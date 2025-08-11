 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer

Torspektakel in Rothwesten – Überraschung im Nordstadtstadion

2. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Spannende Wendungen, späte Siegtreffer und gleich mehrere torreiche Partien bestimmten den zweiten Spieltag der Gruppenliga Kassel 2. Während TuSpo Grebenstein und TSG Sandershausen knappe Siege feierten, gab es zwischen TSV Rothwesten und TSG Wilhelmshöhe ein Torfestival und beim FC Bosporus Kassel einen deutlichen Erfolg für den Underdog.

Erneut Frey im Fokus

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
SV Kaufungen 07
SV Kaufungen 07Kaufungen 07
3
2
Abpfiff

Grebenstein setzte sich nach frühem Rückstand mit 3:2 gegen Kaufungen durch. Ein unglückliches Eigentor von Julian Paulus brachte die Gäste in Führung (19.), ehe Anthony Uzzolino (35.) und Manuel Frey (41., 50.) die Begegnung zugunsten der Gastgeber drehten. Kaufungen kam nur noch durch einen umstrittenen Foulelfmeter von Miguel Schneppe heran (70.).

Karasoy rettet Punkt bei Dürrbaum-Premiere

Gestern, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
1
1
Abpfiff

Im ersten Pflichtspiel unter Trainer Patrick Dürrbaum kam Espenau zu einem 1:1 gegen Neuling Wanfried. Ein Fehlpass ermöglichte Niklas Walter das 0:1 (28.), Enes Karasoy glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+3). Nach der Pause blieben Torchancen Mangelware, Espenaus Sebastian Hackert sah kurz vor Schluss Gelb-Rot.

Haydari erneut Matchwinner in der Nachspielzeit

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hertingshausen
TSV HertingshausenHertingshaus
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
2
3
Abpfiff

Lohfelden siegte wie schon am ersten Spieltag durch ein spätes Tor von Hossein Haydari. Hertingshausen führte durch Tim Kraus (1.) und Andreas Meßner (14.) schnell 2:0, ehe Fynn Zinke (29.) und Sadik Jusufi (60.) ausglichen. Nach Rot für FSC-Spieler Mustafa Hamidi (61.) und Gelb-Rot für Lasse Petersen (85.) nutzte Haydari in der Nachspielzeit seine Chance zum 2:3.

Effizienz bringt den Favoritensieg

Gestern, 15:00 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
4
0
Abpfiff

Rengershausen gewann gegen Aufsteiger Holzhausen deutlich mit 4:0. Nach ausgeglichener Anfangsphase trafen Abdelganie Zmiro (35.) und Onur Büyükata (38.) noch vor der Pause. Manuel Schmidt (51.) und Samuel Dafla (73.) sorgten für den klaren Endstand. Holzhausen vergab mehrere gute Chancen.

Urbano dreht das Spektakel für Rothwesten

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
TSG Wilhelmshöhe
TSG WilhelmshöheWilhelmshöhe
5
4

In einer torreichen Partie setzte sich Rothwesten mit 5:4 gegen Wilhelmshöhe durch. Die Gäste führten zwischenzeitlich 3:1, ehe Gianluca Urbano mit drei Treffern (65., 77., 90.+1) das Spiel drehte. Florian Müller verkürzte in der Nachspielzeit noch, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Aufsteiger Bosporus überzeugt in Hälfte zwei

Gestern, 15:30 Uhr
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
5
2
Abpfiff

Bosporus Kassel gewann sein erstes Heimspiel in der Gruppenliga mit 5:2 gegen Hombressen/Udenhausen. Ein Eigentor von Benjamin Kamusin (28.) und ein Treffer von Can Yilmaz (37.) brachten die Gastgeber in Front. Tom Marschatz verkürzte per Elfmeter (55.), ehe die SG nach Gelb-Rot gegen Felix Höf (67.) auseinanderfiel. Jammal (73.), Yantut (78.) und Aydin (82.) erhöhten, Cedric Dörr traf zum Endstand (90.+1).

Plasczyk entscheidet packendes Duell in letzter Sekunde

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
2
3
Abpfiff
+Video

Sandershausen entführte dank eines Last-Minute-Tores von Johannes Plasczyk alle drei Punkte aus Wolfsanger. Die Gäste führten zweimal, Wolfsanger glich jeweils aus – zuletzt durch Titus Werner Trittel per Elfmeter (90.+1). In der achten Minute der Nachspielzeit setzte Plasczyk zum entscheidenden 2:3 an.

