keine Werte aus der vergangenen Landesliga-Saison. Der Neuling trifft allerdings auf eine Mannschaft, die sich ihrerseits erst im Vorjahr nach einem Aufstieg in dieser Spielklasse behaupten musste. Mühlheim schloss seine erste Saison mit 41 Punkten auf Rang zehn ab. Elf Siege, acht Unentschieden und 13 Niederlagen bei 55:70 Toren reichten für einen Platz im Mittelfeld. Damit kann der VfL auf bereits gemachte Erfahrungen beim Schritt in die Landesliga zurückgreifen. Gechingen steht nun vor genau dieser Aufgabe und kann zum Auftakt zeigen, ob die Aufstiegseuphorie auch eine Spielklasse höher trägt.