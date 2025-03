Torspektakel im Tabellenkeller

Im Nachholspiel zwischen Schlusslicht TB-SV Füssenich-Geich und dem Drittletzten SV Schöneseiffen fielen die Tore wie am Fließband. In einer wahren Offensivschlacht setzte sich der Tabellenletzte auf dem Kunstrasenplatz in Embken mit 6:4 durch und verbuchte im 16. Meisterschaftsspiel den zweiten Saisonsieg. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz bleibt dennoch mit 16 Punkten Rückstand recht hoch. Für die Gäste aus Schöneseiffen, die die zehnte Saisonniederlage kassierten, ist die Niederlage ein großer Rückschlag im Klassenkampf. Bei fünf möglichen Absteigern beträgt ihr Rückstand weiterhin acht Punkte.