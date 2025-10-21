Der SV Uedesheim hat ein echtes Torspektakel gezeigt. – Foto: Christian Haas

Torspektakel in Uedesheim Der ehemalige Oberligist besiegte den Tabellenletzten TSV Meerbusch furios mit 7:5. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Uedesheim TSV Meerbus. II

„Für dreißig Sekunden hatte ich das Gefühl, es läuft alles nach Plan“, sagt SVÜ-Coach Oliver Seibert. In der siebten Minute ging sein Team durch Gabriel August in Führung, nur eine halbe Minute später erzielte Leon Prinz (8.) den Ausgleich für die Gäste.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Uedesheim Uedesheim TSV Meerbusch TSV Meerbus. II 7 5 So begann das Torspektakel am Sonntag in der Bezirksliga. Ein Doppelpack von Felix Frason (24., 31.) brachte den SVÜ wieder auf Siegeskurs. Aber nur kurz. Durch zwei weitere Treffer von Prinz (36., 41.) und einem Tor von Eric Schulz (45.+2) drehten die Gäste die Partie auf 3:4. Aber auch diese Führung hielt nur kurz. Noch vor der Pause erzielte August den 4:4-Ausgleich.

Für Seibert hatte seine Mannschaft im ersten Durchgang zwei Gesichter: Eine Halbzeit in der Frason und August gleich doppelt trafen, aber auch eine Halbzeit mit vier Gegentreffern. „Uns ist es früh gelungen, die Spielkontrolle zu übernehmen. Unsere Treffer waren gut herausgespielt. In der Defensive hat uns vieles gefehlt. Kurz gesagt war unser Abwehrverhalten im ersten Durchgang eine Katastrophe.“ Die zweite Hälfte nahm ebenfalls schnell Fahrt auf. Mit seinem vierten Treffer der Partie brachte Prinz (57.) die Gäste zum zweiten Mal in Führung. Aber auch nach dem 4:5 ließ der erneute Ausgleich nicht lange auf sich warten. Gabriel August (59.) schnürte somit seinen Dreierpack ein. Der 20 alte Offensivmann blieb jedoch nicht der einzige Dreierpacker des SV Uedesheim. In der 80. Minute erzielte auch Sturmkollege Felix Frason seinen dritten Treffer. Beide Torjäger stehen somit nach zehn Spieltagen bei je sechs Treffern.