Torspektakel am Sonntag

Im einzigen Sonntagsspiel der Landesklasse Staffel 1 setzte sich der SV Schmölln beim Tabellen-Schlusslicht SV BW 90 Neustadt/Orla mit 6:3 durch und blieb damit weiterhin auf Rang drei der Tabelle.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Die Schmöllner Mannschaft erwischte dabei einen Start nach Maß und führte bereits nach vier Minuten mit 2:0. Ausgangspunkt zum 1:0 war ein Eckball, der zunächst geklärt schien, aber über Umwege bei Leon Gentsch landete. Dieser schob aus Nahdistanz zur Führung ein. Keine 60 Sekunden später konterte der SVS mustergültig nach einem Neustädter Eckball und Leon Schulze erhöhte auf 2:0. In der Folgezeit stabilisierte sich Neustadt und verkürzte in der 19. Minute durch Paul Weise auf 2:1, nachdem die Schmöllner Hintermannschaft gleich zweimal in Folge nicht konsequent klären konnte. Bis zum Pausenpfiff zeigte sich die Partie ausgeglichen und beide Mannschaften erspielten sich weitere gute Möglichkeiten. Auf Schmöllner Seite ging ein Ball von Alexander Korent knapp am langen Eck vorbei (25.). Auf der Gegenseite zog Jeremy Pernt nach innen und prüfte Aminu Mohamed mit einem guten Abschluss (27.). Nach einem Solo von Leon Schulze verpasste Leon Gentsch seinen zweiten Treffer, als er die Hereingabe an den Querbalken setzte (30.). Franz Funke verhinderte im Schmöllner Strafraum mit langem Bein den Abschluss eines Neustädter Spielers (33.), ehe Leon Gentsch seinen Schuss nach Korent-Eingabe aus guter Position deutlich zu hoch ansetzte. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzte Neustadt mit einem Freistoß aus halblinker Position, den der Schmöllner Keeper jedoch problemlos parierte (45.).
Kurz nach Wiederbeginn wurde Alexander Korent auf die Reise geschickt und kurz vor dem Strafraum unsanft von den Beinen geholt. Den Vorteil konnte Leon Schulze allerdings nicht in einen Treffer ummünzen (47.). Drei Minuten später fand eine Eingabe von Leon Gentsch erneut Leon Schulze, der diesmal am Aluminium der Hausherren scheiterte. Neustadt näherte sich dem Tor an, als ein Schuss von Moses Walther zur Ecke abgefälscht wurde (51.). In der 56. Minute fiel schließlich das verdiente 3:1 für den SVS. Leon Schulze setzte sich stark über die linke Seite durch und Kapitän Florian Pitschel schob aus Nahdistanz ein. Nur zwei Minuten später sorgte ein Schmöllner Konter über Alexander Korent für das 4:1. Nach einem verlorenen Zweikampf auf der linken Schmöllner Abwehrseite fand eine Eingabe Marcel Käpnick, der völlig freistehend zum 4:2 einschob (64.). In der 74. Minute stellte Schmölln den Drei-Tore-Vorsprung jedoch wieder her, als ein Chipball von Leon Schulze Alexander Korent erreichte und dieser per Brust zum 5:2 traf. Nach einem abgefangenen Ball setzte Linus Hofmann Leon Gentsch in Szene, der zum 6:2 einschob (80.). Den Schlusspunkt der Partie setzte erneut Neustadt. Nach einem Foul gab es Elfmeter für die Orlataler. Aminu Mohamed konnte diesen zwar parieren, doch Marcel Käpnick reagierte schneller als die Schmöllner Defensive und schob den Abpraller zum 6:3-Endstand über die Linie.