Torspektakel in Großdeinbach, bittere Pille für Wasseralfingen

Kreisliga A2:

FC Ellwangen – Sportfreunde Rosenberg 1:1

In Ellwangen entwickelte sich eine hochemotionale Begegnung, die vor allem durch ihre dramatische Schlussphase in Erinnerung bleiben wird. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 32. Minute, als Kadir Ciraci zur viel umjubelten Führung einnetzte. Es sah lange Zeit danach aus, als würde Ellwangen diesen Vorsprung mit in die Kabine nehmen, doch in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug Dominik Hirschle eiskalt zurück und markierte den Ausgleich für die Sportfreunde Rosenberg. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, bis es in der 85. Minute zum absoluten Höhepunkt kam. Rosenberg bekam einen Foulelfmeter zugesprochen und hatte die große Chance auf den Sieg. Dominik De Gruyter trat an, doch Kevin Freiheit im Tor des FC Ellwangen wuchs über sich hinaus, parierte den Strafstoß und sicherte seinem Team damit den hart erkämpften Punkt.

FV Viktoria Wasseralfingen – SC Unterschneidheim 1:1

Eine bittere Pille mussten die Akteure der Viktoria aus Wasseralfingen schlucken, nachdem sie über weite Strecken wie der sichere Sieger aussah. Cemal Krasniqi brachte die Heimmannschaft in der 24. Minute verdient in Front und sorgte für eine positive Stimmung auf dem Platz. In der Folge verlegten sich die Wasseralfinger auf eine kompakte Defensive und ließen die Gäste aus Unterschneidheim immer wieder anrennen, ohne jedoch klare Großchancen zuzulassen. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war und alles mit einem knappen Heimerfolg rechnete, überschlugen sich in der dritten Minute der Nachspielzeit die Ereignisse. Daniel Rein markierte den Ausgleich zum 1:1, was bei den Gästen für grenzenlosen Jubel und bei den Hausherren für tiefe Enttäuschung sorgte.

FSV Zöbingen – SV Jagstzell 1:3

In Zöbingen bekamen die Anwesenden eine turbulente Anfangsphase geboten, die keinen Raum zum Durchatmen ließ. Bereits in der 2. Minute brachte Gabriel Gruber den FSV in Führung, doch die Antwort des SV Jagstzell ließ keine 120 Sekunden auf sich warten. Max Rettenmeier verwandelte in der 4. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Rettenmeier blieb der prägende Akteur der ersten Halbzeit und drehte die Partie in der 36. Minute mit seinem zweiten Treffer komplett zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonathan Erhard in der 61. Minute auf 1:3, was eine hektische Schlussphase einleitete. In einer zunehmend hitzigen Atmosphäre verloren beide Teams die Beherrschung: Zuerst sah der Jagstzeller Philipp Wunder in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte, bevor Eugen Konetzky aufseiten der Zöbinger in der 85. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Jagstzell rettete den Vorsprung schließlich geschickt über die Zeit.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – SV Pfahlheim 0:1

In einer defensiv geprägten Partie in Fachsenfeld gaben am Ende Nuancen den Ausschlag. Beide Mannschaften legten ihren Fokus von Beginn an auf eine stabile Grundordnung, wodurch spielerische Glanzpunkte und Torraumszenen über weite Strecken Mangelware blieben. Es entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel im Mittelfeld, bei dem um jeden Zentimeter Boden leidenschaftlich gefightet wurde. Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute, als Bruno Wohlfrom für den SV Pfahlheim zur Stelle war und das goldene Tor des Tages markierte. Die Spielgemeinschaft Fachsenfeld/Dewangen warf in der Schlussviertelstunde noch einmal alles nach vorne, biss sich aber am disziplinierten Abwehrriegel der Pfahlheimer immer wieder die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für den SV blieb.

SV Lauchheim – SG Eigenzell-Ellenberg 5:2

In Lauchheim entwickelte sich ein torreiches Spektakel, bei dem die Hausherren eine beeindruckende Moral bewiesen. Zunächst durften jedoch die Gäste jubeln, als Denis Eisemann in der 23. Minute die Führung für Eigenzell-Ellenberg erzielte. Doch Lauchheim schlug noch vor der Pause zurück: Dennis Ziegler wurde zum Mann der ersten Halbzeit und drehte das Spiel mit einem Doppelschlag in der 36. und 45. Minute. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgten Simon Rupp (50.) und Jona Maile (54.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung zum 4:1. Zwar keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Tim Kailer in der 75. Minute einen Foulelfmeter zum 4:2 verwandelte, doch Malik Zubhadjier machte in der 82. Minute mit dem fünften Treffer für Lauchheim endgültig den Deckel auf diese abwechslungsreiche Begegnung.

FC Röhlingen – TSG Abtsgmünd 3:0

Der FC Röhlingen feierte einen souveränen Heimsieg, bei dem die Weichen bereits früh auf Erfolg gestellt wurden. In der 20. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Felix Schilk sicher zur Führung verwandelte. Nur zwei Minuten später profitierte Röhlingen von einem unglücklichen Missgeschick der Gäste: Adrian Blum unterlief in der 22. Minute ein Eigentor, was die TSG Abtsgmünd sichtlich aus dem Konzept brachte. In der Folge kontrollierte Röhlingen das Geschehen weitgehend und ließ defensiv kaum nennenswerte Möglichkeiten zu. In der Schlussphase krönte Julian Brendle die konzentrierte Mannschaftsleistung der Heimelf, indem er in der 82. Minute zum 3:0-Endstand traf und damit alle Zweifel am Dreier beseitigte.

TSV Adelmannsfelden – TSV Westhausen 3:0

In Adelmannsfelden sahen die Anwesenden eine abgeklärte Vorstellung der Heimmannschaft, die zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten zuschlug. Bereits in der 12. Minute brachte Andriko Helwer den TSV Adelmannsfelden in Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Westhausen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch kaum eine Lücke im gut organisierten Abwehrverbund der Hausherren. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Robin Riek in der 44. Minute auf 2:0, was einen herben Dämpfer für die Ambitionen der Gäste bedeutete. Im zweiten Durchgang verwaltete Adelmannsfelden den Vorsprung routiniert. In der Schlussminute der regulären Spielzeit sorgte Fabian Hutter schließlich für den 3:0-Endstand und machte den Heimsieg damit perfekt.

SGM Rindelbach/Neunheim – SV Kerkingen 1:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Rindelbach eine packende Partie, in der die Gäste aus Kerkingen den besseren Start erwischten. Die Fans sahen eine engagierte Anfangsphase der Kerkinger, die in der 12. Minute durch Lukas Konerth belohnt wurde. Rindelbach/Neunheim suchte nach einer Antwort, musste aber tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Adrian Leib auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Heimelf mit aller Macht, das Spiel noch zu drehen, und die Zuschauer sahen wütende Angriffe auf das Tor der Gäste. Es dauerte jedoch bis zur 87. Minute, ehe Lukas Wanner den Anschlusstreffer markierte und damit eine hochemotionale Schlussphase einläutete. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Spielgemeinschaft rettete Kerkingen den knappen Vorsprung über die Zeit und nahm die Punkte mit nach Hause.

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