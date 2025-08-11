Torspektakel in Rothwesten – Überraschung im Nordstadtstadion

Lohfelden siegte wie schon am ersten Spieltag durch ein spätes Tor von Hossein Haydari. Hertingshausen führte durch Tim Kraus (1.) und Andreas Meßner (14.) schnell 2:0, ehe Fynn Zinke (29.) und Sadik Jusufi (60.) ausglichen. Nach Rot für FSC-Spieler Mustafa Hamidi (61.) und Gelb-Rot für Lasse Petersen (85.) nutzte Haydari in der Nachspielzeit seine Chance zum 2:3.

Rengershausen gewann gegen Aufsteiger Holzhausen deutlich mit 4:0. Nach ausgeglichener Anfangsphase trafen Abdelganie Zmiro (35.) und Onur Büyükata (38.) noch vor der Pause. Manuel Schmidt (51.) und Samuel Dafla (73.) sorgten für den klaren Endstand. Holzhausen vergab mehrere gute Chancen.

Mehr zum Spiel hier.

Urbano dreht das Spektakel für Rothwesten