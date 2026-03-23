Torspektakel in Großdeinbach, bittere Pille für Wasseralfingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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Die Hausherren starteten mit viel Elan und belohnten sich bereits in der 18. Minute, als Fabian Heinrich zur viel umjubelten Führung einnetzte. In der Folge entwickelte sich eine intensive Abwehrschlacht, in der Schechingen alles daransetzte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Es sah lange Zeit nach einem Heimerfolg aus, doch der Fußball schrieb wieder einmal seine eigene, grausame Geschichte für die Heimelf. In der buchstäblich letzten Minute der regulären Spielzeit schlug Liridon Ukaj eiskalt zu und markierte in der 90. Minute den Ausgleichstreffer. Während die Gäste den späten Punktgewinn wie einen Sieg feierten, herrschte auf der Gegenseite tiefe Enttäuschung über den sicher geglaubten, aber spät entrissenen Dreier.
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Großdeinbach geboten, das bereits mit einem Paukenschlag begann. Keine sechzig Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball bereits im Netz der Gäste, nachdem Simon Wahl den TSV mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Doch die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg bewies eine beeindruckende Moral und drehte die Partie noch vor der Pause komplett. Dominik Weinhardt (33.) und ein bärenstarker Daniel Richter mit einem Doppelschlag (35., 45.) sorgten für eine komfortable 1:3-Halbzeitführung der Gäste. Großdeinbach kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und verkürzte durch Tobi Wahl in der 55. Minute auf 2:3. Inmitten der Drangphase der Heimelf schlug jedoch Michael Rack (68.) für die SGM zu und stellte den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschluss durch Simon Wahl in der 87. Minute kam letztlich zu spät, um die knappe Heimniederlage in diesem hochemotionalen Schlagabtausch noch abzuwenden.
In Spraitbach entwickelte sich ein leidenschaftlicher Schlagabtausch, der von Beginn an keinen Raum zum Durchatmen ließ. Alin Fuchs brachte die Hausherren in der 16. Minute in Front, doch die Antwort der Mutlangener ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später behielt Egzon Zejnulahi vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Das Spiel blieb temporeich und hochemotional: Kevin Schuster (35.) schoss Spraitbach erneut in Führung, was der Partie noch mehr Würze verlieh. Im zweiten Durchgang erhöhte Mutlangen den Druck spürbar und kam in der 75. Minute durch Sebastian Steinke zum verdienten 2:2. Die Schlussphase wurde noch einmal richtig hitzig, als Vit Benic in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte sah und Spraitbach die verbleibende Zeit in Unterzahl überstehen musste. Am Ende teilten sich beide Teams in einer intensiv geführten Begegnung die Punkte.
Die Partie in Heuchlingen war geprägt von einer eiskalten Effektivität der Gäste aus Straßdorf. Bereits in der 8. Minute nutzte Bastian Herr eine Unachtsamkeit in der Heuchlinger Hintermannschaft und markierte die frühe Führung. Straßdorf blieb am Drücker und ließ der Heimelf kaum Luft zum Atmen. Max Berghaus (20.) erhöhte Mitte der ersten Halbzeit auf 0:2, was den Widerstand der Hausherren sichtlich lähmte. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff sorgte Dominik Bertsch (45.) für die endgültige Entscheidung. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete Straßdorf den Vorsprung äußerst geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu, während Heuchlingen an diesem Tag kein spielerisches Mittel fand, um die kompakt stehende Defensive der Gäste ernsthaft zu gefährden.
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Lautern ein Spiel, das vor allem von einer turbulenten ersten Halbzeit lebte. Die Hausherren legten einen Blitzstart hin und führten bereits nach sechs Minuten durch Tore von Maximilian Frey (3.) und Daniel Dambacher (6.) mit 2:0. Die Fans beider Lager kamen voll auf ihre Kosten, als Waldhausen durch Noah Schahl (13.) postwendend antwortete. Doch Daniel Dambacher stellte in der 30. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Kurz vor dem Pausentee verkürzte Kenny Maurice Spengler (45.) erneut auf 3:2. Wer im zweiten Durchgang mit einem weiteren Torrausch gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Beide Abwehrreihen stabilisierten sich merklich, und die SGM Lautern-Essingen verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum erlösenden Schlusspfiff.
100 Fans sahen in Heubach eine Begegnung, die von vielen Strafraumszenen und zwei Elfmetern geprägt war. Marlon Großmann brachte Herlikofen in der 25. Minute in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: Serhat Sari (55.) glich zunächst per Foulelfmeter aus, doch quasi im Gegenzug stellte Felix Hägele (56.) die Führung für die Gäste wieder her. Als Lukas Karanikas in der 72. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Doch Heubach gab sich nicht auf und kam durch Toni Riggio (79.) noch einmal heran. Die endgültige Entscheidung fiel jedoch in der 82. Minute, als erneut Marlon Großmann per Foulelfmeter traf und den verdienten Auswärtssieg der Herlikofer unter Dach und Fach brachte. Die Zuschauer erlebten eine intensive Partie, in der Herlikofen die entscheidenden Momente für sich nutzte.
Der 1. FC Eschach feierte einen souveränen Heimsieg, der untrennbar mit dem Namen Pascal Gosolitsch verbunden ist. Bereits in der 4. Minute eröffnete er den Torreigen gegen den SV Hussenhofen. Die Hausherren dominierten das Geschehen nach Belieben und ließen Ball und Gegner laufen. Jannik Bauer (35.) erhöhte noch vor der Pause auf 2:0, ehe Gosolitsch mit dem Halbzeitpfiff seinen zweiten Treffer zum 3:0 nachlegte. Im zweiten Durchgang krönte Pascal Gosolitsch seine außergewöhnliche Leistung in der 66. Minute mit dem 4:0 und machte damit seinen persönlichen Hattrick perfekt. Hussenhofen kam in der 90. Minute durch David Felske zwar noch zum Ehrentreffer, doch am hochverdienten und deutlichen Erfolg der Eschacher änderte dies nichts mehr. Die Überlegenheit der Heimelf war über die gesamte Spielzeit deutlich spürbar.
Vor einer stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern bot die Partie in Mögglingen bis in die Nachspielzeit hinein Hochspannung. Stern Mögglingen erwischte den besseren Start und ging durch Elber Can Celik (37.) und Christoph Forstenhäusler (43.) mit einer 2:0-Führung in die Pause. Die Gmünder Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und peitschten ihr Team nach vorne, was in der 79. Minute durch den Anschlusstreffer von Sefoulaye Kouboni belohnt wurde. Die Fans zitterten nun um den Ausgang der Partie. Leon Blum sorgte in der 86. Minute für die vermeintliche Erlösung, doch die Nachspielzeit wurde völlig verrückt. Erst traf Tim Wiedmann (93.) zum 4:1, bevor Samuel Klaus (94.) im direkten Gegenzug den 4:2-Endstand markierte. Die Zuschauer sahen einen verdienten Sieg der Mögglinger, die in den entscheidenden Momenten kühleren Kopf bewahrten.
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FC Ellwangen – Sportfreunde Rosenberg 1:1
In Ellwangen entwickelte sich eine hochemotionale Begegnung, die vor allem durch ihre dramatische Schlussphase in Erinnerung bleiben wird. Die Hausherren fanden gut in die Partie und belohnten sich in der 32. Minute, als Kadir Ciraci zur viel umjubelten Führung einnetzte. Es sah lange Zeit danach aus, als würde Ellwangen diesen Vorsprung mit in die Kabine nehmen, doch in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug Dominik Hirschle eiskalt zurück und markierte den Ausgleich für die Sportfreunde Rosenberg. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, bis es in der 85. Minute zum absoluten Höhepunkt kam. Rosenberg bekam einen Foulelfmeter zugesprochen und hatte die große Chance auf den Sieg. Dominik De Gruyter trat an, doch Kevin Freiheit im Tor des FC Ellwangen wuchs über sich hinaus, parierte den Strafstoß und sicherte seinem Team damit den hart erkämpften Punkt.
FV Viktoria Wasseralfingen – SC Unterschneidheim 1:1
Eine bittere Pille mussten die Akteure der Viktoria aus Wasseralfingen schlucken, nachdem sie über weite Strecken wie der sichere Sieger aussah. Cemal Krasniqi brachte die Heimmannschaft in der 24. Minute verdient in Front und sorgte für eine positive Stimmung auf dem Platz. In der Folge verlegten sich die Wasseralfinger auf eine kompakte Defensive und ließen die Gäste aus Unterschneidheim immer wieder anrennen, ohne jedoch klare Großchancen zuzulassen. Als die reguläre Spielzeit bereits abgelaufen war und alles mit einem knappen Heimerfolg rechnete, überschlugen sich in der dritten Minute der Nachspielzeit die Ereignisse. Daniel Rein markierte den Ausgleich zum 1:1, was bei den Gästen für grenzenlosen Jubel und bei den Hausherren für tiefe Enttäuschung sorgte.
FSV Zöbingen – SV Jagstzell 1:3
In Zöbingen bekamen die Anwesenden eine turbulente Anfangsphase geboten, die keinen Raum zum Durchatmen ließ. Bereits in der 2. Minute brachte Gabriel Gruber den FSV in Führung, doch die Antwort des SV Jagstzell ließ keine 120 Sekunden auf sich warten. Max Rettenmeier verwandelte in der 4. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Rettenmeier blieb der prägende Akteur der ersten Halbzeit und drehte die Partie in der 36. Minute mit seinem zweiten Treffer komplett zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jonathan Erhard in der 61. Minute auf 1:3, was eine hektische Schlussphase einleitete. In einer zunehmend hitzigen Atmosphäre verloren beide Teams die Beherrschung: Zuerst sah der Jagstzeller Philipp Wunder in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte, bevor Eugen Konetzky aufseiten der Zöbinger in der 85. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Jagstzell rettete den Vorsprung schließlich geschickt über die Zeit.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – SV Pfahlheim 0:1
In einer defensiv geprägten Partie in Fachsenfeld gaben am Ende Nuancen den Ausschlag. Beide Mannschaften legten ihren Fokus von Beginn an auf eine stabile Grundordnung, wodurch spielerische Glanzpunkte und Torraumszenen über weite Strecken Mangelware blieben. Es entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel im Mittelfeld, bei dem um jeden Zentimeter Boden leidenschaftlich gefightet wurde. Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute, als Bruno Wohlfrom für den SV Pfahlheim zur Stelle war und das goldene Tor des Tages markierte. Die Spielgemeinschaft Fachsenfeld/Dewangen warf in der Schlussviertelstunde noch einmal alles nach vorne, biss sich aber am disziplinierten Abwehrriegel der Pfahlheimer immer wieder die Zähne aus, sodass es beim knappen Auswärtssieg für den SV blieb.
SV Lauchheim – SG Eigenzell-Ellenberg 5:2
In Lauchheim entwickelte sich ein torreiches Spektakel, bei dem die Hausherren eine beeindruckende Moral bewiesen. Zunächst durften jedoch die Gäste jubeln, als Denis Eisemann in der 23. Minute die Führung für Eigenzell-Ellenberg erzielte. Doch Lauchheim schlug noch vor der Pause zurück: Dennis Ziegler wurde zum Mann der ersten Halbzeit und drehte das Spiel mit einem Doppelschlag in der 36. und 45. Minute. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff sorgten Simon Rupp (50.) und Jona Maile (54.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung zum 4:1. Zwar keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Tim Kailer in der 75. Minute einen Foulelfmeter zum 4:2 verwandelte, doch Malik Zubhadjier machte in der 82. Minute mit dem fünften Treffer für Lauchheim endgültig den Deckel auf diese abwechslungsreiche Begegnung.
FC Röhlingen – TSG Abtsgmünd 3:0
Der FC Röhlingen feierte einen souveränen Heimsieg, bei dem die Weichen bereits früh auf Erfolg gestellt wurden. In der 20. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Felix Schilk sicher zur Führung verwandelte. Nur zwei Minuten später profitierte Röhlingen von einem unglücklichen Missgeschick der Gäste: Adrian Blum unterlief in der 22. Minute ein Eigentor, was die TSG Abtsgmünd sichtlich aus dem Konzept brachte. In der Folge kontrollierte Röhlingen das Geschehen weitgehend und ließ defensiv kaum nennenswerte Möglichkeiten zu. In der Schlussphase krönte Julian Brendle die konzentrierte Mannschaftsleistung der Heimelf, indem er in der 82. Minute zum 3:0-Endstand traf und damit alle Zweifel am Dreier beseitigte.
TSV Adelmannsfelden – TSV Westhausen 3:0
In Adelmannsfelden sahen die Anwesenden eine abgeklärte Vorstellung der Heimmannschaft, die zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten zuschlug. Bereits in der 12. Minute brachte Andriko Helwer den TSV Adelmannsfelden in Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Westhausen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch kaum eine Lücke im gut organisierten Abwehrverbund der Hausherren. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Robin Riek in der 44. Minute auf 2:0, was einen herben Dämpfer für die Ambitionen der Gäste bedeutete. Im zweiten Durchgang verwaltete Adelmannsfelden den Vorsprung routiniert. In der Schlussminute der regulären Spielzeit sorgte Fabian Hutter schließlich für den 3:0-Endstand und machte den Heimsieg damit perfekt.
SGM Rindelbach/Neunheim – SV Kerkingen 1:2
Vor 100 Zuschauern entwickelte sich in Rindelbach eine packende Partie, in der die Gäste aus Kerkingen den besseren Start erwischten. Die Fans sahen eine engagierte Anfangsphase der Kerkinger, die in der 12. Minute durch Lukas Konerth belohnt wurde. Rindelbach/Neunheim suchte nach einer Antwort, musste aber tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Adrian Leib auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel versuchte die Heimelf mit aller Macht, das Spiel noch zu drehen, und die Zuschauer sahen wütende Angriffe auf das Tor der Gäste. Es dauerte jedoch bis zur 87. Minute, ehe Lukas Wanner den Anschlusstreffer markierte und damit eine hochemotionale Schlussphase einläutete. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Spielgemeinschaft rettete Kerkingen den knappen Vorsprung über die Zeit und nahm die Punkte mit nach Hause.
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