Torspektakel: Schneverdingen bezwingt Heidetal

Sicherlich war der Jahn der klare Favorit und schien dieser Rolle auch gerecht zu werden. Ein Doppelschlag von Maurice Bahnemann (18.) und Mohamed Evci (22.) führte den TVJ auch auf die Siegerstraße. Allerdings waren die Hausherren vor der Pause zu nachlässig und gaben ihren Vorsprung in nur fünf Zeigerumdrehungen nach Treffern von Hennek Wischmann (37.) und Erik Buchmiller (43.) wieder her.

Während Heidetal sich die entscheidenden Fehler leistete, um nach einem Eigentor von Ole-Christopher-Peter Siegler (51.) und einem Doppelpack von Tiago Fava (67., 73.) ins Hintertreffen zu geraten, blieben sie im eigenen Torabschluss glücklos. Der späte Anschluss von Daniel Danilov (88.) machte die Partie nicht mehr spannend, das Schlusswort hatte Micael Pinto Coelho für den Jahn (90.+1).

Während Schneverdingen den Weg in die obere Tabellenhälfte findet, bleibt Heidetal das einzige punktlose Landesliga-Team. Der FCH steht im Heimspiel gegen Treubund Lüneburg (Sa., 13.09., 16 Uhr) genauso unter Druck wie ihre Gäste. Schneverdingen ist beim FC Hagen/Uthlede (So., 14.09., 15 Uhr) zu Gast.