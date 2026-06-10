 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ligabericht

Torspektakel in Dachau und Last-Minute-Sieg

Hebertshausen teilt die Punkte mit Altomünster – Riedmoos bezwingt Kammerberg im Duell der Reserven

von Helmut Kampa · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

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A-Klasse 1
ASV Dachau II
Dachau 65 III
Karlsfeld III
TSV Allach II

Ein torreicher Spieltag in der A-Klasse bot den Zuschauern jede Menge Spektakel. Während der ASV Dachau II ein Schützenfest feierte, sicherte sich der SC Vierkirchen den Dreier erst in der allerletzten Spielminute.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach II
2
1
Abpfiff
Ein echtes Kampfspiel sahen die 75 Zuschauer in Vierkirchen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste aus Allach in der 52. Minute durch Sebastian Wohlmannstetter in Führung. Vierkirchen steckte jedoch nicht auf und kam durch Patrick Singer in der 60. Minute zum verdienten Ausgleich. In der Folgezeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, ehe es in der Schlussminute dramatisch wurde: Josef Isl erlöste die Hausherren in der 90. Minute mit seinem Treffer zum viel umjubelten 2:1-Sieg.

Sa., 30.05.2026, 11:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos II
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg II
2
0
Abpfiff
Einen verdienten Heimsieg sahen die 40 Zuschauer in Riedmoos. Die Heimelf erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 2. Spielminute durch Fabian Hirschvogel mit 1:0 in Führung. Im Anschluss entwickelte sich eine packende Partie, in der die Gäste aus Kammerberg auf den Ausgleich drängten, aber immer wieder an der stabilen Defensive der Hausherren scheiterten. In der zweiten Halbzeit machten die Riedmooser dann alles klar: Timm bauer nutzte in der 68. Minute eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum 2:0-Endstand.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos II
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 III
3
6
Abpfiff
Ein wahres Torfestival bekamen die 66 Zuschauer zu sehen. Die Dachauer Gäste legten furios los und schraubten das Ergebnis durch Moritz Jahn (17.) und einen Doppelpack von Nils Schmeißer (23., 28.) schnell auf 0:3. Yannik Schmid verkürzte vor der Pause auf 1:3 (36.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel rasant: Tobias Schwittay (52.), Timur Vurucu (70.) und Mostafa Ahmed (90.) trafen für Dachau, während Andreas Parthum (61.) und Stefan Drengler (75.) für Inhauser Moos Ergebniskosmetik betrieben.

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld III
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach
-
-
§ Urteil

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh.
TSV Altomünster
TSV AltomünsterAltomünster
2
2
Abpfiff
Ein echtes Offensivspektakel in der Anfangsphase erlebten die 100 Zuschauer in Hebertshausen. Luca Emmrich brachte die Heimmannschaft bereits in der 4. Minute in Front, doch Maximilian Mauer antwortete nur wenig später mit dem Ausgleich (8.). Die Schlagzahl blieb hoch: Andreas Katzl stellte in der 13. Minute die Führung für Hebertshausen wieder her. Doch Altomünster bewies Moral und glich durch Johannes Scheuerer in der 25. Minute erneut aus. Nach diesem wilden Beginn beruhigte sich das Geschehen, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau II
SC Lerchenauer See
SC Lerchenauer SeeLerchen. See
9
3
Abpfiff
Die 45 Zuschauer erlebten ein Spiel, das völlig verrückt verlief. Lerchenauer See schockte die Hausherren früh durch einen Doppelpack von Michael Rixinger (9., 10.). Doch der ASV Dachau II schüttelte sich kurz und drehte die Partie noch vor der Pause komplett. Theodoros Koutas (28.), Luis Jendrzej per Foulelfmeter (30.) und nochmals Jendrzej (40.) sowie Michael Pech (44.) sorgten für die 4:2-Pausenführung. Im zweiten Durchgang brachen alle Dämme: Pech (60., 77.), Getuar Uka (66., 85.) und erneut Jendrzej (86.) schraubten das Konto auf neun Treffer. Leon Klein (86.) gelang nur noch der dritte Ehrentreffer für die völlig überforderten Gäste.