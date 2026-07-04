⚽Torspektakel in Bunde: 4:4 im Rheiderland-Derby Nachbarschaftsduell hält, was es verspricht: Teutonia Stapelmoor trotzt Bezirksligisten ein Remis abrn von Gerry Grave · Heute, 18:21 Uhr · 0 Leser

Die neue Fußball-Saison im Rheiderland is gerade erst gestartet, doch die Zuschauer in Bunde bekamen heute Nachmittag direkt ein denkwürdiges Testspiel geboten. In einem packenden Nachbarschaftsduell trotzte ein kampfstarker SV Teutonia Stapelmoor dem höherklassigen TV Bunde ein spektakuläres 4:4-Unentschieden ab. Für die Gäste aus der 1. Kreisklasse fühlte sich der Punktgewinn nach Abpfiff wie ein echter Sieg an.

Blitzstart des Underdogs Die Anfangsphase gehörte komplett Teutonia Stapelmoor. Die Mannschaft zeigte vom Anpfiff weg eine enorme Portion Leidenschaft und suchte konsequent die Zweikämpfe. Der TV Bunde hingegen begann schläfrig und unkonzentriert. Das mangelhafte Abwehrverhalten der Hausherren wurde bereits nach zwei Minuten gnadenlos bestraft. Alisson Jorge de Oliveira Menezes eröffnete den Torreigen und traf zur frühen Gästeführung.

Stapelmoor roch Lunte und ging äußerst effektiv mit den eigenen Chancen um. In der 21. Minute köpfte Benjamin Olthoff den Ball zum 0:2 in die Maschen. Kaum vier Minuten später lag die Kugel erneut im Bunder Netz. Nach einem Foulpfiff trat Gerd Korte zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum komfortablen 0:3. Ein Traumstart für den Außenseiter, der den Klassenunterschied auf dem Rasen komplett vergessen machte.

Bunde zeigt Moral vor der Pause Nach dem herben 0:3-Rückstand wachte der TV Bunde endlich auf. Der Bezirksligist begriff, dass in diesem Derby harte Arbeit gefragt war. Die Hausherren erhöhten spürbar das Tempo und setzten die Stapelmoorer Defensive unter Druck. Kurz vor dem Pausenpfiff zahlte sich der Aufwand aus. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Markus Winkler übernahm die Verantwortung und verkürzte per Strafstoß auf 1:3.

Der Anschlusstreffer brachte den Glauben zurück. In der 44. Minute folgte das spielerische Highlight der ersten Hälfte. Nach einem clever durchgelaufenen Freistoß nahm Christoph Buse Maß und hämmerte den Ball mit voller Überzeugung ins Tor. Der sehenswerte Treffer erinnerte die Zuschauer sofort an die ikonischen WM-Momente von Cristiano Ronaldo. Dank dieses Geistesblitzes ging es mit einem packenden 2:3 in die Kabinen. Offener Schlagabtausch bis zur Schlussminute Auch der zweite Durchgang blieb hochgradig spannend. Stapelmoor erholte sich schnell von den Nackenschlägen kurz vor der Pause. In der 55. Minute profitierte Markus Müller von Unruhen in der Bunder Hintermannschaft und drückte den Ball zum 2:4 über die Linie – ein echtes Gewühltor. Doch Bunde bewies erneut Moral und kämpfte sich in der Schlussphase angefeuert von den Fans zurück.