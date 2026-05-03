Torspektakel an der Eintracht-Anlage

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Punkteteilung im packenden Offensiv-Schlagabtausch Aufholjagd trotzt Drei-Tore-Vorsprung Der 23. Spieltag lieferte direkt zum Start pure Unterhaltung. Der FC Eintracht München II legte los wie die Feuerwehr: Mahdi Ayubi, Luan Väyrynen und Thomas Leichtfuss sorgten bereits nach einer halben Stunde für eine komfortable Führung. Doch der SV Italia 1965 München II bewies Moral. Giuseppe Gibilaro mit seinem Doppelpack und Mohammed Öncü egalisierten die Partie im zweiten Durchgang und entführten einen Zähler. Ähnlich dramatisch ging es bei der Begegnung zwischen RW Tunesien Mü. und dem FC Hochbrück II zu. Erst nach der Pause fielen die Tore: Sezer Istanbul brachte die Gäste in Front, ehe Zoubeir Ben Jemia das Spiel mit einem späten Doppelpack fast im Alleingang drehte. Doch die Freude währte nur kurz, denn Deniz Yalcin markierte in der 86. Minute den Last-Minute-Ausgleich zum Remis.
Zwischen emotionaler Aufholjagd und eiskalter Effizienz
Effizienz schlägt Kampfgeist im Kellerduell Souveräner Auswärtssieg festigt die Verfolgerrolle Während auf den anderen Plätzen die Punkte geteilt wurden, setzten sich in den weiteren Partien die Favoriten durch. Der SC Amicitia München II untermauerte seine Ambitionen beim SV Istiklal München II. Serkan Ercegiz und Antony Lozano Zweckinger stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Der Anschlusstreffer durch Mükremin Bingöl kam für die Hausherren zu spät, um den Spitzenreiter ernsthaft zu gefährden. Parallel dazu zeigte der SV Weißblau-Allianz München eine abgeklärte Leistung beim FC Maroc München. Martin Tiggemann Wallauer eröffnete den Reigen, bevor Christian Burkhardt mit einem schnellen Doppelschlag innerhalb von vier Minuten alles klarmachte. Der Treffer von Youssef Khaich für Maroc blieb am Ende nur Ergebniskosmetik in einer einseitigen Schlussphase.
Die Tabelle der B-Klasse 2 bleibt an der Spitze extrem eng, wobei der SC Amicitia München II (33 Punkte) mit einem Spiel weniger als der direkte Verfolger Hochbrück den Platz an der Sonne behauptet. Der FC Hochbrück II belegt derzeit den zweiten direkten Aufstiegsplatz, spürt aber den Atem des FC Eintracht München II, der trotz des Unentschiedens mit einer Partie weniger im Hinterhand noch voll im Rennen ist. Im Tabellenkeller steckt der SV Istiklal München II tief in der Krise und belegt den ersten Abstiegsplatz, während der FC Maroc München trotz der Niederlage noch einen Puffer von sechs Punkten auf die Gefahrenzone hat.
Vorschau auf den 24. Spieltag
Am kommenden Sonntag, den 10.05.26, steht der nächste Schlagabtausch an. Der Tabellenführer SC Amicitia München II empfängt den SV Nord München-Lerchenau III und will die Spitzenposition festigen. Ein echtes Verfolgerduell erwartet uns bei der Partie FC Eintracht München II gegen den SV Weißblau-Allianz München – hier könnten die Weichen für die Aufstiegsplätze neu gestellt werden. Zudem gastiert der ESV München Freimann bei RW Tunesien Mü., und der FV Hansa Neuhausen München hofft gegen den angeschlagenen SV Istiklal München II auf wichtige Punkte im Mittelfeld.