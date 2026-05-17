Torspektakel beim 5:3 zwischen PSV und OSV – Nohns schnürt Dreierpack von Olaf Wegerich · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

Ben Luca Nohns vom PSV Neumünster erzielte drei Treffer gegen Oldenburg. – Foto: Olaf Wegerich

Torfestival an der Stettiner Straße in Neumünster: Zum Saisonausklang lässt es der PSV Neumünster noch einmal so richtig krachen und besiegt den Oldenburger SV in einer unterhaltsamen Partie mit 5:3 (4:1). Drei Treffer von Ben Luca Nohns und zwei weitere von Tim Möller prägten einen unterhaltsamen Fußballnachmittag, an dem beide Abwehrreihen Schwächen offenbarten. Mit zuletzt drei Siegen in Serie schafft der PSV einen gelungenen Saisonabschluss und klettert auf den 7. Platz. Oldenburg beendet die Saison mit drei Niederlagen und rutscht auf den 13. Platz ab.

Jung trifft nach vier Minuten

Für die Gäste aus Ostholstein begann das Spiel verheißungsvoll. Nach einem Konter traf Daniel Junge (4.) zur frühen Führung.

Wenig später hatte Freddy Kaps bereits den Ball an PSV-Torhüter Adrian Weiß vorbeigelegt, wurde dann aber von einem Neumünsteraner zur Außenlinie abgedrängt, wo er zu Fall gebracht wurde. Für Gästetrainer Florian Stahl „eine klare Rote Karte“, wie er im Gespräch mit Youkick äußerte. Möller mit dem Ausgleich Aber die Antwort der Gastgeber kam prompt. Nach einer Balleroberung passte Meiko Werner in den Lauf von Tim Möller, der dann von der rechten Seite kommend mit einem Flachschuss aus gut 18 Metern den 1:1-Ausgleich erzielte.

Tim Möller erzielte 2 Tore in seinem letzten Heimspiel für den PSV. – Foto: Olaf Wegerich

Zwei Treffer von Nohns vor der Pause Noch vor der Pause kassierten die Gäste zwei weitere Gegentore. Nach einem Freistoß von Til Küffner köpfte Ben Luca Nohns (36.) zum 2:1 ein. Auch das dritte Tor des PSV wurde von Til Küffner mustergültig vorbereitet. Diesmal war es ein Eckball des 29-Jährigen, den Ben Luca Nohns (41.) zum 3:1 einköpfte. Bei seiner Halbzeitansprache wurde OSV-Coach Florian Stahl deutlich: „Da gab es einen ordentlichen Einlauf von mir. Wir bekommen wieder ein typisches Oldenburg-Gegentor aus dem Nichts. Das sind alles individuelle Fehler, weil wir nicht aktiv verteidigen. Die Gegentore fallen nicht, weil wir taktische Fehler machen. Wir sind einfach nicht stabil genug.“ Möller mit dem vierten Treffer Aber auch nach der Pause nutzten die Gastgeber gnadenlos die sich bietenden Torchancen. Beim 4:1 durch Tim Möller (52.) konnte Cedric Cordes im OSV-Tor zunächst einen Rückraumschuss von Tim Jansa parieren, ehe Möller aus gut elf Metern den Ball ins leere Tor einschob. Wenig später konnte Daniel Junge (55.) mit seinem zweiten Treffer noch einmal auf 2:4 verkürzen.

Til Küffner bereite in seinem letzten Punktspiel für den PSV zwei Tore vor. – Foto: Olaf Wegerich