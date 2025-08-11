Torspektakel in Rothwesten – Überraschung im Nordstadtstadion

Spannende Wendungen, späte Siegtreffer und gleich mehrere torreiche Partien bestimmten den zweiten Spieltag der Gruppenliga Kassel 2. Während TuSpo Grebenstein und TSG Sandershausen knappe Siege feierten, gab es zwischen TSV Rothwesten und TSG Wilhelmshöhe ein Torfestival und beim FC Bosporus Kassel einen deutlichen Erfolg für den Underdog.
Grebenstein setzte sich nach frühem Rückstand mit 3:2 gegen Kaufungen durch. Ein unglückliches Eigentor von Julian Paulus brachte die Gäste in Führung (19.), ehe Anthony Uzzolino (35.) und Manuel Frey (41., 50.) die Begegnung zugunsten der Gastgeber drehten. Kaufungen kam nur noch durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Miguel Schneppe heran (70.).
Karasoy rettet Punkt bei Dürrbaum-Premiere
Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Patrick Dürrbaum kam Espenau zu einem 1:1 gegen Neuling Wanfried. Ein Fehlpass ermöglichte Niklas Walter das 0:1 (28.), Enes Karasoy glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+3). Nach der Pause blieben Torchancen Mangelware, Espenaus Sebastian Hackert sah kurz vor Schluss Gelb-Rot.
Haydari erneut Matchwinner in der Nachspielzeit
Lohfelden siegte wie schon am ersten Spieltag durch ein spätes Tor von Hossein Haydari. Hertingshausen führte durch Tim Kraus (1.) und Andreas Meßner (14.) schnell 2:0, ehe Fynn Zinke (29.) und Sadik Jusufi (60.) ausglichen. Nach Rot für FSC-Spieler Mustafa Hamidi (61.) und Gelb-Rot für Lasse Petersen (85.) nutzte Haydari in der Nachspielzeit seine Chance zum 2:3.
Effizienz bringt den Favoritensieg
Rengershausen gewann gegen Aufsteiger Holzhausen deutlich mit 4:0. Nach ausgeglichener Anfangsphase trafen Abdelganie Zmiro (35.) und Onur Büyükata (38.) noch vor der Pause. Manuel Schmidt (51.) und Samuel Dafla (73.) sorgten für den klaren Endstand. Holzhausen vergab mehrere gute Chancen.
Mehr zum Spiel hier.
Urbano dreht das Spektakel für Rothwesten
In einer torreichen Partie setzte sich Rothwesten mit 5:4 gegen Wilhelmshöhe durch. Die Gäste führten zwischenzeitlich 3:1, ehe Gianluca Urbano mit drei Treffern (65., 77., 90.+1) das Spiel drehte. Florian Müller verkürzte in der Nachspielzeit noch, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.
Aufsteiger Bosporus überzeugt in Hälfte zwei
Bosporus Kassel gewann sein erstes Heimspiel in der Gruppenliga mit 5:2 gegen Hombressen/Udenhausen. Ein Eigentor von Benjamin Kamusin (28.) und ein Treffer von Can Yilmaz (37.) brachten die Gastgeber in Front. Tom Marschatz verkürzte per Elfmeter (55.), ehe die SG nach Gelb-Rot gegen Felix Höf (67.) auseinanderfiel. Jammal (73.), Yantut (78.) und Aydin (82.) erhöhten, Cedric Dörr traf zum Endstand (90.+1).
Plasczyk entscheidet packendes Duell in letzter Sekunde
Sandershausen entführte dank eines Last-Minute-Tores von Johannes Plasczyk alle drei Punkte aus Wolfsanger. Die Gäste führten zweimal, Wolfsanger glich jeweils aus – zuletzt durch Titus Werner Trittel per Elfmeter (90.+1). In der achten Minute der Nachspielzeit setzte Plasczyk zum entscheidenden 2:3 an.