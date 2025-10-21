Torspektakel in Uedesheim

„Für dreißig Sekunden hatte ich das Gefühl, es läuft alles nach Plan“, sagt SVÜ-Coach Oliver Seibert. In der siebten Minute ging sein Team durch Gabriel August in Führung, nur eine halbe Minute später erzielte Leon Prinz (8.) den Ausgleich für die Gäste.
So begann das Torspektakel am Sonntag in der Bezirksliga. Ein Doppelpack von Felix Frason (24., 31.) brachte den SVÜ wieder auf Siegeskurs. Aber nur kurz. Durch zwei weitere Treffer von Prinz (36., 41.) und einem Tor von Eric Schulz (45.+2) drehten die Gäste die Partie auf 3:4. Aber auch diese Führung hielt nur kurz. Noch vor der Pause erzielte August den 4:4-Ausgleich.
Für Seibert hatte seine Mannschaft im ersten Durchgang zwei Gesichter: Eine Halbzeit in der Frason und August gleich doppelt trafen, aber auch eine Halbzeit mit vier Gegentreffern. „Uns ist es früh gelungen, die Spielkontrolle zu übernehmen. Unsere Treffer waren gut herausgespielt. In der Defensive hat uns vieles gefehlt. Kurz gesagt war unser Abwehrverhalten im ersten Durchgang eine Katastrophe.“
Die zweite Hälfte nahm ebenfalls schnell Fahrt auf. Mit seinem vierten Treffer der Partie brachte Prinz (57.) die Gäste zum zweiten Mal in Führung. Aber auch nach dem 4:5 ließ der erneute Ausgleich nicht lange auf sich warten. Gabriel August (59.) schnürte somit seinen Dreierpack ein. Der 20 alte Offensivmann blieb jedoch nicht der einzige Dreierpacker des SV Uedesheim. In der 80. Minute erzielte auch Sturmkollege Felix Frason seinen dritten Treffer. Beide Torjäger stehen somit nach zehn Spieltagen bei je sechs Treffern.
Joker Florian Hillebrand (83.) setzte mit dem 7:5 den Schlussstrich. Nachdem der Flügelspieler zuletzt krankheitsbedingt fehlte, funktionierte Hillebrand auch von der Bank. „Es freut mich sehr, dass er von der Bank noch mal viel Schwung bringen konnte und sich mit einem Tor belohnt, hat“, sagte Seibert. Nach dem furiosen 4:4 im ersten Durchgang endeten die zweiten 45 Minuten mit 3:1 für den SV Uedesheim. Daher war Seibert mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns stabilisieren können. Wir haben es hintenraus geschafft unsere Überlegenheit durchzusetzen.“
Die defensiven Probleme aus dem ersten Durchgang sind für den Coach jedoch nichts Neues. Bereits am vorangegangenen Mittwochabend, als sein Team den A-Ligisten FC Delhoven mit 5:2 aus dem Kreispokal warf, seien die Gegentreffer viel zu leicht gefallen. „Gegen den TSV fehlte es an der Kompaktheit, aber auch an der Intensität beim Verteidigen. Die gesamte Saison über kassieren wir für meinen Geschmack zu leicht Gegentore. Wir brauchen eine stärkere Identifikation mit dem Verteidigen.“
Für den ehemaligen Oberliga-Coach ist es jedoch verständlich, dass seine Mannschaft nach personellen Veränderungen im Sommer und dem Wechsel der Bezirksligagruppe noch Zeit braucht, um komplett eingespielt zu sein. „Ich kann noch nicht erwarten, dass jeder Spieler meine Fußballphilosophie schon ganz aufgenommen hat. Mit unserer Punkteausbeute sind wir aber voll im Soll.“