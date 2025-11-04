Torspektakel in Deisel

Was für ein verrücktes Fußballspiel! Die TSV Immenhausen trennte sich am Sonntag in einem wahren Torfestival 5:5 (2:1) vom TSV Deisel. Nach einem frühen 0:2-Rückstand, mehreren Wendungen und einem späten Elfmeter in der Nachspielzeit entführte die Mannschaft von Trainer Marco Schneider am Ende noch einen Punkt aus Deisel.
Schon nach zehn Minuten lag die TSV mit 0:2 hinten: Erst nutzte Niklas Prexl ein Missverständnis zwischen Thomas Stern und Torwart Sören Enders zum 1:0 (3.), dann erhöhte derselbe Spieler nur sieben Minuten später nach einem Schuss auf 2:0 (10.). Doch die Grün-Weißen zeigten Moral: Nach Vorarbeit von Roman Sedmera traf Toni Mitrovic mit einem präzisen Abschluss zum 1:2-Anschluss (19.).
Nach dem Seitenwechsel startete Immenhausen furios. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Bastian Jenzowski per Kopf nach einer Flanke von Sedmera den verdienten Ausgleich (48.). Doch die Freude währte nicht lange. Deisel schlug umgehend zurück. Ein weiter Freistoß von der Mittellinie segelte an allen vorbei ins Netz, und Max Hillebrand brachte die Gastgeber wieder in Führung (50.).
In der 70. Minute erhöhte Robin Krull auf 4:2, doch die TSV gab sich erneut nicht geschlagen. Mitrovic verkürzte nach Vorarbeit von Steven Schöps auf 4:3 (76.), ehe Krull nur zwei Minuten später wieder auf 5:3 stellte (78.).
In der Schlussphase drehte Immenhausen jedoch noch einmal auf: Zunächst traf Ivan Montero Rodriguez nach Vorlage von Thomas Stern zum 5:4 (89.), bevor in der Nachspielzeit Dennis Kastrop im Strafraum gefoult wurde. Toni Mitrovic übernahm Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß eiskalt zum 5:5-Ausgleich (90.+2).
Ein turbulentes Spiel mit vielen Fehlern, aber auch enormer Moral der TSV. Trotz fünf Gegentoren zeigte die Mannschaft große Kämpferqualitäten und belohnte sich spät mit einem Punkt.
Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Timo Bülte, Steven Schöps, Kevin Wilhelm, Max Busch (64. Marcel Hausmann), Maurice Mündelein (72. Dominik Schwan), Dennis Kastrop (46. Bastian Jenzowski), Thomas Stern, Roman Sedmera (83. Dennis Kastrop), Nils Hellwig (83. Ivan Montero Rodriguez), Toni Mitrovic
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Niklas Prexl (3‘)
2:0 Niklas Prexl (10‘)
2:1 Toni Mitrovic (19‘ – Vorlage Roman Sedmera)
2:2 Bastian Jenzowski (48‘ – Vorlage Roman Sedmera)
3:2 Max Hillebrand (50‘)
4:2 Robin Krull (70‘)
4:3 Toni Mitrovic (76‘ – Vorlage Steven Schöps)
5:3 Robin Krull (78‘)
5:4 Ivan Montero Rodriguez (89‘ – Vorlage Thomas Stern)
5:5 Toni Mitrovic (90‘+2 Foulelfmeter)