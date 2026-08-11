Torspektakel auf dem Tierberg

– Foto: © Sina Bauer

Perfekte Bedingungen herrschten auf dem Lauschaer Tierberg. Vor 220 Zuschauern legten die Meyer-Schützlinge sofort los wie die Feuerwehr. Nach tollen Angriffsaktionen gab es Chancen beinahe im Sekundentakt. Pfosten, Latte und ein glänzend aufgelegter Volklandt im Gästetor verhinderten zunächst den verdienten Führungstreffer. Als die in dieser Phase überforderten Walldorfer etwas Luft zum Atmen hatten, starteten sie ihren ersten Konter – und wie es eben im Fußball so ist, gingen sie durch den stets gefährlichen Kost in Führung (6.). Doch postwendend fiel der Ausgleich durch Jeuth aus Nahdistanz (9.). Dann gab es einen Foulelfmeter für die SG: Der wieselflinke Neuzugang Leonardo Selinovic wurde gelegt. Leipold-Büttner knallte den Ball allerdings an den Pfosten. Minuten später machte er es nach einer Eingabe von Zapf mit einem schulmäßigen Kopfball zum 2:1 besser (19.). Doch nun antworteten die Gäste und kamen durch Bauer zum Ausgleich – allerdings nach einem zu leichtfertigen Abwehrverhalten der SG (27.). Der agile Mittelfeldakteur Jeuth musste anschließend verletzt ausscheiden. Wieder wurde Selinovic im Strafraum gefoult, und diesmal verwandelte Töpfer den Elfmeter zum 3:2-Pausenstand (45.). Eine Klasse-Halbzeit der SG war damit zu Ende. In Durchgang zwei kamen die Gäste besser ins Spiel und durch Hahnemann auch zum nicht unverdienten 3:3-Ausgleich (51.). Nun war es ein Spiel auf Augenhöhe. Alles war möglich, es ging hin und her. Dramatisch wurde es in der Schlussphase. Von den Rängen und vom Sprecher kam der Ruf: „Denkt daran, wir haben doch Kirmes!“ Das erhörten die Meyer-Schützlinge und gaben noch einmal alles. Zeiser gelang das umjubelte 4:3 (86.). Und damit nicht genug: Dem kurz zuvor eingewechselten Laslo gelang ein Traumtor, als er Torwart Volklandt aus 40 Metern mit einem Heber zum 5:3 überwand. Da war natürlich der Teufel los.

Fazit: Insgesamt ein toller und verdienter Erfolg des Aufsteigers und zugleich der Nachweis: Diese Mannschaft ist in dieser Besetzung und Form durchaus landesklassen-tauglich. Dann wurde der Berg gewechselt: Es ging vom Tierberg auf das Köpplein zur Kirmes – und zu feiern gab es ja genug. Stimmen vom Tierberg: Trainer Steven Abe (Walldorf): „Insgesamt doch ein verdienter Erfolg der SG. Sie hätten in der ersten Halbzeit noch höher führen müssen. Aber wir haben uns im Spiel gehalten und waren in der zweiten Halbzeit doch die bessere Elf. Aber dann kam der ‚zwölfte Mann‘ ins Spiel und hat doch einige Fehlentscheidungen gegen uns getroffen. Das 4:3 war vorher Abseits, das 5:3 natürlich Klasse. Vielleicht wäre ein Unentschieden gerechter gewesen, aber auch so ist es in Ordnung.“