Torspektakel im Westen: FSV Babelsberg 74 untermauert Titelanspruch

– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West lieferte der 24. Spieltag eine Machtdemonstration des Tabellenführers und dramatische Wendungen auf den anderen Plätzen. Während die Top-Teams ihre Ambitionen mit deutlichen Kantersiegen unterstrichen, sorgten späte Tore im Tabellenkeller für eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle. Für einige Vereine rückt das rettende Ufer in weite Ferne, während andere mit Leidenschaft gegen den Abstieg ankämpften.

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In einer Begegnung, die von Beginn an durch eine hohe Intensität und den unbedingten Siegeswillen der Gäste geprägt war, entführte der VfL Nauen drei immens wichtige Zähler. Die Partie nahm früh Fahrt auf, als Nick Halt in der 17. Minute die Weichen auf Sieg stellte und den Favoriten mit 0:1 in Führung brachte. Doch die Freude währte nicht allzu lange, da ein unglückliches Missgeschick den FSV Veritas Wittenberge/Breese zurück ins Spiel brachte: Steven Schener unterlief in der 25. Minute ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Nauen zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom plötzlichen Gleichstand und suchte sofort die Antwort. Nur vier Minuten später war es Luca Lamatsch, der in der 29. Minute das 1:2 erzielte und die Gäste erneut jubeln ließ. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Wittenberge mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Das Engagement wurde belohnt, als Sebastian Metschulat in der 59. Minute zum 2:2 traf und die Hoffnung auf einen Punktgewinn bei den Hausherren nährte. Das letzte Wort in diesem emotionalen Duell gehörte jedoch den Gästen. In der 65. Minute markierte Christopher Fuchs den Treffer zum 2:3-Endstand.

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Vor 72 Zuschauern festigte Schenkenberg seine Position im oberen Tabellendrittel durch eine konzentrierte Leistung. Moctar Nsangou Njoya brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgte Finn Spirius in der 74. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Hausherren.

In Michendorf sahen 85 Zuschauer ein hart umkämpftes Unentschieden. Thorsten Haubner brachte die SG Michendorf bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Jannis Morgenroth in der 47. Minute der Ausgleich zum 1:1 für das Tabellenschlusslicht aus Premnitz, das damit seinen 15. Saisonpunkt verbuchen konnte.

Eine einseitige Begegnung erlebten die 40 Zuschauer in Brandenburg. Leon Schade eröffnete den Torreigen in der 20. Minute mit dem 0:1. Nach der Pause erhöhte Lee Tinashe Marume in der 67. Minute auf 0:2, bevor Leon Schade mit einem Doppelschlag in der 70. Minute zum 0:3 und in der 80. Minute zum 0:5 den Auswärtssieg perfekt machte. Zwischenzeitlich hatte Oliver Tobias in der 72. Minute das 0:4 erzielt.

Der Pritzwalker FHV dominierte die Partie vor 60 Zuschauern nach Belieben. Hannes Dura markierte in der 11. Minute das 1:0, Jeremy Lange erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause stellte Josef Ullmann in der 45. Minute auf 3:0. In der zweiten Hälfte schraubten Marvin Hentschke in der 60. Minute zum 4:0 und Nico Trenner in der 89. Minute zum 5:0 das Ergebnis in die Höhe.

Ein historisches Debakel erlebte Wittstock vor 43 Zuschauern beim Spitzenreiter. Daniel Suhr leitete die Gala in der 13. Minute mit dem 1:0 ein. Es folgten Treffer von Ludovico Edler-Von Braun in der 27. Minute zum 2:0, Tom Jakobczyk in der 39. Minute zum 3:0 und Jannis Glaser in der 45. Minute zum 4:0. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Henning Hasenleder in der 46. Minute auf 5:0. Malte Bräsicke erzielte in der 52. Minute das 6:0, bevor Nick Matuschak in der 56. Minute den Ehrentreffer für Wittstock zum 6:1 markierte. Erneut Malte Bräsicke in der 62. Minute (7:1), Pierre König in der 77. Minute (8:1) und Daniel Suhr in der 83. Minute zum 9:1 vollendeten den Kantersieg.

Brieselang bleibt dem Tabellenführer mit nun 51 Punkten auf den Fersen. Vor 57 Zuschauern sorgten Justin Stahr in der 10. Minute zum 1:0 und Yannick Hurtig in der 12. Minute zum 2:0 für einen Blitzstart. Timm-Maximilian Hytrek erhöhte in der 26. Minute auf 3:0, bevor Yannick Hurtig in der 33. Minute (4:0) und Justin Stahr in der 39. Minute (5:0) bereits vor der Halbzeit den Endstand herstellten.