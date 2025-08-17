Torspektakel in Rheine - Bamenohl erneut mit spätem Ausgleich

Westfalia Rhynern gewann gegen den 1. FC Gievenbeck mit 2:0 und verteidigte die Tabellenführung. Die Münsteraner verschossen früh einen Strafstoß, der die Partie möglicherweise in eine andere Richtung hätte lenken können.
Ansonsten konnte kein Team mehr den Auftakterfolg vergolden. "Quereinsteiger" DSC Arminia Bielefeld II war - erneut mit mehrfacher Profi-Verstärkung - Aufsteiger TuS Hiltrup deutlich überlegen. Nach der Roten Karte in der 28. Minute für Bielefelds 17-jähriges Top-Talent Daniel Richter (Marktwert 500.000 €) kippte die Partie jedoch zugunsten der Gäste, die kurz nach Wiederanpfiff eine ihrer zahlreichen Chancen zum Ausgleich verwandelten. Hiltrup blieb am Drücker, konnte aber auch eine doppelte Überzahl in der Schlussphase nicht mehr nutzen, so dass es bei der Punkteteilung blieb.
Beinahe hätte die SpVgg Erkenschwick den perfekten Start gefeiert. Doch die SG Finnentrop/Bamenohl ist erst besiegt, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Dies bekam am 1. Spieltag bereits der ASC 09 Dortmund zu spüren, der in der Nachspielzeit gegen die Sauerländer den Ausgleich kassierte. Dieses Mal war es die 87. Spielminute, die noch zum 1:1-Remis führte.
Zwischen dem TSV Victoria Clarholz und der SpVgg Vreden gab es das dritte 1:1 des Tages, das bereits zur Pause durch einen Last-Minute-Treffer der Vredener Bestand hatte.
Zum großen Torspektakel kam es im Münsterland. Der FC Eintracht Rheine verspielte gegen Aufsteiger TSG Sprockhövel eine 3:0- bzw. 4:2-Führung, so dass auch hier die Punkte geteilt wurden. Oussama Anhari war der gefeierte Doppeltorschütze, der in der 80. Spielminute den 4:4-Ausgleich schoss.
Zuvor hatte am Samstagabend der SV Lippstadt 08 einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den TuS Ennepetal gefeiert. Der ASC 09 Dortmund erzielte im Derby gegen Türkspor Dortmund ein Last-Minute-Remis. Rot Weiss Ahlen schoss nach 40-minütiger Überzahl einen späten 1:0-Siegtreffer beim SV Schermbeck. Schon am Donnerstag hatten sich der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 torlos getrennt. Der SC Verl II hatte am 2. Spieltag frei.
Der 2. Spieltag im Überblick:
Victoria Clarholz – SpVgg Vreden 1:1
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Markus Baum, Janis Büscher, Julian Linnemann (46. Julius Max Wiedemann), Sinan Aygün, Samy Benmbarek, Philpp Lamkemeyer (87. Arian Papenfort), Can Yilmaz, Damian Artur Biniek, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt (80. Kilian Daniel Voss), Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (46. Dennis Wüpping), Felix Mensing, Martin Sinner, Lars Bleker, Leon Kondring, Nicolas Ostenkötter (65. Julian Risthaus), Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster (57. Robin Schultealbert) (85. Mika Völker) - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 268
Tore: 0:1 Markus Baum (24. Eigentor), 1:1 Damian Artur Biniek (45.+1)
SpVgg Erkenschwick – SG Finnentrop/Bamenohl 1:1
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Dzenan Pilica, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Anis El Hamassi, Dario Biancardi, Amin Bouchra (59. Luis Oliver Schultz), Lukas Matena, Barbaros Inan (91. Devin Ugur), Brightney Igbinadolor (81. Dylan Pires) - Trainer: Nassir Malyar
SG Finnentrop/Bamenohl: Christian Bölker, Christopher Hennes, Maximilian Humberg (68. Felix Antonio Schmitt), Melvin Musangu, Daniel Tews, Nicolas Herrmann (72. Marcel Becker), Gordon Meyer (79. Marten Schelle), Nasim Chatar, Erik Dier (57. Maurice Danielle Werlein), Robin Klaas, Eren Albayrak (64. Leandro Fünfsinn) - Trainer: Jonas Ermes
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 254
Tore: 1:0 Lukas Matena (69.), 1:1 Marcel Becker (87.)
Westfalia Rhynern – 1. FC Gievenbeck 2:0
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Semih Tirgil (78. Elias Kourouma), Philipp Ratz, Akhim Seber (68. Justin Braun), Julius Woitaschek, Jonah Wagner (68. Kerim Yüksel Karyagdi), Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata (84. Wladimir Wagner), Johannes Thiemann (90. Mohamed Lamine Kourouma) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (88. Henrik Winkelmann), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar (59. Benedikt Fallbrock), Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (88. Piet Bräunig), Fabian Witt (68. Jelke Willem Elferink) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Jörn Schäfer - Zuschauer: 306
Tore: 1:0 Finn Schubert (86.), 2:0 Wladimir Wagner (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Witt (1. FC Gievenbeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (7.).
DSC Arminia Bielefeld II – TuS Hiltrup 1:1
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Jonathan Norbye (70. Niklas Möllers), Suat Fajic, Milan Hoffmeister (62. Bradley Ndi), Tom Krüger (46. Efe Tirpan), Vincent Akrofi Frank Ocansey, Jeredy Hilterman (46. Semih Sarli), Mika Schroers (74. Latif-Bilal Alassane), Daniel Richter - Trainer: Oliver Döking
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer (90. Lukas Berger), Justin Mittmann, Enoch Moussa (46. Cris Adeyeemi Ojo), Mohammed-Ali Khan (74. Finn Lenze), Alexander Gockel, Jonas Weißen, Shayan Sarrafyar, Felix Bußmann, Nils Johannknecht (88. Linus Gröger), Janus Scheele (79. Marko Costa Rocha) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Mika Schroers (6.), 1:1 Cris Adeyeemi Ojo (47.)
Rot: Daniel Richter (29./DSC Arminia Bielefeld II/Grobes Foulspiel )
Gelb-Rot: Vincent Akrofi Frank Ocansey (80./DSC Arminia Bielefeld II/)
Eintracht Rheine – TSG Sprockhövel 4:4
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst (82. Dicle Sahin), Lennard Maßmann, Adrian Wanner, Pascal Petruschka (79. Pierre Miguel De Faria Alves Pinto), Sören Wald, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (67. Montasar Hammami), Gabriel Cavar, Bennet van den Berg, Luca Marco De Angelis (63. Luca Meyer) - Trainer: David Paulus
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Agon Arifi, Ishak Dogan, Luca Max Baur (44. Simon Hendel), Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari (92. Aleksander Dimitrov), Cihat Topatan, Fatih Öztürk (76. Jason Stevens), Ibrahim Bulut, Zakaria Anhari (90. Felix Gunnar Sauer) - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Lennard Maßmann (26.), 2:0 Bennet van den Berg (32.), 3:0 Bennet van den Berg (36. Foulelfmeter), 3:1 Oussama Anhari (45.+4), 3:2 Agon Arifi (52. Handelfmeter), 4:2 Tugay Gündoğan (62. Handelfmeter), 4:3 Zakaria Anhari (64.), 4:4 Oussama Anhari (80.)
SV Lippstadt 08 – TuS Ennepetal 3:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (83. Tom Kocielnik), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (90. Shayan Sadeghi), Max Kamann, Iker Luis Kohl (71. Nico Jan Böll), Gentrit Muja, Gerrit Kaiser (90. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Kjell Friedenberg (76. Ramin Roodbareki Shabani), Robin Gallus (66. Cedrick Hupka), Duje Goles (82. Sebastian Lötters), Christoph van der Heusen, Zakaria Elhankouri, Lilian-Gabriel Reyes Mellado (77. Beyar Suleyman), Kevin Hagemann - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 455
Tore: 1:0 Gentrit Muja (58.), 2:0 Gerrit Kaiser (64.), 3:0 Fabian Brosowski (90.+3)
ASC 09 Dortmund – Türkspor Dortmund 1:1
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho (71. Lucius Marcus Patrias), Lars Warschewski, Florian Rausch, Elias Boadi Opoku (78. Joel Schlotter), Luis Sebastian Kehl (56. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (85. Glenn Byakoua-Youbi) - Trainer: Marco Stiepermann
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman (90. David Belenzada), Alessandro Tomasello (82. Leonardo David Twumasi), Oguzhan Kefkir (71. Brayan Sosa), Joel Westheide (69. David Belenzada), Sezer Toy, Bernad Gllogjani (74. Ilyas Khattari) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 540
Tore: 0:1 Joel Nickel (24. Eigentor), 1:1 Samer-Amer Sarar (90.+2)
Gelb-Rot: Pascal Kubina (68./Türkspor Dortmund/Foulspiel )
SV Schermbeck – Rot Weiss Ahlen 0:1
SV Schermbeck: Sebastian Speen, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (90. Miles Colin Kappler), Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Marvin Grumann, Mustafa Gürpinar (48. Christopher Stöhr), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (87. Fynn Broos), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj (82. Hakan Sezer), Dominik Limprecht, Kilian Hornbruch, Marius Müller, Ben Binyamin (76. Aristote Lufuankenda), Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann (90. Erik Heidbrink), Kevin Freiberger, Gianluca Di Vinti (76. Bruno Soares), Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Hakan Sezer (86.)
Rot: Lennart Bollenberg (46./SV Schermbeck/)
Gelb-Rot: Hakan Sezer (91./Rot Weiss Ahlen/)
Gelb-Rot: Marius Müller (95./Rot Weiss Ahlen/)
SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 0:0
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Michel Scharlau, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Till Hausotter (70. Luca Steinfeldt), Arbnor Hoti (58. Emanuel De Lemos), Marvin Schulz (79. Moritz Krause) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (75. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Berkan Firat (58. Mike Lewicki), Steve Tunga, Finn Wortmann (70. Robert Tochukwu Nnaji), Ilias Anan, Kevin Schacht (87. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 541