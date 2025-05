Torspektakel in Fischbach endet 4:4 unentschieden

Ein torreiches Treffen zwischen der Spielgemeinschaft Fischbach/Schnetzenhausen und dem SV Kehlen mit mehreren Wendungen endete nach einer spektakulären Schlussphase unentschieden. Kehlen lag in diesem verrückten Spiel zur Pause mit 0:2 zurück, sah in der 90. Minute mit einem 4:2-Vorsprung bereits wie der sichere Sieger aus, musste dann aber in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer einstecken.

Die Anfangsphase wurde von den Gastgebern bestimmt – Chancen zur frühen Führung waren vorhanden. Kehlens Torhüter Dobroshi hilet seine Mannschaft mit mehreren guten Chancen im Spiel. Kehlens Luca Rist hatte in der 30. Minute Pech, dass sein Lattenschuss nicht hinter die Linie ging. Mit einem Doppelschlag durch Aaron Hahn besorgte die Spielgemeinschaft noch vor der Pause die 2:0-Führung: zunächst köpfte er einen Eckball ins Tor, danach lief er nach einer mißglückten Abseitsfalle alleine auf das Kehlener Tor zu.

Nach der Pause fand Kehlen deutlich besser ins Spiel. Felix Dunger entwischte der SGM-Abwehr nach einem Steilpass und machte das den Anschlusstreffer, dem acht Minuten später der Ausgleich durch David Bernhard folgte. Er musste nach einem Eckball nur noch abstauben. Den Kehlener Führungstreffer markierte Felix Dunger nach einem an ihn verwirkten Foulelfmeter. Und als Kennedy für Kehlen gar das 4:2 machte, schienen die drei Punkte nach Kehlen zu gehen. Doch die Nachspielzeit hatte es nochmals in sich: zunächst machte Fischbach nach einem Eckball das 3:4, danach nahm Marc Reinhart eine Hereingabe vom Flügel volley und traf zum 4:4 unter die Latte.

SGM Fischbach/ Schnetzenhausen – SV Kehlen 4:4 (2:0). Schiedsrichter: Jan Schele (Eglofs). – Zuschauer: 100. Tore: 1:0 Aaron Hahn (37.), 2:0 Aaron Hahn (39.), 2:1 Felix Dunger (56.), 2:2 David Bernhard (64.), 2:3 Felix Dunger (74. Foulelfmeter), 2:4 Andritiana Kennedy Ranomenjanahary (88.), 3:4 Thomas Strommer (90.+1), 4:4 Marc Reinhart (90.+2)

Zur Torparade im Video:

Zum Liveticker vom Spiel: https://www.fupa.net/match/sgm-fischbach-schnetzenhausen-m1-sv-kehlen-m1-250518