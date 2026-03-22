Torspektakel in Rümlang, Oetwil marschiert und Höngg 2 überrascht 2. Liga, Gruppe 1: 14. Runde von Christian Mathea · Heute, 14:42 Uhr · 0 Leser

Strichkampf endet mit logischem 1:1-Unentschieden. – Foto: Christian Mathea

Auftakt zur Rückrunde mit folgenden Partien und Resultaten: Einsiedeln unterliegt Regensdorf 0:3, Horgen trennt sich von Wiedikon mit 1:1-Unentschieden, Unterstrass bezwingt Adliswil 1:0, Rümlang verliert gegen Urdorf 3:7, Oetwil setzt sich mit 2:0 gegen Wollishofen durch, Red Star 2 und YF Juventus 2 spielen 1:1-Unentschieden und Höngg 2 besiegt Wädenswil 1:0.

Unerwarteter Dreier für Kellerteam

Ein gibt einfachere Startspiele für einen Zweitletzten als gegen den Zweitplatzierten der Liga anzutreten. Während der SV Höngg 2 am Tabellenende dümpelt, spielt der Gegner FC Wädenswil um den Aufstieg mit. 15 Punkte Differenz trennten die beiden Teams vor der Partie. Die erste Hälfte endete chancenarm mit einer Nullnummer. Im zweiten Durchgang gelang den Gastgeber in der 59. Minute die Führung. Das Heimteam brachte den knappen Vorsprung in der Folge über die Zeit und holt sich überraschend, aber nicht unverdient, den Sieg.









Höngg rückt damit punktetechnisch bis auf einen Zähler an die Teams am Strich heran tauscht mit Rümlang die Plätze. Wädenswil wird aufgrund der Pleite im Aufstiegskampf ein wenig zurückgebunden.

Höngg 2 überrascht Wädenswil und gewinnt 1:0. – Foto: Roger Egger









Der Favorit setzt sich durch

Leader und Wintermeister



Das Heimteam wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt am Ende mit 2:0. Damit wahren die Gastgeber ihre Heimbilanz und bleiben natürlich erstmal an der Tabellenspitze. Wollishofen wird aufgrund der Niederlage vorerst im engen Mittelfeld der Liga zurückgebunden.



Kellerduell mit logischem Ende

Strichkampf auf der Allmend. Die Zweitvertretungen des



Dem Heimteam bot sich die Gelegenheit mit einem Sieg die rote Laterne abzugeben und gleichzeitig den heutigen Gegner tiefer in den Abstiegskampf zu verwickeln. Auch für YF hiess die Devise «Gewinnen», um den Anschluss ans Mittelfeld der Liga zu wahren und gleichzeitig ein Punktepolster auf den Strich zu schaffen.



Lange Rede, kurzer Sinn – die Partie endete 1:1-Unentschieden. Ein Remis, das keiner Mannschaft weiterhilft. Damit treten beide Teams auf der Stelle. Red Star bleibt weiterhin das Schlusslicht der Liga und YF steht immer noch knapp über dem ominösen Strich. Der Favorit setzt sich durchLeader und Wintermeister FC Oetwil-Geroldswil nahm die Rückrunde gegen Aufsteiger FC Wollishofen in Angriff. Auf heimischem Rasen sind die Limmattaler noch ungeschlagen und konnten auch das Hinspiel in Wollishofen mit 1:3 für sich entscheiden. Die Rollen waren also klar verteilt.Das Heimteam wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt am Ende mit 2:0. Damit wahren die Gastgeber ihre Heimbilanz und bleiben natürlich erstmal an der Tabellenspitze. Wollishofen wird aufgrund der Niederlage vorerst im engen Mittelfeld der Liga zurückgebunden.Kellerduell mit logischem EndeStrichkampf auf der Allmend. Die Zweitvertretungen des FC Red Star und vom SC YF Juventus trafen sich zum Sechs-Punkte-Spiel. Das Hinspiel endete mit einem 2:0-Erfolg für die Juchhof-Elf.Dem Heimteam bot sich die Gelegenheit mit einem Sieg die rote Laterne abzugeben und gleichzeitig den heutigen Gegner tiefer in den Abstiegskampf zu verwickeln. Auch für YF hiess die Devise «Gewinnen», um den Anschluss ans Mittelfeld der Liga zu wahren und gleichzeitig ein Punktepolster auf den Strich zu schaffen.Lange Rede, kurzer Sinn – die Partie endete 1:1-Unentschieden. Ein Remis, das keiner Mannschaft weiterhilft. Damit treten beide Teams auf der Stelle. Red Star bleibt weiterhin das Schlusslicht der Liga und YF steht immer noch knapp über dem ominösen Strich.

Die Zweitvertretungen teilen sich die Punkte. – Foto: Christian Mathea





Torfestspiele in Rümlang

Aufsteiger Torfestspiele in RümlangAufsteiger SV Rümlang möchte die Abstiegsränge verlassen und den Abstand zu Gegner FC Urdorf verkürzen. Vor der Partie lagen die beiden Teams nur fünf Punkte auseinander und das Hinspiel endete mit einem 2:2-Unentschieden . Eine Gemeinsamkeit eint die Mannschaften – beide lagen diese Saison bereits mindestens einmal auf dem letzten Rang. Zum Spiel -den Zuschauer wurde ein Zehn-Tore-Spektakel geboten. Die Verteilung fiel allerdings sehr zu Gunsten der Gäste aus. Rümlang unterliegt Urdorf mit 3:7. Für die «Stiere» konnten sich Simão Macedo und Dominik Sommer als Doppeltorschützen auszeichnen.



Mit dem Auswärtssieg rückt Urdorf auf den fünften Rang vor und zeigte eindrücklich, weshalb man aktuell das formstärkste Team der Liga ist. Aufsteiger Rümlang kassiert im siebten Heimspiel die fünfte Pleite und bleibt weiter unter dem Strich.



Doppelpacker Asani schiesst Regensdorf zum Sieg

Da war doch was? Genau, zum Saisonauftakt im August letzten Jahres, überraschte Aufsteiger FC Einsiedeln, die Drittplatzierten der letzten beiden Jahre, den FC Regensdorf, mit einem 2:3-Auswärtserfolg. Die Furttaler hatten also noch eine Rechnung offen.



Die Gäste starteten entschlossen in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch einen Treffer von Bleon Asani in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Regensdorf mittels einem Kopfballtreffer durch Anthony Gullo auf 0:2. Mit diesem Resultat ging es in die Pause.



Nach der Pause war es erneut der FCR der reüssieren konnte. Nach einer guten Stunde traf Asani zum zweiten Mal und stellte auf 0:3. Damit war die Messe gelesen und Regensdorf holt sich den ersten Dreier der Rückrunde. Bleon Asani übernimmt zudem mit 11 Treffern vorerst die Spitze der Top-Torjäger.





Einsiedeln muss sich zum Auftakt von Regensdorf geschlagen geben. – Foto: FC Einsiedeln





Wichtiger Punkt fürs Heimteam

Ungleiches Duell auf der Sportanlage Waldegg. Vor der Partie trennten den



Aber Statistiken sind bekanntlich geduldig und eine Rückrunde fängt immer bei Null an. Die Partie endete mit 1:1-Unentschieden. Für Wiedikon traf der ehemalige Junior und Rückkehrer



Während den Gästen aus Wiedikon damit zwei Zähler im Aufstiegskampf verloren gehen, holt sich das Heimteam einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.



Neuzugang mit Siegtreffer und Hablützel hält den Sieg fest

Tabellarisch auf Augenhöhe begegneten sich der



Auch das zweite Duell konnte Unterstrass zu seinen Gunsten entscheiden. Matchwinner war Winter-Neuzugang



Damit rückt das Heimteam auf den siebten Zwischenrang vor und hat punktetechnisch zu Adliswil aufgeschlossen (beide 20 Punkte).



Wichtiger Punkt fürs HeimteamUngleiches Duell auf der Sportanlage Waldegg. Vor der Partie trennten den FC Horgen und den FC Wiedikon bereits satte zehn Punkte. Während das Heimteam im Strichkampf involviert ist, spielen die Gäste um den Aufstieg mit.Aber Statistiken sind bekanntlich geduldig und eine Rückrunde fängt immer bei Null an. Die Partie endete mit 1:1-Unentschieden. Für Wiedikon traf der ehemalige Junior und Rückkehrer Rachad Ganiyou gleich im ersten Einsatz.Während den Gästen aus Wiedikon damit zwei Zähler im Aufstiegskampf verloren gehen, holt sich das Heimteam einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.Neuzugang mit Siegtreffer und Hablützel hält den Sieg festTabellarisch auf Augenhöhe begegneten sich der FC Unterstrass und der FC Adliswil . Lediglich drei Punkte Differenz vor dem zweiten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 1:4-Sieg für die Mannschaft aus dem Zürcher Kreis 6.Auch das zweite Duell konnte Unterstrass zu seinen Gunsten entscheiden. Matchwinner war Winter-Neuzugang Maximilian Maier , der nach einer Viertelstunde den einzigen Treffer der Partie erzielen konnte. Das Spiel war in der Folge hart umkämpft und die Gäste drückten bis zum Abpfiff auf den Ausgleich, aber Unterstrass-Goalie Jonas Hablützel erwies sich mit mehreren Big Saves als unüberbrückbare Hürde.Damit rückt das Heimteam auf den siebten Zwischenrang vor und hat punktetechnisch zu Adliswil aufgeschlossen (beide 20 Punkte).