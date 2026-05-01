Torspektakel in Auersmacher

Heiko Wilhelm war überhaupt nicht begeistert von der Abwehrleistung seines Teams – Foto: Sport News Südwest

Ein echtes Torspektakel erlebten die 150 Zuschauer am Donnerstagabend auf dem Kunstrasenplatz im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil Auersmacher. Der noch nicht sicher gerettete SV Auersmacher unterlag dem FC Emmelshausen-Karbach mit 3:5 (2:3). Enrico Rössler brachte die Gäste aus dem Hunsrück bereits nach fünf Minuten in Führung. Dominik Kaiser glich drei Minuten später aus, die Gäste kamen dann durch Dylan Akpess Esmel nach einer halben Stunde zur zweiten Führung. Linus Johannes Wimmer erhöhte den Vorsprung noch vor der Pause (42.). Felix Laufer traf weit in der Nachspielzeit (45. + 5.) zum Halbzeitstand. Die SG konnte durch Wimmer (51 ) und Esmel (64.) zum 2:5 erhöhten, ehe sich der Gast durch eine Ampelkarte für Sebastian Saftig (69.) selbst schwächte. Auersmacher kam in der 75. Minute aber nur noch zu einem Treffer durch Jan-Luca Rebmann, der den 2:5-Endstand herstellte.

SVA-Trainer Heiko Wilhelm sagte: "Die Gäste haben gut gespielt und unsere Defensiv-Schwäche ausgenutzt. Daran arbeiten wir seit Monaten, aber wenn man so verteidigt, braucht man sich über fünf Gegentore nicht wundern. Dominik Kaiser hat sich am Kopf verletzt, da müssen wir abwarten und hoffen dass es nichts Schlimneres ist. Der Platzverweis hat uns nicht viel geholfen, weil der Rückstand da schon zu gross war".