Torspektakel mit unglücklichem Ende

Wiesbach kassierte gegen den FV Engers eine unglückliche 4:5-Heimniederlage – Foto: Sport News Südwest

Ein echtes Torspektakel erlebten die 200 Zuschauer am Samstagnachmittag im Eppelborner ProWin-Stadion, wo der gastgebende FC Hertha Wiesbach trotz zwei Führungen dem Tabellenvierten FV Engers mit 4:5 (2:2) unterlag. Den Torreigen eröffnete Sören Maas bereits nach sieben Minuten, die Gäste vom Rhein brauchten aber nur fünf Minuten, um auszugleichen. Nils Wambach konnte nach 12 Minuten das 1:1 erzielen. Auch auf das 2:1 durch Maas in der 16. Minute wussten die Gäste aus Neuwied durch Ayman Ed-Daoudi (37.) eine Antwort. Mit einem Gleichstand ging es in den zweiten Durchgang und nun nahm die Partie endgültig ihre Wendung zugunsten der Gäste. Justin Willma sorgte für die erste FVE-Führung (51.), die Pascal Piontek zwei Minuten danach schon wieder egalisierte. Nun war es Manuel Simons, der die zweite Führung für das Team vom Wasserturm erzielte (75.). Wieder konnte Wiesbach ausgleichen, Alexio Brauer traf in der 78. Minute zum 4:4. Das letzte Wort des Tages hatten wieder die Gäste. Diesmal war Joker Evren Akahiskali zur Stelle und markierte den 4:5-Endstand (89.).

Gäste-Trainer Julian Feil sagte nach dem Spiel: "Wir waren in der Verteidigung nicht konsequent genug, vor allem bei langen Bällen ist uns heute viel durchgegangen. Wir hatten Probleme bei Kopfballduellen. Wir wollten in der Rückrunde mehr eigene Tore erzielen, das hat heute gepasst. Aber das darf nicht zu Lasten der defensiven Stabilität gehen. Es war wild, wir haben es aber auch darauf angelegt. Wir haben bei einem heimstarken Team gewonnen. Wir wollten dieses intensive Spiel. Wir konnten Qualität eintauschen, das hat funktioniert. Wir wollen in den Top fünf bleiben, haben jetzt acht Punkte Vorsprung vor Worms, die ganz andere Ziele verfolgen. Wir haben heute Dinge gesehen, die wir in den kommenden spielen besser machen wollen. Wir haben einige ausfälle. Hasan Kesikci wird im Pokal am Mittwoch dabei sein, fehlt aber am kommenden Wochenende wegen einer Sperre. Kevin Lahn (fr. u.a. SV Elversberg) und Goran Naric könnten zurück kommen".