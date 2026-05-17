Torspektakel beim 5:3 zwischen PSV und OSV – Nohns schnürt Dreierpack

Torfestival an der Stettiner Straße in Neumünster: Zum Saisonausklang lässt es der PSV Neumünster noch einmal so richtig krachen und besiegt den Oldenburger SV in einer unterhaltsamen Partie mit 5:3 (4:1). Drei Treffer von Ben Luca Nohns und zwei weitere von Tim Möller prägten einen unterhaltsamen Fußballnachmittag, an dem beide Abwehrreihen Schwächen offenbarten. Mit zuletzt drei Siegen in Serie schafft der PSV einen gelungenen Saisonabschluss und klettert auf den 7. Platz. Oldenburg beendet die Saison mit drei Niederlagen und rutscht auf den 13. Platz ab.
Jung trifft nach vier Minuten
Für die Gäste aus Ostholstein begann das Spiel verheißungsvoll. Nach einem Konter traf Daniel Junge (4.) zur frühen Führung.
Wenig später hatte Freddy Kaps bereits den Ball an PSV-Torhüter Adrian Weiß vorbeigelegt, wurde dann aber von einem Neumünsteraner zur Außenlinie abgedrängt, wo er zu Fall gebracht wurde. Für Gästetrainer Florian Stahl „eine klare Rote Karte“, wie er im Gespräch mit Youkick äußerte.
Möller mit dem Ausgleich
Aber die Antwort der Gastgeber kam prompt. Nach einer Balleroberung passte Meiko Werner in den Lauf von Tim Möller, der dann von der rechten Seite kommend mit einem Flachschuss aus gut 18 Metern den 1:1-Ausgleich erzielte.
Zwei Treffer von Nohns vor der Pause
Noch vor der Pause kassierten die Gäste zwei weitere Gegentore. Nach einem Freistoß von Til Küffner köpfte Ben Luca Nohns (36.) zum 2:1 ein.
Auch das dritte Tor des PSV wurde von Til Küffner mustergültig vorbereitet. Diesmal war es ein Eckball des 29-Jährigen, den Ben Luca Nohns (41.) zum 3:1 einköpfte.
Bei seiner Halbzeitansprache wurde OSV-Coach Florian Stahl deutlich: „Da gab es einen ordentlichen Einlauf von mir. Wir bekommen wieder ein typisches Oldenburg-Gegentor aus dem Nichts. Das sind alles individuelle Fehler, weil wir nicht aktiv verteidigen. Die Gegentore fallen nicht, weil wir taktische Fehler machen. Wir sind einfach nicht stabil genug.“
Möller mit dem vierten Treffer
Aber auch nach der Pause nutzten die Gastgeber gnadenlos die sich bietenden Torchancen. Beim 4:1 durch Tim Möller (52.) konnte Cedric Cordes im OSV-Tor zunächst einen Rückraumschuss von Tim Jansa parieren, ehe Möller aus gut elf Metern den Ball ins leere Tor einschob.
Wenig später konnte Daniel Junge (55.) mit seinem zweiten Treffer noch einmal auf 2:4 verkürzen.
Nohns erzielt dritten Treffer
Doch die Freude über den Anschlusstreffer währte nicht lange. Beim fünften Treffer scheiterte zunächst Timo Barendt am Oldenburger Torhüter, ehe Ben Luca Nohns (57.) mit dem Rücken zum Tor den Ball annahm, eine kurze Drehung vollzog und dann ins verwaiste Tor zum 5:2 traf.
Werner sieht Ampelkarte
In der 63. Minute sah Meiko Werner vom PSV nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.
Die Gäste bekamen nun Oberwasser und hatten auch einige Freistöße in aussichtsreichen Positionen, die jedoch alle ihr Ziel verfehlten.
Lunau kann verkürzen
In einem wilden Spiel, in dem beide Abwehrreihen nicht ihren besten Tag erwischten, konnte der OSV nach einem Fehler im Aufbauspiel des PSV durch Heinrich Lunau (82.) noch einmal auf 3:5 verkürzen.
Stimmen zum Spiel
Trainer Florian Stahl (Oldenburger SV):
„Wir sind froh, die Klasse gehalten zu haben. Zuletzt haben wir von unserem Punktepolster gezehrt. Wir sind glücklich und froh, dass die Saison endlich vorbei ist. Die Saison war für uns sehr ereignisreich. In der Hinrunde hatten wir vier Rote Karten, einige krasse Niederlagen und einige Nebenkriegsschauplätze. Aber wir haben unser Hauptziel Klassenerhalt erreicht, haben es als einzige Mannschaft geschafft, den Meister aus Todesfelde zu besiegen, und wollen jetzt den Kreispokal gewinnen. Wir gehen sauber aus der Saison. Aber was ich unbedingt noch loswerden möchte: Es hat heute richtig Spaß gemacht, auf so einem geilen Rasen zu spielen. Ein ganz großes Lob an den Platzwart. Er kann gerne mal in Oldenburg vorbeikommen und uns zeigen, wie so etwas geht.“
PSV Neumünster: Weiß – Küffner, Werner, Mahmud, Eberhardt – Assameur, Jansa, Marvin Ehlert, Barendt, Möller (86. Bouzoumita) – Nohns (66. Marquardt)
Trainer: Dennis Buthmann.
Oldenburger SV: Cordes – Witt, Robin Bünning, Müller, Neumann (56. Salke), Lunau, Kaps, Freund, Mielke (56. Sarau), Petersen (46. Petersen), Junge
Trainer: Florian Stahl
Schiedsrichter: Chris Olimsky (Ostroher SC)
Assistenten: Tjark Schröder und Maxim Leon Bade
Gelb-Rote Karte: Meiko Werner (63., PSV Neumünster) wegen wiederholten Foulspiels.
Zuschauer: 121 auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße in Neumünster
Tore: 0:1 Daniel Junge (4.), 1:1 Tim Möller (16.), 2:1 Ben Luca Nohns (36.)
3:1 Ben Luca Nohns (41.), 4:1 Tim Möller (52.), 4:2 Daniel Junge (55.), 5:2 Ben Luca Nohns (57.), 5:3 Heinrich Lunau (82.).