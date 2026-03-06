Torspektakel im Norden: Schwerin und Neubrandenburg glänzen

– Foto: Timo Babic

Der heutige Auftakt des 18. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern bot den Zuschauern alles, was den Fußball ausmacht: dramatische Wendungen, späte Entscheidungen und eine Demonstration der Stärke an der Tabellenspitze. Während der Spitzenreiter seine Ambitionen untermauerte, erlebten die Fans in einem torreichen Schlagabtausch eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Ein Geduldsspiel par excellence erlebten die 196 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem Malchower SV 90 und dem FSV Kühlungsborn. Es war eine Partie geprägt von taktischer Disziplin und hoher Intensität, in der beide Mannschaften lange Zeit die Null hielten. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, doch der Fußball schreibt oft späte Geschichten voller Emotionen. In der 87. Minute erlöste Lukas Prange die heimischen Fans mit dem goldenen Tor zum 1:0.

Der Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin unterstrich vor 233 Zuschauern eindrucksvoll seine Dominanz in dieser Liga. Gegen den FSV Bentwisch ließen die Schweriner von Beginn an keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Bereits in der 5. Minute brachte Bashir Schultz seine Farben durch einen verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Die Spielfreude des Spitzenreiters hielt an, und so erhöhte Nico Zapel bereits in der 16. Minute auf 2:0. In der Folge kontrollierte Schwerin das Geschehen, während Bentwisch kaum Mittel fand, die Defensive der Gastgeber zu gefährden. Den Schlusspunkt setzte Jan Lachnitt in der 85. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

In einem Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war, sahen die 65 Zuschauer in Warnemünde ein wahres Torfestival. Die Gäste vom 1. FC Neubrandenburg 04 erwischten den besseren Start, als Christoph Fischer in der 7. Minute zum 0:1 traf. Doch die Hausherren zeigten Moral und drehten die Partie noch vor der Pause. Zunächst glich Pepe Maluch in der 10. Minute zum 1:1 aus, bevor Martin Ahrens in der 45. Minute den Führungstreffer zum 2:1 markierte. Nach dem Seitenwechsel kippte die Stimmung jedoch zugunsten der Gäste. Ein entscheidender Moment war die Gelb-Rote Karte gegen Hannes Hojenski in der 55. Minute, die den SV Warnemünde in Unterzahl brachte. In der Schlussphase brachen alle Dämme. Daniel Nawotke glich in der 72. Minute per Elfmeter zum 2:2 aus. Zehn Minuten später, in der 82. Minute, erzielte erneut Daniel Nawotke die 2:3-Führung. Die Gegenwehr der Gastgeber war nun gebrochen. Moritz Langer erhöhte in der 85. Minute auf 2:4, ehe Daniel Nawotke nur eine Minute später, in der 86. Minute, mit seinem dritten Treffer zum 2:5-Endstand den Deckel auf diese emotionale Partie setzte.

Der MSV Pampow steckt nach dem 3:3 in Penzlin in einer schwierigen Phase, weil die Mannschaft nach frühem 2:0 und späterem 3:1 ihre komfortable Führung in der Schlussphase verspielt hat. Beim FC Schönberg 95 ist die Stimmung deutlich besser, denn die Elf setzte mit einem 5:1-Heimsieg gegen Förderkader ein offensives Ausrufezeichen - jeweils zwei Treffer erzielten dabei Tim Queckenstedt und Nick Heymann. Auch das Hinspiel in Schönberg ging mit einem 2:0 an die Gastgeber, die damit erneut als Favorit in ein Duell gehen, in dem Pampow dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt.

Der Penzliner SV tankte beim spektakulären 3:3 gegen Pampow enormen Mut, nachdem die Gastgeber sowohl einen frühen Zwei-Tore-Rückstand als auch ein späteres 1:3 noch aufholten. Der Rostocker FC dagegen gab im Heimspiel gegen Kühlungsborn eine Führung aus der Hand und wurde am Ende durch ein unglückliches Eigentor bestraft. Im Hinspiel feierte Penzlin in Rostock einen klaren 3:0-Erfolg mit zwei verwandelten Strafstößen, was den Gastgebern nun zusätzliche Zuversicht in diesem wichtigen Duell verleihen sollte. Die Gäste aus Rostock müssen gleichzeitig aufpassen, den Anschluss auf die Nicht-Abstiegsränge aus den Augen zu verlieren und muss Punkte sammeln, um einen Doppelabstieg dringstens zu vermeiden.

Der FC Förderkader Rene Schneider geht nach der klaren 1:5-Niederlage in Schönberg mit Wut im Bauch in das Heimspiel, nachdem die Mannschaft früh in Rückstand geraten war und den Gegner vor allem vor der Pause nicht in den Griff bekam. Die Zweitvertretung des Greifswalder FC II kassierte beim 1:3 gegen Spitzenreiter Mecklenburg Schwerin nach eigener Führung noch drei Gegentore und musste die Überlegenheit des Tabellenführers anerkennen. Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete in einem 5:3-Auswärtssieg des Förderkaders mit ständig wechselnden Führungen, sodass erneut ein offensiv geführtes Duell zweier spielstarker Mannschaften auf Augenhöhe möglich erscheint.

