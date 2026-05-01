Torspektakel in Auersmacher

Nach dem fast sicheren Klassenerhalt nach dem klaren 3:0-Heimsieg über den SC Idar-Oberstein leistete sich der SV Auersmacher fünf Tage später an gleicher Stelle eine 3:5 (2:3)-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach.
Ein echtes Torspektakel erlebten die 150 Zuschauer am Donnerstagabend auf dem Kunstrasenplatz im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil Auersmacher. Der noch nicht sicher gerettete SV Auersmacher unterlag dem FC Emmelshausen-Karbach mit 3:5 (2:3). Enrico Rössler brachte die Gäste aus dem Hunsrück bereits nach fünf Minuten in Führung. Dominik Kaiser glich drei Minuten später aus, die Gäste kamen dann durch Dylan Akpess Esmel nach einer halben Stunde zur zweiten Führung. Linus Johannes Wimmer erhöhte den Vorsprung noch vor der Pause (42.). Felix Laufer traf weit in der Nachspielzeit (45. + 5.) zum Halbzeitstand. Die SG konnte durch Wimmer (51 ) und Esmel (64.) zum 2:5 erhöhten, ehe sich der Gast durch eine Ampelkarte für Sebastian Saftig (69.) selbst schwächte. Auersmacher kam in der 75. Minute aber nur noch zu einem Treffer durch Jan-Luca Rebmann, der den 2:5-Endstand herstellte.
SVA-Trainer Heiko Wilhelm sagte: "Die Gäste haben gut gespielt und unsere Defensiv-Schwäche ausgenutzt. Daran arbeiten wir seit Monaten, aber wenn man so verteidigt, braucht man sich über fünf Gegentore nicht wundern. Dominik Kaiser hat sich am Kopf verletzt, da müssen wir abwarten und hoffen dass es nichts Schlimneres ist. Der Platzverweis hat uns nicht viel geholfen, weil der Rückstand da schon zu gross war".
Gäste-Trainer Patrick Kühnreich sagte; "Wir waren das ganze Spiel über besser, führten 3:1, ehe wir in der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einen Trrffer kassierten. Aber wir kamen gut aus der Pause und legten nach. Nach dem Platzverweis trafen sie schnell. Sie kamen aber nicht näher ran. Für uns wäre der dritte Rang eine Super-Endplatzierung, wenn man sieht wo andere Vereine mit höheren Ambitionen stehen".
Auersmacher hat als Zehnter vier Punkte Vorsprung auf die gefährlichen Plätze und spielt nun am übernächsten Sonntag, 10. Mai um 15 Uhr beim starken Aufsteiger TSV Gau Odernheim. Die SG ist Dritter und empfängt am Tag zuvor das angeschlagene Schlusslicht FV Epoelborn auf dem Rasenplatz in Karbach. Auf einen immer noch möglichen Regionalliga-Aufstieg verzichtet die SG aber.