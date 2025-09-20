Torspektakel beendet Negativserie: Schalding siegt in Kottern

Der SV Schalding-Heininig war zuletzt seit vier Spielen in der Bayernliga ohne Erfolg. Nach einer 3:2-Niederlage in Heimstetten, einer 2:0-Niederlage bei den Junglöwen, einem 1:1-Unentschieden gegen Gundelfingen und einer 4:2-Niederlage beim Aufsteiger aus Schwaig konnten die Niederbayern ihre Negativserie beenden und holen sich endlich wieder drei Punkte.

Die Partie startete furios: Fabian Schnabel brachte die Niederbayern nach nur drei Zeigerumdrehungen in Führung. Mit dem ersten richtigen Vorstoß der Schaldinger und dem abgeblockten Versuch von Maximilian Moser, landete der Ball vor den Füßen von Fabian Schnabel und der brachte den Ball über die Linie.

In der Folge waren es aber wieder die Schaldinger, die in der ersten Halbzeit eiskalt und kaltschnäuzig vorm Tor waren. Markus Gallmaier brachte die Gäste zur Halbstundenmarke erneut in Front. Nach einer Hereingabe von der linken Seite köpfte der 1.71m-große Stürmer völlig blank ein und stellte auf 2:1 aus Sicht der Gäste. Doch das war nicht genug. Denn vor dem Seitenwechsel schepperte es erneut im Tor der Oberbayern und wieder war es Markus Gallmaier. Nach einer Ecke von Noel Tanzer tauchte das Kopfballungeheuer erneut vorm Tor des TSV Kottern auf und baute die Führung auf 3:1 vor dem Seitenwechsel aus.

Die Gastgeber ließen sich nicht irritieren und diesen Rückstand nicht lange auf sich sitzen. In der 19. Minute brachte der TSV einen Freistoß aus halblinken Position auf den Kopf von Kevin Haug, der das Spielgerät wuchtig unter die Latte köpfte.

In der zweiten Halbzeit trafen die Gäste dann erneut als erstes Team, doch diesmal in das eigene Tor. Keine Minute nach Wiederanpfiff geriet der Ball nach einem unsauberen Rückpass von Christoph Szili zum eigenen Keeper ins Rollen. Marius Herzig versuchte noch alles den Ball zu entschärfen, doch er kam nicht mehr rechtzeitig ran und der Ball trudelte zum 2:3 ins Tor.

Nach dem Anschlusstreffer machte Kottern Druck, schnürte die Schaldinger ein und drängte auf den Ausgleich, doch Simon Dorfner traf in der 78. Spielminute mit seinem 4. Saisontreffer zum 4:2 Befreiungsschlag. Vier Zeigerumdrehungen später durfte sich auch Mohamed Bekaj in die Torschützenliste eintragen. In der 82. Minute traf der Verteidiger mit einem Premierentreffer im Schaldinger Trikot zum 5:2.

Der Schlusspunkt gehörte jedoch den Gastgebern. Erneut war es Kevin Haug, der nach einer Flanke von der linken Seite per Kopf zum 3:5 Endstand traf.

Die Stimme zum Spiel:

Markus Clemens (sportlicher Leiter SV Schalding-Heining: "Wir haben das heute wieder unnötig spannend gemacht. Das Spiel war eigentlich auf unserer Seite und wir haben es wieder geschafft den Gegner in die Partie zurück zu holen. Erst mit dem Eigentor und dann mit dem 3:5, das hätten wir vermeiden können. Kottern war schon zwei mal tot. Dahingehend müssen wir stabiler werden, aber der Sieg an sich war hochverdient."