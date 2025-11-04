Torspektakel in Deisel

– Foto: TSV Immenhausen

Was für ein verrücktes Fußballspiel! Die TSV Immenhausen trennte sich am Sonntag in einem wahren Torfestival 5:5 (2:1) vom TSV Deisel. Nach einem frühen 0:2-Rückstand, mehreren Wendungen und einem späten Elfmeter in der Nachspielzeit entführte die Mannschaft von Trainer Marco Schneider am Ende noch einen Punkt aus Deisel.

Schon nach zehn Minuten lag die TSV mit 0:2 hinten: Erst nutzte Niklas Prexl ein Missverständnis zwischen Thomas Stern und Torwart Sören Enders zum 1:0 (3.), dann erhöhte derselbe Spieler nur sieben Minuten später nach einem Schuss auf 2:0 (10.). Doch die Grün-Weißen zeigten Moral: Nach Vorarbeit von Roman Sedmera traf Toni Mitrovic mit einem präzisen Abschluss zum 1:2-Anschluss (19.). Nach dem Seitenwechsel startete Immenhausen furios. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Bastian Jenzowski per Kopf nach einer Flanke von Sedmera den verdienten Ausgleich (48.). Doch die Freude währte nicht lange. Deisel schlug umgehend zurück. Ein weiter Freistoß von der Mittellinie segelte an allen vorbei ins Netz, und Max Hillebrand brachte die Gastgeber wieder in Führung (50.).