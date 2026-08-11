Torspektakel auf dem Tierberg

Das gelang in einem ansehnlichen Spiel, über das man wohl noch lange sprechen wird...
BERICHT von Karl-Heinz Scheler / SG Lauscha/Neuhaus
In Durchgang zwei kamen die Gäste besser ins Spiel und durch Hahnemann auch zum nicht unverdienten 3:3-Ausgleich (51.). Nun war es ein Spiel auf Augenhöhe. Alles war möglich, es ging hin und her. Dramatisch wurde es in der Schlussphase. Von den Rängen und vom Sprecher kam der Ruf: „Denkt daran, wir haben doch Kirmes!“ Das erhörten die Meyer-Schützlinge und gaben noch einmal alles. Zeiser gelang das umjubelte 4:3 (86.). Und damit nicht genug: Dem kurz zuvor eingewechselten Laslo gelang ein Traumtor, als er Torwart Volklandt aus 40 Metern mit einem Heber zum 5:3 überwand. Da war natürlich der Teufel los.
Fazit: Insgesamt ein toller und verdienter Erfolg des Aufsteigers und zugleich der Nachweis: Diese Mannschaft ist in dieser Besetzung und Form durchaus landesklassen-tauglich. Dann wurde der Berg gewechselt: Es ging vom Tierberg auf das Köpplein zur Kirmes – und zu feiern gab es ja genug.
Trainer Steven Abe (Walldorf): „Insgesamt doch ein verdienter Erfolg der SG. Sie hätten in der ersten Halbzeit noch höher führen müssen. Aber wir haben uns im Spiel gehalten und waren in der zweiten Halbzeit doch die bessere Elf. Aber dann kam der ‚zwölfte Mann‘ ins Spiel und hat doch einige Fehlentscheidungen gegen uns getroffen. Das 4:3 war vorher Abseits, das 5:3 natürlich Klasse. Vielleicht wäre ein Unentschieden gerechter gewesen, aber auch so ist es in Ordnung.“
Trainer Daniel Meyer (SG Lauscha/Neuhaus): „Ich bin natürlich mit den drei Punkten zufrieden. Das war mit den acht Toren doch auch ein Spiel für die Zuschauer. Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen. Da hatten wir genügend Möglichkeiten. Nicht ganz zufrieden war ich diesmal mit unserem Abwehrverhalten, das müssen wir auswerten und verbessern. Aber mit der gesamten Leistung der Mannschaft bin ich insgesamt natürlich einverstanden.“
Neuzugang Pascal Koch (Torwart der SG): „Ich bin hier super aufgenommen worden und freue mich, ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Wir haben mit den zwei Siegen einen super Start in die Saison gehabt und nun freue ich mich einfach, zweimal drei Punkte mitgenommen zu haben und hier zu sein.“
Sebastian Wenke (verabschiedeter Spieler der SG): „Ich freue mich ungemein, dass dieses Spiel gewonnen wurde. Die Jungs haben von Anfang an Gas gegeben. Sie haben alles in die Waagschale geworfen, dieses Spiel zu gewinnen. Klasse war vor allem in der ersten Halbzeit das Spiel nach vorn, das war sensationell und sehr schön anzuschauen. Dadurch entstanden hinten natürlich Lücken, die nicht immer geschlossen werden konnten. Aber es gibt nichts, was man noch verbessern kann – und das schon nächste Woche in Meiningen.“
Mannschaftskapitän Josef Hienzsch (SG): „Das war wieder eine geschlossene Teamleistung. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Chancen und hätten ein oder zwei Tore mehr schießen können. Die zweite Halbzeit war dann ausgeglichener. Es stand lange unentschieden. Aber zum Schluss haben wir es noch geschafft. Nun geht es auf die Köpplein-Kirmes.“