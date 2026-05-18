Torspektakel am Sonntag Am vergangenen Sonntag empfing mit dem SV Blau-Weiß Neustadt/Orla II der erste bereits feststehende Absteiger der Landesklasse 1 den SV Schmölln. von SV Schmölln 1913 · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Janine Volbert

Im einzigen Sonntagsspiel der Landesklasse Staffel 1 setzte sich der SV Schmölln beim Tabellen-Schlusslicht SV BW 90 Neustadt/Orla mit 6:3 durch und blieb damit weiterhin auf Rang drei der Tabelle. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Die Schmöllner Mannschaft erwischte dabei einen Start nach Maß und führte bereits nach vier Minuten mit 2:0. Ausgangspunkt zum 1:0 war ein Eckball, der zunächst geklärt schien, aber über Umwege bei Leon Gentsch landete. Dieser schob aus Nahdistanz zur Führung ein. Keine 60 Sekunden später konterte der SVS mustergültig nach einem Neustädter Eckball und Leon Schulze erhöhte auf 2:0. In der Folgezeit stabilisierte sich Neustadt und verkürzte in der 19. Minute durch Paul Weise auf 2:1, nachdem die Schmöllner Hintermannschaft gleich zweimal in Folge nicht konsequent klären konnte. Bis zum Pausenpfiff zeigte sich die Partie ausgeglichen und beide Mannschaften erspielten sich weitere gute Möglichkeiten. Auf Schmöllner Seite ging ein Ball von Alexander Korent knapp am langen Eck vorbei (25.). Auf der Gegenseite zog Jeremy Pernt nach innen und prüfte Aminu Mohamed mit einem guten Abschluss (27.). Nach einem Solo von Leon Schulze verpasste Leon Gentsch seinen zweiten Treffer, als er die Hereingabe an den Querbalken setzte (30.). Franz Funke verhinderte im Schmöllner Strafraum mit langem Bein den Abschluss eines Neustädter Spielers (33.), ehe Leon Gentsch seinen Schuss nach Korent-Eingabe aus guter Position deutlich zu hoch ansetzte. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Neustadt mit einem Freistoß aus halblinker Position, den der Schmöllner Keeper jedoch problemlos parierte (45.).