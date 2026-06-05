Torspektakel in Runde 23 - Stäfa nicht zu stoppen

Vom 0:3 zum 3:3 - Herrliberg holt gegen Küsnacht doch noch einen Punkt – Foto: Phillip Esposito

Unter der Woche lieferten sich die Mannschaften in der Zweitliga-Gruppe 2 torreiche Duelle zuhauf. Im Kampf um die Spitzenplätze zeigen sich langsam aber sicher Tendenzen, während sich die Teams im Abstiegskampf auf Augenhöhe begegnen und eng beisammen bleiben.

FC Phönix Seen 0:2 FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Glattbrugg 0:6 FC Stäfa

SC Veltheim - FC Wiesendangen: Wird am 10.06. ausgetragen.

FC Küsnacht - FC Herrliberg

Der FC Herrliberg ging als haushoher Favorit ins Seederby gegen Küsnacht. Für die Gelb-Schwarzen war ein Sieg Pflicht, wollte man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht verlieren.

Umso erstaunlicher war der Auftritt der Gäste in der ersten Halbzeit. Vor vielen Zuschauenden auf der Heslibach-Tribüne ging Küsnacht früh in Führung. Über die linke Seite spielte sich der FCK durch, im Rückraum preschte Frei heran und traf in der 7. Minute zum 1:0. Nur drei Minuten später kam es nach einem Küsnachter Eckball zu einem Gewühl im Strafraum – der Ball kullerte an Torwart Lichtin vorbei zum 2:0 für die Hausherren. Für den stark abstiegsgefährdeten FCK kam es nach etwas mehr als einer halben Stunde noch besser. Mit einem traumhaften Kopfball ins Lattenkreuz erhöhte Spiniello auf 3:0. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.

Für die zweite Halbzeit hatte sich der FCH einiges vorgenommen. Nach einem ungenügend geklärten Eckball in der 49. Minute dribbelte sich Vizner auf der linken Seite gegen vier Küsnachter durch und chippte den Ball über Torwart Sokolovic. Cavalieri musste nur noch per Kopf ins verwaiste Tor einschieben. In der 56. Minute gelang Herrliberg der Anschlusstreffer: Erneut nach einem Eckball traf Gaube per Kopf. Küsnacht musste sich ärgern, hatte man doch aus dem Spiel heraus wenig zugelassen und gut verteidigt. Das Seederby wurde endgültig zum Drama, als FCK-Goalie Sokolovic Farah in der 59. Minute im Strafraum zu Fall brachte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gaube zum Ausgleich.

In der Folge verteidigte Küsnacht solidarisch, während Sokolovic mehrfach glänzend parierte. So endete ein dramatisches Seederby mit einem Unentschieden. Für Küsnacht ein ehrenvoller Punktgewinn, aber wohl zu wenig im Kampf gegen den Abstieg. Für Herrliberg schwinden wohl die Aufstiegsträume.

FC Wald - FC Beringen

Für die Beringer geht es in dieser Saison nicht mehr um viel. Obschon der Abstieg vor dem Spieltag noch nicht gänzlich in Stein gemeisselt war, erwies sich ein Sensations-Klassenerhalt mit elf Punkten Rückstand bei vier auszuspielenden Partien als äusserst unwahrscheinlich. Entsprechend befreit konnten die Schaffhauser in Wald auftreten.

Innert weniger als 20 Minuten kamen die Gäste zu einem 2:0-Vorsprung. In der 3. Minute konnte Manuel Berenati, und schliesslich in der 18. Minute Nico Busenhart für die Beringer einnetzen. Auch auf den Anschlusstreffer, erzielt durch Ramon Marcon in der 25. Minute, konnten die Gäste reagieren und in der 35. durch Bohdan Riabets den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen. Die Gastgeber fingen sich in der Folge etwas und konnten noch vor der Pause zwei Tore zum Ausgleich erzielen (Eigentor in der 37. Minute und Leonardo Rodrigues in der 45. Minute).

Nach der Pause liessen die Gastgeber nichts mehr anbrennen und übernahmen über die gesamte Halbzeit hinweg das Spieldiktat. Knapp vor der Stundenmarke lenkten die Walder dank Toren von Ramon Marcon und Jlir Ibrahimi das Spiel in die aus ihrer Sicht richtige Richtung. Mit dem einzigen Abschluss der Beringer auf das gegnerische Tor in Halbzeit zwei gelang zwar der Anschlusstreffer, dieser reichte aber schlussendlich nicht, um die Niederlage abzuwenden. In der 88. Minute traf Leonardo Szega in diesem torreichen Spiel zum 6:4-Endstand für die Zürcher Oberländer, die somit als Aufsteiger kurz vor dem Klassenerhalt stehen.

FC Embrach - FC Gossau

Beim FC Gossau geht es in dieser Phase der Meisterschaft nicht mehr um allzu viel. Die Abstiegsränge sind weit weg, und genauso geht der Spitzenkampf ohne den FCG über die Bühne. Embrach sieht sich noch im Duell um den Strich verwickelt, steht aber von allen Mannschaften mit Rang 6 vor dem Spiel am komfortabelsten da.

Die Partie endete, wie bereits die beiden letzten Partien des FC Gossau, in einem Remis, diesmal einem torlosen. Gossau war phasenweise zwar die bessere Mannschaft, die Grosschancen blieben jedoch weitestgehend aus, was schliesslich in einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden endete.

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FC Greifsee - FC Bassersdorf

Wenn man an den Abstieg in der 2. Liga denkt, so kommt man in den letzten Jahren kaum um den FC Greifensee herum. Und auch in der diesjährigen Ausgabe befindet sich der FCG mittendrin. Umso wichtiger war dieses Spiel gegen den FC Bassersdorf, der sich selbst auch im Strichkampf befindet.

Schon nach elf Minuten konnten die Gastgeber über eine 2:0-Führung jubeln. Sie waren fulminant und effizient ins Spiel gestartet und hatten durch zwei Tore von Patrick Schmid schnell ein angenehmes Polster aufgebaut. Nach diesem Start büssten die Greifenseemer jedoch etwas an Spielstärke ein und mussten noch vor der Pause, durch Tore von Yannic Nagel (16. Minute) und Marvin von Büren (40.), den Ausgleich hinnehmen. Dieses 2:2-Pausenresultat war nicht unverdient.

In der zweiten Halbzeit konnte der FCG das Spiel wieder an sich reissen und in der 58. Minute durch einen Foulelfmeter, verwandelt durch Jan Laslo, 3:2 in Führung gehen. Auch der erneute Ausgleichstreffer der Gäste in der 70. Minute änderte nichts daran, dass der FCG das Spiel im Griff hatte. Doppeltorschütze Schmid hatte gegen Ende der Partie den vierten Treffer der Gastgeber knapp verpasst, ehe der Bassersdorfer Barry Alino den Ball in das eigene Tor beförderte. Auch ein letztes Aufbäumen der Gäste reichte nicht mehr zum dritten Ausgleich in der Partie.

Greifensee gewinnt also dieses Abstiegsduell und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Strich.

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FC Phönix Seen - FC Brüttisellen-Dietlikon