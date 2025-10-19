Torspektakel in Lenggries

Ausführlicher Bericht zur Tabellenkonstellation

Die aktuelle Tabelle zeigt eine spannende und umkämpfte Liga, in der der Kampf um den Aufstieg sowie der Klassenerhalt deutlich wird.

Aufstiegs- und Relegationsplätze

1. SF Fischbachau führt die Tabelle souverän an. Mit 27 Punkten aus 10 Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 34:8 (9 Siege, 0 Unentschieden, 1 Niederlage) sind sie aktuell der klare Favorit für den direkten Aufstieg. Ihre offensive Stärke gepaart mit einer stabilen Defensive macht sie zum Top-Team der Liga.

Der 2. Platz, der den Relegationsplatz bedeutet, ist hart umkämpft. Aktuell teilen sich SC Wörnsmühl (22 Punkte, 34:14 Tore) und SV Warngau (22 Punkte, 21:13 Tore) diesen Platz, wobei auch TSV Hartpenning (22 Punkte, 27:12 Tore) punktgleich ist. Hier entscheidet das Torverhältnis: SC Wörnsmühl hat die Nase vorn dank der besten Tordifferenz in diesem Trio.

Mittelfeld der Tabelle

Das Mittelfeld wird von SV Miesbach II (18 Punkte, 26:14 Tore) angeführt, die mit einer starken Saison weiterhin Anschluss an die Spitzengruppe halten. SG Tegernseer Tal (13 Punkte, 18:12 Tore) hat mit zwei Spielen weniger noch Potenzial nach oben.

Dahinter folgen Lenggrieser SC II (10 Punkte, 26:26 Tore), TSV Schliersee (9 Punkte, 20:23 Tore) und TSV Irschenberg (9 Punkte, 21:40 Tore), die sich im unteren Mittelfeld platzieren. Diese Teams haben noch Luft nach oben, müssen jedoch Konstanz zeigen, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

Abstiegskampf

Im Tabellenkeller kämpfen FC Real Kreuth II (8 Punkte, 19:32 Tore), SC Wall (5 Punkte, 7:27 Tore) und TSV Weyarn II (4 Punkte, 9:41 Tore) um den Klassenerhalt. TSV Weyarn II zeigt dabei die schwächste Defensive, was sich im Torverhältnis widerspiegelt.

Der 13. Platz wird von Türk Spor Hausham eingenommen. Durch ihren Rückzug stehen sie als einziger Absteiger fest, unabhängig von den verbleibenden Spielen. Dies beeinflusst den Abstiegskampf, da kein weiteres Team direkt absteigen wird.

Fazit

Der Kampf um den Aufstieg bleibt spannend mit drei punktgleichen Teams auf den Plätzen 2 bis 4. Im Mittelfeld kann sich noch einiges verschieben, besonders da einige Teams weniger Spiele absolviert haben. Durch den festen Abstieg von Türk Spor Hausham ist der Druck im Tabellenkeller etwas geringer, dennoch werden die Teams alles daransetzen, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

Kurzbericht zur aktuellen Torschützenliste

Die aktuelle Torschützenliste zeigt spannende Entwicklungen im Kampf um die Torjägerkrone. An der Spitze thront weiterhin Matthias Fichtner vom SC Wörnsmühl mit beeindruckenden 19 Treffern. Er setzt sich damit deutlich von seinen Verfolgern ab.

Auf Platz zwei folgt Heinrich Isenmann von den SF Fischbachau mit 13 Toren, gefolgt von einem Trio auf dem dritten Platz mit jeweils 10 Treffern: Michael Demmel, Alexander Endler (beide Lenggrieser SC II) und Benjamin Kram vom SV Miesbach II.

Erfreulich ist die Ausgeglichenheit der Torschützenliste, da viele Spieler dicht beieinander liegen. Mohamed Bangoura vom SV Warngau belegt mit 9 Toren den sechsten Platz, gefolgt von Robert Fric (TSV Irschenberg) mit 8 Treffern.

Auffällig ist die starke Präsenz von Spielern des Lenggrieser SC II und des SV Miesbach II in den oberen Rängen, was die Offensivkraft dieser Teams unterstreicht. Auch Vereine wie der TSV Hartpenning und der SC Wall liefern mehrere Torschützen in den Top 20.

Die Liste zeigt deutlich, dass der Titel des Torschützenkönigs noch offen ist, insbesondere wenn Spieler auf den Verfolgerplätzen weiterhin treffsicher bleiben. Die nächsten Spieltage versprechen daher spannende Duelle im Kampf um wichtige Tore.