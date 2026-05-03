Torspektakel an der Eintracht-Anlage

Resümee des Tabellenstands

Die Tabelle der B-Klasse 2 bleibt an der Spitze extrem eng, wobei der SC Amicitia München II (33 Punkte) mit einem Spiel weniger als der direkte Verfolger Hochbrück den Platz an der Sonne behauptet. Der FC Hochbrück II belegt derzeit den zweiten direkten Aufstiegsplatz, spürt aber den Atem des FC Eintracht München II, der trotz des Unentschiedens mit einer Partie weniger im Hinterhand noch voll im Rennen ist. Im Tabellenkeller steckt der SV Istiklal München II tief in der Krise und belegt den ersten Abstiegsplatz, während der FC Maroc München trotz der Niederlage noch einen Puffer von sechs Punkten auf die Gefahrenzone hat.