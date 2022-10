– Foto: Andreas Hannig

Torspektakel im Aufsteiger-Duell - Scharmbeck zieht an Luhdorf vorbei 1. Kreisklasse Harburg: Elstorf und Hanstedt durchleben ein Wechselbad der Gefühle

In der 1. Kreisklasse Stade tun sich die Absteiger deutlich schwerer als die Aufsteiger. Während der MTV Brackel die Liga dominiert, kämpfen Borstel-Sangenstedt, Elstorf, Hanstedt und Over-Bullenhausen um den Klassenerhalt. Ein Duell zweier direkter Konkurrenten hat bewiesen, wie viel Herzblut in dieser Liga steckt.

Im Absteiger-Duell lieferten sich Elstorf und Hanstedt eine regelrechte Achterbahnfahrt. Pascal Jacob drehte für den TSV einen Rückstand innerhalb von zwei Minuten (27., 29.), später bog Benedict Heinrichs die Partie noch ein wenig schneller (60., 61.) zu Gunsten der Hanstedter. Tom Jähnig antwortete für die Hausherren mit dem 4:4-Unentschieden, bei dem es am Ende auch blieb. Elstorf-Cheftrainer Harald Zerwas: "Das war kein Spiel für schwache Nerven. Hanstedt erwischte nach einem schweren Abwehrfehler den besseren Start, danach hat sich ein sehr offenes, faires Spiel entwickelt. Beide Mannschaften zeigten in der Defensive erhebliche Mängel, die die offensiven Reihen wieder ausglichen. Es war ein Wechselbad der Gefühle, zwei Mal zu führen und zwei Mal zurückzuliegen. Hanstedt hat in der 88. Minute noch die große Chance auf das Siegtor, in meinen Augen ist das 4:4 aber gerecht. Ich kann meiner Mannschaft im kämpferischen und läuferischen Bereich keinen Vorwurf machen, die Fehler macht auch keiner mit Absicht. Die Stimmung haben die Jungs auf der anschließenden Meisterfeier nicht verloren."

Die SG Scharmbeck-Pattensen II hat sich mit einem 6:1-Kantersieg gegen den SV Dohren auf den zweiten Aufstiegsplatz geschossen. Dabei waren die Gäste aber lange gut im Spiel, Julian Daniel erzielte auch den zwischenzeitlichen Ausgleich (24.). Erst im zweiten Durchgang schraubte die SG den Vorsprung in die Höhe, Janis Pawlowski gelang ein Dreierpack.

Die Euphorie des ersten Saisonsiegs gegen Elstorf (2:1) brachte Over-Bullenhausen mit an die Handwerkerstraße. Die Gäste lagen nach einem Eigentor von Malte Kahl (6.) und einem Treffer von Tristan Hruby, dem früheren Top-Torjäger des TSV, in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel handelte sich das Tabellenschlusslicht jedoch eine Ampelkarte ein, was einer der Wendepunkte im Spiel war. Dass die Tore von Kahl (75.), Jannik Köster (77.), Gerrit Winkler (79.) und Claas Michaelis (83.) das Geschehen innerhalb von acht Minuten drehte, muss sich Over auch in Unterzahl ankreiden.

Keine Tore am Höllenberg! Der MTV Luhdorf-Roydorf bleibt auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg. Damit muss der Aufsteiger auch seinen Aufstiegsplatz an Scharmbeck-Pattensen abgeben. Nächste Woche erwartet Luhdorf mit dem MTV Brackel den Tabellenführer.

In der Vorwoche blieb der MTV Brackel erstmals torlos und teilte sich die Punkte mit Salzhausen. Dass der Aufsteiger das Toreschießen aber nicht verlernt hat, bewies er in Roddau. Max Eggert bediente Mats Wedemann, der den Favoriten in Führung beförderte (11.). Wedemann legte seinen zweiten Treffer nach (31.), doch Joscha Schultz verkürzte (34.). Im zweiten Durchgang zog Brackel das Geschehen mit dem Anbruch der Schlussphase letztlich deutlich mit 4:1 auf seine Seite.

Die SG Salzhausen-Garlstorf verschafft sich wichtige Luft im Sechs-Punkte-Spiel gegen Borstel-Sangenstedt II. Die Hausherren lagen lange durch einen Treffer von Chemo Fofana in Führung (17.), in der Schlussphase gelang es Ahmed Sadik (75.) und Frank Schlamilch (81.) den Deckel vorzeitig draufzumachen.