Torspektakel und kuriose rote Karte - Die Geschichten des Wochenendes

TUS Makkabi sicherte sich am Sonntag den Derbysieg gegen Tennis Borussia in der NOFV Oberliga Nord. Dabei drehte der "Gastgeber" die Partie im Mommsenstadion nach frühem Rückstand aus der fünften Minute. Serkan Tokgöz entschied die Partie der beiden Berliner Teams mit seinem Doppelpack binnen weniger Sekunden (90.+3 und 90.+5) zugunsten Makkabis.

Die Füchse verloren am Freitagabend unter Interimstrainer Maik Haubitz gegen die Spandauer Kickers. Damit bleiben die Reinickendorfer in 2025 weiterhin sieglos. Zu allem Übel handelte sich Thomas Brechler zudem eine kuriose rote Karte ein. Als Wechselspieler, der sich neben dem Tor seiner Mannschaft warm machte, sah er wegen Meckerns zunächst gelb und anschließend gelb-rot.

Machtdemonstration des Tabellenführers

Landesligist Blau Weiß 1890 unterstrich seine Ambitionen am Sonntag gegen Liria. Beim Tabellensechsten machte der Tabellenführer schon nach knapp 20 Minuten mit einem schnellen 0:3 alles klar. Bis zur Pause folgten zwei weitere Treffer. Im zweiten Durchgang traf Darryl Geurts dreifach, zudem netzte Winter-Neuzugang Marcel Rausch. Am Ende siegte BW deutlich mit 0:9.

Drei Elfmeter für drei Punkte

Deutlich enger verlief die Partie des BSV Al-Dersimspor gegen Inter. Dabei konnten die Hausherren einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Mann des Spiels war Merdan Baba, der alle drei Tore für Al-Dersim erzielte. Kurios: Alle drei Tore erzielte der 28-Jährige vom Elfmeterpunkt aus.

Torspektakel in Adlershof

Kellerduelle sind häufig von Kampf und Leidenschaft geprägt. Da kann es schon mal vorkommen, dass die Zuschauer vergebens auf (viele) Tore warten. Nicht so, wenn der Adlershofer BC auf Teutonia II trifft. Im Bezirksliga-Abstiegskampf feierten beide Teams am Samstag ein echtes Torfestival, die Partie endete 7:7. Dabei ging der ABC jedoch nicht ein Mal in Führung.

Später Spitzenspiel-Sieg für Preussen II

Die zweite Mannschaft des BFC Preussen hat das Topspiel der Landesliga Staffel 1 gegen Viktoria 1889 II für sich entschieden. Dabei sah es lange nicht unbedingt danach aus. Den Führungstreffer durch Feldmann egalisierte Viktorias Weinlein eine Viertelstunde vor Spielende. Es dauerte bis zur 90. Minute, ehe Stahlberg und Feldmann (90.+4, Elfmeter) die Partie zugunsten des Tabellenzweiten entschieden.

Kurzfristige Absage in der Kreisliga

Die Partie des SSV Köpenick-Oberspree gegen Minerva am Samstag fiel kurzfristig aus. Bitter für den einen oder anderen, der sich schon auf den Weg machte oder gar am Platz war. Die Gäste entschieden sich aufgrund personeller Probleme nicht anzutreten. Die Partie wurde bereits mit 2:0 für Oberspree gewertet, die weiter um den Bezirksliga-Aufstieg kämpfen.