Torspektakel in Hamburg und Rückschlag für Hannover 96 Regionalliga Nord: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags von red · Heute, 17:25 Uhr · 0 Leser

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Mit dem heutigen Abschluss des 4. Spieltags der Regionalliga Nord erlebten die Fans emotionale Höhepunkte, überraschende Auswärtserfolge und packende Schlussphasen auf den Plätzen.

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Vor der Kulisse von 821 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in einer torreichen Begegnung durch. Rasmus Tobinski eröffnete den Torreigen in der 8. Minute mit der 1:0-Führung für Flensburg, ehe Erolind Krasniqi in der 56. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste verkürzten in der 65. Minute durch einen von Kamer Krasniqi verwandelten Handelfmeter auf 2:1. Rasmus Tobinski stellte jedoch nur wenig später in der 68. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Ibrahim Ali schraubte das Ergebnis in der 71. Minute auf 4:1 hoch, ehe Erolind Krasniqi in der 86. Minute mit dem 5:1 nachlegte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Ole Böttcher, der in der 90. Minute den Treffer zum 5:2-Endstand für die Gäste markierte. ---

In einer dramatischen und mitreißenden Partie vor 1660 Zuschauern feierten die Gäste einen hart umkämpften Auswärtssieg. Bogdan Shubin erwischte einen Traumstart und brachte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung. Karim Ay erzielte in der 18. Minute den 1:1-Ausgleich für die Hamburger, ehe Theo Schröder in der 28. Minute das 2:1 für Emden markierte. Ein herber Dämpfer für die Gastgeber folgte in der 38. Minute, als Jannes Warnken die Rote Karte sah und den Platz verlassen musste. In Unterzahl geriet Emden im zweiten Durchgang unter Druck: Karim Ay sorgte in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer für das 2:2, ehe Toralf Hense in der 90. Minute den viel umjubelten Treffer zum 2:3-Endstand für den Aufsteiger erzielte. ---

Vor einer stimmungsvollen Kulisse von 2859 Zuschauern untermauerten die Gastgeber ihre Ambitionen. Leon Demaj brachte Oldenburg in der 14. Minute mit 1:0 in Front, ehe Luca Joel Palzer in der 41. Minute den 1:1-Ausgleich für Norderstedt erzielte. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren auf: Mats Facklam sorgte in der 50. Minute für das 2:1, und Marc Schröder baute die Führung in der 58. Minute auf 3:1 aus. Den Schlusspunkt setzte erneut Mats Facklam, der in der 78. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1-Endstand verwandelte. ---

Im mit Spannung erwarteten Stadtduell vor 3148 Zuschauern setzten sich die Gastgeber eindrucksvoll und ohne Gegentreffer durch. Kilian Skolik markierte in der 23. Minute das 1:0 für Phönix. Im zweiten Spielabschnitt baute Jonathan Stöver den Vorsprung in der 75. Minute auf 2:0 aus. In der Schlussphase machten die Hausherren alles klar: Julian Markvoort traf in der 89. Minute zum 3:0, ehe Fabio Maiolo in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) den Treffer zum 4:0-Endstand beisteuerte. ---

Vor 285 Zuschauern feierten die Gäste einen deutlichen Auswärtserfolg. Den Reigen der Tore eröffnete Allah Aid Hamid in der 20. Minute mit dem 0:1, ehe Sean Busch in der 34. Minute auf 0:2 erhöhte. Erneut Allah Aid Hamid baute die Führung in der 42. Minute auf 0:3 aus, bevor Sean Busch noch vor der Pause in der 44. Minute das 0:4 markierte. Im zweiten Durchgang gelang Radin Amadou in der 62. Minute der Treffer zum 1:4-Endstand für die Hausherren. ---

Vor 302 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in einer umkämpften Partie durch und sicherten sich ihren ersten Saisonsieg. Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Jack Lars Wardius in der 35. Minute, ehe Nikky Goguadze in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Anschlusstreffer für die Gäste zum 2:1-Endstand markierte Cimo Röcker. ---

Vor der Kulisse von 276 Zuschauern feierten die Gäste einen überraschenden Auswärtserfolg und fügten den Hausherren die erste Saisonniederlage zu. Den goldenen Treffer des Tages zum 0:1-Endstand erzielte Tobias Fagerström in der 29. Minute. ---

In einer bis zur letzten Sekunde hochdramatischen Begegnung sicherten sich die Gäste in letzter Minute den Auswärtssieg. Den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand erzielte Denis Vukancic erst in der 90. Minute. Nach diesem Zähler reiht sich der HSC Hannover auf dem sechsten Tabellenplatz ein, während der Bremer SV nach der knappen Niederlage den elften Platz einnimmt. ---