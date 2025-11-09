Torspektakel auf der Königsbrügge

📰 Spielbericht: TuS Eintracht Bielefeld II – SC Bosporus Bielefeld 17:0 (9:0)

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Königsbrügge. Die zweite Mannschaft von TuS Eintracht Bielefeld ließ dem SC Bosporus Bielefeld beim 17:0 keine Chance und feierte einen historischen Kantersieg.

Bereits früh stellte die Eintracht die Weichen auf Sieg. Tim Belcovski eröffnete den Torreigen in der 2. Minute und legte im Laufe der Partie gleich vier Treffer (2’, 42’, 55’, 90’+1) nach – ein überragender Auftritt des Angreifers.

Auch seine Teamkollegen zeigten sich in Torlaune:

Anastasios Kermos (12’)

Julian Jaspers (14’, 18’, 38’, 52’)

Jost Feye (30’, 90’+2)

Ben Leo Timpe (33’)

Sascha Ansakov (41’, 87’)

Chrisovalantis Plomaritis (80’)

Klaus Siemes (85’)

Abdul Samet Özdogan (90’)

Mit einer 9:0-Führung ging es bereits in die Halbzeitpause – die Partie war da längst entschieden. Auch im zweiten Durchgang spielte TuS Eintracht II weiter konsequent nach vorne und baute das Ergebnis auf 17:0 aus.

Der SC Bosporus Bielefeld konnte dem enormen Druck der Gastgeber kaum etwas entgegensetzen und blieb über die gesamte Spielzeit ohne nennenswerte Torchance.

Mit diesem Sieg festigt TuS Eintracht Bielefeld II seine Spitzenposition in der Kreisliga B Staffel 2 eindrucksvoll, während Bosporus Bielefeld weiterhin auf die ersten Punkte der Saison wartet.