Torspektakel in Dachau und Last-Minute-Sieg

Ein torreicher Spieltag in der A-Klasse bot den Zuschauern jede Menge Spektakel. Während der ASV Dachau II ein Schützenfest feierte, sicherte sich der SC Vierkirchen den Dreier erst in der allerletzten Spielminute.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 75 Zuschauer in Vierkirchen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Allach in der 52. Minute durch Sebastian Wohlmannstetter in Führung. Vierkirchen steckte jedoch nicht auf und kam durch Patrick Singer in der 60. Minute zum verdienten Ausgleich. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, ehe es in der Schlussminute dramatisch wurde: Josef Isl erlöste die Hausherren in der 90. Minute mit seinem Treffer zum viel umjubelten 2:1-Sieg.

Einen verdienten Heimsieg sahen die 40 Zuschauer in Riedmoos. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 2. Spielminute durch Fabian Hirschvogel mit 1:0 in Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine packende Partie, in der die Gäste aus Kammerberg auf den Ausgleich drängten, aber immer wieder an der stabilen Defensive der Hausherren scheiterten. In der zweiten Halbzeit machten die Riedmooser dann alles klar: Timm bauer nutzte in der 68. Minute eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum 2:0-Endstand.

Ein wahres Torfestival bekamen die 66 Zuschauer zu sehen. Die Dachauer Gäste legten furios los und schraubten das Ergebnis durch Moritz Jahn (17.) und einen Doppelpack von Nils Schmeißer (23., 28.) schnell auf 0:3. Yannik Schmid verkürzte vor der Pause auf 1:3 (36.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel rasant: Tobias Schwittay (52.), Timur Vurucu (70.) und Mostafa Ahmed (90.) trafen für Dachau, während Andreas Parthum (61.) und Stefan Drengler (75.) für Inhauser Moos Ergebniskosmetik betrieben.

Ein echtes Offensivspektakel in der Anfangsphase erlebten die 100 Zuschauer in Hebertshausen. Luca Emmrich brachte die Heimmannschaft bereits in der 4. Minute in Front, doch Maximilian Mauer antwortete nur wenig später mit dem Ausgleich (8.). Die Schlagzahl blieb hoch: Andreas Katzl stellte in der 13. Minute die Führung für Hebertshausen wieder her. Doch Altomünster bewies Moral und glich durch Johannes Scheuerer in der 25. Minute erneut aus. Nach diesem wilden Beginn beruhigte sich das Geschehen, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

Die 45 Zuschauer erlebten ein Spiel, das völlig verrückt verlief. Lerchenauer See schockte die Hausherren früh durch einen Doppelpack von Michael Rixinger (9., 10.). Doch der ASV Dachau II schüttelte sich kurz und drehte die Partie noch vor der Pause komplett. Theodoros Koutas (28.), Luis Jendrzej per Foulelfmeter (30.) und nochmals Jendrzej (40.) sowie Michael Pech (44.) sorgten für die 4:2-Pausenführung. Im zweiten Durchgang brachen alle Dämme: Pech (60., 77.), Getuar Uka (66., 85.) und erneut Jendrzej (86.) schraubten das Konto auf neun Treffer. Leon Klein (86.) gelang nur noch der dritte Ehrentreffer für die völlig überforderten Gäste.